Енергоефективність: режим самообмеження чи культура споживання ресурсів

За останні кілька тижнів ми особливо гостро відчули, як важливо ощадливо використовувати енергоресурси. Хоча, спостерігаю, що це питання актуальне в Україні вже не перший рік.

Зараз ворог націлено руйнує енергетичні об’єкти наших міст. Зокрема, ракетні удари по Львівській області вивели з ладу важливі електропідстанції, через що доводиться застосовувати віялові відключення електроенергії для збереження потужностей у місті.

Обстрілюючи енергетичну інфраструктуру, ворог використовує зиму як зброю і метод тиску на українців.

Бути без електроенергії важко, тому маємо споживати розумно. Наявність світла великою мірою залежить від того, як кожен з нас його використовує і у який час. Якщо правильно розподіляти навантаження на мережу, відключень буде менше.

Адже графіки безпосередньо прив’язуються до споживання. Маємо зрозуміти, що раціональне використання ресурсів є сьогодні необхідністю. Лише спільними зусиллями ми зможемо адаптуватись до правил і енергетично вистояти цю зиму.

Енергоефективність у майбутньому

На тлі війни енергозбереження як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі виходить на перший план.

Потрібно виробити своєрідну культуру споживання ресурсів, на що піде чимало часу. Та на допомогу Україні прийде впровадження європейських практик.

Зокрема, підвищення енергоефективності громадських будівель: термомодернізація чи ремонт медичних закладів, садочків, шкіл тощо. А також, звісно, житлових будинків.

Війна стане передумовою для створення нового якісного, а головне, енергоефективного житла для українців.

І про це важливо подумати на етапі проєктування об’єктів, адже ціни на енергоносії продовжують зростати. Енергоефективні об’єкти з часом стануть не лише трендом, а й потребою.

Одним із ключових моментів при будівництві у Європі є, власне, енергоефективність. Вона дозволяє економити енергію та ресурси, а також зрозуміти та розробити найкращі варіанти модернізації для вже існуючих мереж та обладнань.

До слова, найбільш розвинені країни заощаджують на опаленні, у житлових будинках температура суттєво нижча, ніж у нас. Мешканці розуміють, що саме вони мають подбати про економію та розумне витрачання ресурсів – кожен сам несе відповідальність за власний будинок.

Чим більше заощаджують, тим багатшою стає країна. Суспільство стає заможнішим тоді, коли усвідомлює відповідальність за використання ресурсів.

В Україні завжди був тренд на дешевий газ. Хоча ціна на нього постійно була ринковою. Ніхто ніколи не зважав на те, скільки ми споживаємо, тому використовували багато і не раціонально.

Насправді, будь-який енергоресурс завжди дорогий. І коли країна та люди зокрема, не розуміють вартості, зрештою, доводиться платити набагато вищу ціну: втрата політичної незалежності, виплати з держбюджету тощо.

Кожен з нас відповідальний за ресурс, який використовує. Маємо виробити у себе розуміння, що дешевого не буває і платити потрібно дорого.

Зможемо утеплити свої домівки, економити ресурси і загалом допомагати країні заощаджувати. І врешті-решт це позитивно відобразиться на держбюджеті.

Новий життєво необхідний тренд або культура споживання ресурсів

Зараз споживаємо енергію вкрай неефективно. І це правда. Лише свідомі громадяни утеплюють квартиру чи встановлюють нові вікна при потребі.

Звісно, останнім часом таких людей стає все більше. І це тішить. Але часто ми платимо більше, ніж могли б платити, якби підготувалися до зими.

Україні потрібно розробити і впровадити цілу культуру споживання ресурсів, адже такої в нас немає. Необхідно формувати усвідомлене використання на загальнодержавному рівні.

Уряд та органи місцевого самоврядування можуть зі свого боку не лише заохочувати людей та підприємців заощаджувати, а й навчати їх це робити.

Сформувати певні правила та рекомендації, які допоможуть скоротити витрачання води, газо-, тепло- та енергопостачання. Також важливою є допомога держави у спільному фінансуванні практичних робіт по теплозбереженню житлових будинків.

Культура споживання, звичайно, буде формуватися роками. Але впевнений, і умовах війни ми зможемо виховати такі звички завдяки здоровій пропаганді економного користування.

Насправді, ощадливе споживання ресурсів – це не про відмову від власних зручностей, а про раціональне їх використання.

Є кілька причин навчитися цього зараз: з одного боку – економія коштів, з іншого – вміння заощаджувати у всіх сферах та можливість зберегти довкілля для наших дітей.

Починати треба з маленьких кроків у власному повсякденному житті та за можливості переконувати інших. Виховати в собі таку ж бережливість, як ми виробили під час ковіду правила особистого захисту.

Війна навчить нас енергоефективності

Війна дає шанс переосмислити наше життя і відбудувати міста за новими нормами і стандартами. Зокрема, наше житло чи громадські об’єкти після перемоги будуть іншими.

Головним пріоритетом у відбудові стане безпека та енергоефективність. Якщо відбудуємо кожну зруйновану чи пошкоджену будівлю за таким принципом – зробимо часткові зміни у споживанні ресурсів.

У час війни ми зможемо пройти шлях до культури споживання з набагато нижчим ВВП, ніж у свій час це було в багатих країн. Незважаючи на те, що у нас бідна країна, маємо шанс виховати свою свідомість до заощаджень не доходом, а обставинами.

Важкі часи вимагають економно використовувати ресурси, але вони стануть можливістю до розвитку. Кожен з нас може допомогти Україні пришвидшити процес росту економічних показників за допомогою раціонального використання ресурсів.

Культура споживання – це необхідність, яка допоможе вистояти та продовжити свій шлях до формування нових стандартів.

Впевнений, ми станемо більш енергоефективною країною і свідомою нацією. Вміємо обʼєднуватись, тож здолаємо й цей виклик. Звісно, не без допомоги дружніх до України країн.