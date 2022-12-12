Реформа містобудування: контроль за забудовою в руках громад

Найближчим часом на голосування у Верховній Раді планують виставити законопроєкт №5655, який пропонує нові правила у сфері містобудування.

Дискусія з приводу багатьох норм цього законопроєкту розгорнулася не лише у суспільстві, а й у колонках ЕП.

Архітектори критикують законопроєкт за утиски прав архітекторів та ризики монополізації ринку.

Органи місцевої влади — за лобізм великих забудовників та обмеження прав місцевого самоврядування. Громадські активісти — за відсутність інструментів для широкого громадського контролю та корупційні ризики в Мінрегіоні.

ЕП дає можливість висловитися усім учасникам ринку, тож публікуємо відповідь одного з ініціаторів законопроєкту.

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Питаннями містобудування мають повноцінно займатися ті, хто здійснює управління на місцях.

Саме тому в центрі реформи містобудування — підвищення ролі органів місцевого самоврядування, збільшення їхніх повноважень та посилення їхньої відповідальності.

Після ухвалення законопроєкту №5655 у руках місцевої влади будуть усі необхідні інструменти, щоб протидіяти хаотичній забудові та незаконному будівництву — аж до демонтажу незаконних об’єктів без рішення суду. Це покладе край багатьом типовим проблемам українських міст.

Моніторинг забудови — не можливість, а обов’язок виконавчих органів місцевих рад

Згідно із законопроєктом, обов’язком виконавчих органів місцевих рад стане здійснення постійного та безперервного моніторингу забудови. Наразі в місцевого самоврядування вже є повноваження здійснювати моніторинг.

Але, по-перше, чинне законодавство не дає конкретних способів для його реалізації. А, по-друге, це виглядає не як обов’язок, а лише як можливість.

Законопроєкт № 5655 змінює це і зобов’язує виконавчі органи місцевих рад моніторити забудову в громадах на постійній основі. За неналежне здійснення своїх повноважень посадові особи нестимуть визначену відповідальність.

Крім того, змінюються інструменти для моніторингу — вони стають цифровими та прозорими.

Оскільки вся необхідна інформація міститься в Єдиній електронній системі у сфері будівництва (ЄЕССБ), перевірити законність будівництва уповноваженим органам буде дуже просто.

Також через е-систему фіксуватимуться кроки всіх учасників будівельного процесу. Усі сторони, зокрема виконавчі органи місцевих рад, матимуть електронні кабінети в е-системі та залишатимуть електронні підписи під рішеннями та документами.

Зміна засад моніторингу забудови

1. Насамперед місцева влада зобов’язана виявляти об’єкти самочинного будівництва.

Такі забудовники є відвертими порушниками законодавства, на яке місцева влада не зможе просто закрити очі. Згідно із законопроєктом самочинне будівництво має чітко визначені критерії й має відповідати принаймні одному з них:

будівництво без права на виконання робіт;

на ділянці, яка не відведена для цієї мети;

з порушенням обмежень, встановлених містобудівною документацією на місцевому рівні;

з порушенням гранично допустимої поверховості об’єкта, який відповідно до закону може споруджуватися без проєктної документації;

з істотними порушеннями проєктної документації на будівництво (перевищення поверховості, порушенням обмежень, передбачених містобудівними умовами та обмеженнями тощо).

2. По-друге, під постійний моніторинг підпадають об’єкти з високим рівнем ризику.

Такий перелік формуватиметься за результатами автоматичного програмного аналізу в е-системі будівництва.

Після того, як система проаналізувала найбільш ризиковані об’єкти, вона випадковим принципом видаватиме перелік на перевірку органу місцевого самоврядування. Це мінімізує можливості зловживань та здійснення вибіркових перевірок.

3. Третя категорія об’єктів для моніторингу — щодо яких є повідомлення про порушення від фізичних та юридичних осіб.

Отже, місцева влада зобов’язана реагувати на скарги від громадян та здійснювати відповідні перевірки на об’єктах.

Перевірки при здійсненні містобудівного контролю

Виконавчі органи місцевих рад також здійснюють безпосередній контроль за об'єктами самочинного будівництва, а також тими об’єктами, замовник яких обрав їх у якості органу містобудівного контролю.

Йдеться про проведення перевірок, зокрема і позапланових (за наявності визначених підстав).

Під час проведення перевірки визначається наявність права на виконання робіт, усіх необхідних ліцензій та кваліфікаційних сертифікатів у підрядників та виконавців, забезпечення здійснення замовником авторського та технічного нагляду, відповідність будівельним нормам.

Також виконавчі органи місцевих рад, як органи містобудівного контролю, перевіряють відповідність вимогам пожежної безпеки, доступності для маломобільних груп населення, встановлення та налагодження всього внутрішнього і зовнішнього інженерного обладнання тощо.

Жорстка протидія незаконним забудовам

Виконавчі органи місцевих рад зобов’язані реагувати на всі порушення. Передбачена найбільш жорстка відповідь на нове будівництво, яке здійснюється без отримання права на виконання будівельних робіт — знесення об’єкта.

Це припис прямої дії, тобто у визначених випадках орган місцевого самоврядування зможе самостійно прийняти рішення про демонтаж (знесення) самочинно збудованого об’єкта (крім випадків, якщо це може призвести до порушення прав третіх осіб або якщо судом раніше ухвалено рішення про відмову у задоволенні позову про його демонтаж (знесення).

У разі виявлення самочинного демонтажу пам’яток культурної спадщини — вони мають повідомити про це правоохоронні органи та органи охорони культурної спадщини. Серед інших можливих наслідків самочинного будівництва — приведення об’єкта до попереднього стану або його перебудова.

Збільшення повноважень місцевої влади є логічним та послідовним кроком, зокрема й у контексті децентралізації. Можливо, такі зміни будуть до вподоби не всім представникам місцевої влади, адже вони збільшують поле їхньої юридичної та політичної відповідальності.

Адже для посадових осіб передбачені санкції за невиконання своїх обов’язків, водночас у них не буде можливості виправдовувати бездіяльність браком важелів впливу.

Проте, ці зміни працюватимуть на користь жителів громад. У них з’явиться можливість обирати на місцевих виборах тих представників, які краще зможуть реалізувати свої повноваження у сфері містобудування.

Це демократичний інструмент для комфортніших міст та ефективної відбудови України після перемоги.