Як бізнесу підтримати енергосектор

Російські війська другий тиждень поспіль обстрілюють критично важливу інфраструктуру в прагненні залишити українців без світла і тепла.

Хоча нашим фахівцям вдається швидко відновлювати пошкоджені об’єкти, у багатьох регіонах виникають проблеми з постачанням електроенергії.

Оскільки ворог не збирається припиняти енергетичний терор, критично важливо зменшити навантаження на мережу не тільки домогосподарствам, а й бізнесу.

Поки більшість компаній стикаються з таким викликом уперше, SoftServe два роки ефективно скорочує енерговитрати і прямує до вуглецевої нейтральності.

Ці поради можуть бути корисні для всіх компаній, але наш досвід більшою мірою стосується використання офісних площ.

Подбайте про резерви

Бізнесу варто подбати про резервні джерела енергії, наприклад, дизель-генератори та джерела безперебійного живлення. Вони допоможуть підтримувати роботу систем упродовж деякого часу.

SoftServe встановила такі ще у 2014 році в 90% офісів в Україні. Гарантоване живлення не поширюється на весь офіс. Воно спрямоване на критично важливу інфраструктуру та робочі місця, тоді як усе другорядне відключається.

Дизель-генератори можуть забезпечити вісім-десять годин безперебійного живлення на одній заправці. Цього вистачило, аби пережити шестигодинне відключення електроенергії у Львові в трьох офісах.

Для забезпечення стабільності та надійності користування наша мережа оснащена потужними системами безперебійного живлення. Вони покривають вимушені перерви та стабілізують напругу під час коливання частоти.

Ще один важливий крок – інформування. Під час критичних ситуацій має діяти команда, яка зможе оперативно підготувати інструкції та поширити їх кількома шляхами. Наприклад, якщо в місті нема інтернету, слід зробити смс-розсилку.

Так, відразу після перших обстрілів енергооб’єктів наша Emergency Response Team повідомила працівникам, куди можна прийти, якщо вдома нема світла.

Якими б прогресивними та ефективними не були рішення бізнесу, успіх великою мірою залежить від того, наскільки залучені працівники.

Усвідомлення важливості енергоощадливості та активна залученість є найкращими передумовами для ефективних результатів у цій справі. Важливо проводити систематичну роботу з роз’яснення методів енергоощадності.

Недавно ми запровадили обов’язкове навчання з екологічної сталості у вигляді короткого інтерактивного курсу, де нагадали людям базові правила.

Наприклад, потрібно вимикати світло, коли виходиш з кімнати або коли воно більше не потрібне, витягувати штекер з розетки, коли зарядився телефон, наливати в чайник стільки води, скільки вип’єш, мити руки холодною водою.

Як зменшити енергоспоживання в критичних ситуаціях

У нинішніх умовах важливо швидко реагувати на виклики, тому ми пропонуємо шість порад, які допоможуть швидко зменшити енергоспоживання.

Оптимізація площ допоможе зекономити і енергоресурси, і кошти. Готуючись до викликів цієї зими, ми передбачали, що зменшення енергоспоживання буде критично важливим, тому скоротили площі на понад 12 тис кв м.

Частина площ була законсервована, від іншої відмовилися зовсім. Ми розраховуємо, що це дозволить зекономити близько 30% енергоспоживання, притому, що інші частини площ будуть максимально навантаженими.

На час війни варто відмовитися від зовнішнього підсвічування вивісок у позаробочий час. Це безпека, відповідальне споживання та активна громадянська позиція. Підтримуючи таким чином мережу, бізнес значно зменшує потребу у відключеннях електроенергії в приватних помешканнях.

За даними департаменту енергетики США, зниження температури на 4-6 градусів у позаробочі години дозволяє скоротити енергоспоживання на 30%. Ми перевірили це на практиці в минулий опалювальний сезон: споживання електроенергії скоротилося приблизно на 30% порівняно з попереднім роком.

