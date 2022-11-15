Як бізнесам пережити тотальний блекаут

У 2020 році ми гуглили, що таке локдаун та як бізнесам працювати під час нього.

Зараз реалії інші. Серед найпопулярніших пошукових запитів українців – блекаут та як пристосуватися до життя в умовах тотальної економії електроенергії.

Упевнений, що енергетики роблять усе можливе, щоб у нас були електрика й тепло, і з часом цей процес налагодиться.

Ми переживаємо складні часи, і варто згуртуватися, щоб пережити віялові та аварійні відключення електроенергії.

Після масованих обстрілів росіянами енергетичної інфраструктури не вистачає потужностей. Економіка страждає через дефіцит електроенергії з кількох причин.

1. Знижується продуктивність працівників. Їм треба підлаштовуватися під графік відключення світла. Це не завжди працює: віялові відключення відбуваються із затримками, часто відбуваються аварійні відключення.

Бізнесам доводиться зміщувати робочі години, обираючи не найбільш продуктивний час. Мотивація людей стрімко падає, бо їм треба не лише виконати робоче завдання, а й приготувати їжу, помити посуд і запустити пральну машину.

2. Менеджери з продажу втрачають можливості. Без можливості бути в онлайні в робочі години менеджери не можуть швидко та якісно обробляти вхідні заявки.



3. Страждає якість інформації в клієнтській базі даних. Менеджери не можуть вчасно вручну оновити картку клієнта після контакту і втрачають важливі деталі.

Що робити? Перше, що спадає на думку, – призупинити діяльність бізнесу до кращих часів. Такий варіант найлегший, але він найгірший. За майже дев'ять місяців великої війни українці показали стійкість, винахідливість та гнучкість.

Не час здаватися і зараз. Краще одна складна зима в Україні, ніж життя з росією. Тим паче, що варіанти оптимізації роботи бізнесів в умовах дефіциту електроенергії є. Розгляньмо найпопулярніші та найдоступніші з них.

Адаптуйте офіс, обладнавши його генераторами та модемами. Найнадійніший варіант – створити матеріально-технічну базу для роботи в складних умовах. Так ви не лише забезпечите команду безперебійним доступом до інтернету та електроенергії, а й зробите це в зручних умовах рідної офісної інфраструктури.

Для цього вам знадобляться два рішення: генератор електроенергії та запас пального для його роботи, щоб забезпечити підзарядкою комп’ютери та роутери, а також автономний інтернет-модем (під час вимкнення світла домашній інтернет часто зникає, і користувачі переходять на мобільний, перевантажуючи мережу).

Найбільш популярне обладнання, за яким полює кожен власник бізнесу, – це зарядні станції EcoFlow та славнозвісні термінали Stralink, що довели свою ефективність на фронті. Такий набір влетить у копієчку. Щоб обладнати офіс за останнім словом техніки, знадобляться понад 200 тис гривень.

Є і більш бюджетні варіанти, але вони мають гірші технічні характеристики. Утім, є одна велика проблема: після активних обстрілів росіянами енергетичної інфраструктури в Україні спостерігається дефіцит генераторів та модемів.

Через це краще замовляти обладнання за кордоном, тим паче, що Кабмін звільнив від податків імпорт генераторів, трансформаторів та акумуляторів. Саме так ми й зробили. До речі, офіс, де працює моя команда, розташований на перетині двох ліній електрозабезпечення. Це значно спрощує нашу роботу.

Якщо вам пощастило менше, раджу під'єднати кілька інтернет-провайдерів. Якщо в одного сервери не працюватимуть, можна буде скористатися послугами іншого.

Закладіть бюджет на роботу працівників у коворкінгах. Не кожен бізнес може обладнати приміщення і забезпечити команду світлом та доступом до інтернету в офісі. Проте це не значить, що не існує альтернативних варіантів.

Можна пошукати коворкінги, які інвестували в автономне живлення. Однак попит на їх послуги зростає, тож великій команді може не вистачити місць.

Варто зважати і на геолокацію членів команди. Не у всіх містах, де виникли проблеми з електрикою, є такі коворкінги. Тоді доречніше запропонувати спеціалістам тимчасову релокацію до міст у центрі та на заході країни.

Таке рішення дешевше порівняно з попереднім варіантом, а зміна обстановки може позитивно вплинути на продуктивність працівників. До того ж, це швидке рішення, яке не потребує складної попередньої підготовки.

Це ідеальний варіант для всіх, хто вірить у краще (віримо в енергетиків та ЗСУ!) та очікує, що скоро ситуація з енергопостачанням налагодиться.