Реструктуруйте процеси таким чином, щоб змістити найбільш енергозатратні з них на години найменшого навантаження на електромережу. Якщо ви маєте сонячні батареї або купуєте енергію з відновлювальних джерел, то максимальне навантаження краще робити між 10-ю і 16-ю годинами.

В інших випадках максимально споживайте електрику вночі. Для малого бізнесу та офісів варто подумати про зміщення годин прибирання, випікання, прання та прасування до 8:00 або після 11:00. Якщо добре продумати використання робочого часу, то можна істотно зменшити навантаження в пікові години.

Уникайте зайвих робіт. Найочевидніше і найскладніше – відмовитися від зайвого. Результат може бути разючим. Якщо ви ідентифікували затратний процес, який приносить мало користі, віддайте його на аутсорс.

Найчастіше йдеться про нагрівання приладу. Якщо необхідно запустити процес на годину, а 25 хвилин ідуть на розігрів, варто переосмислити свою потребу. Наприклад, ми не друкуємо поліграфії. У нас недостатньо великі об’єми, щоб запускати друкарське устаткування, яке потребує розігріву та підготовки.

Вимикайте світло. Це базова і проста порада, однак про неї часто забувають. Вимикайте світло та пристрої, коли в цьому нема потреби і коли залишаєте офіс. На освітлення пустих приміщень витрачаються до 30% енергії.

Змініть підхід до енергоспоживання

"Погасивши пожежі", ви зможете тимчасово зменшити негативні наслідки і виграти трохи часу. Проте важливо думати про довгострокову перспективу і впроваджувати зміни на рівні політик, роблячи ставку на сталий розвиток.

У 2022 році ми впровадили екостратегію на наступне десятиліття. Її мета – стати вуглецево-нейтральним бізнесом. Стратегія базується на звичних і нових практиках. Ось кілька кроків, що можуть стати в пригоді вашому бізнесу.

Обирайте "сталі" приміщення. Їх стіни повинні утримувати тепло, а вікна мають бути великими, щоб забезпечити природне світло. Гарими прикладами є пасивні та активні будинки, будівлі, що мають сертифікацію LEED або BREEAM.

Користуйтеся відновлюваними джерелами енергії. Зараз є багато рішень, які використовують енергію сонця: деякі павербенки, жалюзі Solargaps, вертикальні сонячні панелі Attspodina WeDoSolar, які розробили українці.

Відновлювані джерела енергії забезпечують незалежність від загальної мережі. Розгляньте варіант встановлення вітрогенераторів. Аграрні компанії можуть виробляти і використовувати біометан. SoftServe планувала встановити дахові сонячні станції, проте через війну цей проєкт довелося відкласти.

Надавайте перевагу оптимальним системам опалення та вентиляції. Від центрального опалення важко відмовитися, як і від опалення газом. Проте, роблячи капітальний ремонт чи будуючи приміщення, варто звернути увагу на альтернативи. Подумайте про застосування теплових насосів для обігріву.

Це агрегат для автономного опалення приміщень, у тому числі офісів чи інших комерційних будівель. Він перетворює тепло землі, води або навколишнього повітря в енергію, що економить витрати і споживання електроенергії.

Враховуйте показники енергоефективності при придбанні техніки. Відповідно до законодавства, усі електроприлади мають спеціальне маркування, яке показує рівень їх енергоощадності. Зважайте на це.

Провідні виробники техніки також інформують про вуглецевий слід продукту, це важливий показник при виборі кожної одиниці, включно з лампочками.

Спираючись на ці принципи, SoftServe у 2021 році вдалося скоротити споживання електроенергії на 2,5 тис кВт. Енергоефективність як принцип, інтегрований у всі процеси і рішення, дозволяє економити, зменшувати викиди вуглецю, а також робить нас менш залежними від зовнішніх чинників.

Енергоощадність – це не лише про економію, це про громадянську позицію, про наш внесок у боротьбу з агресором. Крім того, це чудовий фундамент для майбутніх змін і повоєнного перетворення України на розвинену та сталу країну.