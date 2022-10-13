Чотири трансформації, щоб Україна стала "зеленим" економічним двигуном Європи

Народ України показує світові видатний приклад стійкості, винахідливості та хоробрості, успішно опираючись військовому вторгненню Росії.

З широкою міжнародною підтримкою Україна має взяти верх над агресором і відновити свою територіальну цілісність.

Однак попереду на Україну чекає ще масштабніша невійськова боротьба: за енергетичну незалежність і довгострокове економічне процвітання.

Ця боротьба пов’язана із швидкими змінами, які необхідні для позбавлення економіки України залежності від викопного палива та для відповіді на кліматичну кризу. Ми – Україна, ЄС і США – можемо перемогти в цій боротьбі разом.

Враховуючи величезний потенціал для розгортання відновлюваної енергетики та підвищення енергоефективності в Україні, відмова від викопного палива та досягнення глибокої декарбонізації в цьому десятилітті буде набагато простішою, ніж будь-де у світі, і може створити важливий приклад для світу.

Енергетична стратегія для сталого розвитку

Зіткнувшись з великими руйнуваннями та збитками, спричиненими російським вторгненням, Україна завбачливо почала розробляти план відновлення.

На міжнародній конференції в Лугано в липні була представлена початкова концепція і ця робота має просуватися далі. Зараз Україна має унікальну можливість перебудувати інфраструктуру та ключові галузі економіки.

Знищуючи ключові промислові активи в Україні, які залежали від вугілля та газу, Путін ненавмисно створює умови для швидкого енергетичного переходу та промислової трансформації.

Несталі шляхи розвитку промисловості та інфраструктури, започатковані в радянські часи, розпадаються в трагічному фіналі. Тепер Україна має змінити економіку, інфраструктуру, енергетичну систему та промислову базу.

Бачення швидкої "зеленої" трансформації

Електроенергетика. Настав час подолати інерцію радянських планів розвитку і створити основу для створення систем на основі чистих та ефективних технологій.

Застарілі теплові електростанції та неефективні газові котельні можна замінити ефективними системами відновлюваної енергетики та децентралізованою інфраструктурою за один інвестиційний цикл – до 2030 року.

Відхід від нежиттєздатної радянської парадигми і прийняття розумної, відновлюваної та чистої енергії майбутнього є ключовим першим кроком.

У контексті найбільших загроз, пов’язаних з уразливістю централізованої інфраструктури, яка втілилася в жахливій кризі навколо Запорізької АЕС, ідея просто замінити старі радянські атомні блоки американськими блоками є дуже небезпечною авантюрою з технічними та корупційними ризиками.

Це буде коштувати занадто дорого і триватиме занадто довго, а також блокуватиме інвестиції у відновлювані джерела енергії. Натомість інфраструктура електромереж України потребує масштабної перебудови, щоб зробити її розумною та здатною підтримувати широко електрифіковану економіку майбутнього.

Будівлі. У цьому секторі величезна можливість полягає у відбудові зруйнованого житлового фонду за новими стандартами енергоефективності, впровадження яких також створює бізнес-умови для модернізації будівель і заміни систем опалення.

Українці повинні мати мотивацію та засоби, щоб відмовитися від газових котлів на користь теплових насосів, які можуть бути вітчизняного виробництва.

Потрібен прогрес у реформах енергетичного ринку, поворот до електрифікації будівельних стандартів, стратегічні інвестиції в розширення власного виробництва обладнання та позики під низькі відсотки для його встановлення.

Транспорт. Щоб скоротити попит на нафту в транспортному секторі, зважаючи, що до великої війни 80% нафти та нафтопродуктів імпортувалися з Росії та Білорусі, українцям слід масштабно перебудувати логістику.

Слід розширювати пасажирський та вантажний залізничний транспорт, розвивати громадський транспорт та розумну міську мобільність, прискорено пересідати на електромобілі. Ефективніша транспортна інфраструктура сприятиме розвитку вітчизняної економіки та посиленню інтеграції ринків Євросоюзу.

Промисловість. Четвертий крок – відновлення промислових потужностей України на основі нових чистих технологій, які базуються на "зеленому" водні.

Виробництво сталі та добрив чітко виділяється як ключова можливість. Маючи значний потенціал для виробництва електроенергії з відновлюваних джерел, Україна може використовувати його для виробництва екологічно чистої сталі за новими технологіями: відновлення заліза воднем плюс електродугові печі.

Виробляючи власний "зелений" водень, Україна також може виробляти без шкідливих викидів аміак та добрива.

Етап відновлення – час винайти економіку заново

Щоб зусилля з відновлення економіки були успішними, від України, ЄС та США потрібна рішучість для встановлення нового курсу. Український уряд має встановити амбітні цілі з відновлюваної енергетики та енергоефективності до 2030 року і створити сприятливі умови для залучення приватних інвестицій.

Міжнародну допомогу для відновлення країни слід спрямувати на трансформацію енергетики: забезпечити перехід від централізованого постачання та неефективного споживання до чистих, ефективних та децентралізованих систем.

В енергетичному секторі України кошти для відновлення інфраструктури мають бути інвестовані у відновлювані джерела енергії та електричні мережі.

Житловий фонд має бути відбудований за найкращими стандартами та енергоефективними технологіями. Електрифікація та оптимізація транспортного сектору мають здійснюватися місцевими органами влади, підприємствами та громадами за підтримки програм національного рівня.

Промисловість має бути відбудована як частина європейських та міжнародних ланцюжків створення вартості з використанням найкращих новітніх технологій.

Світ, який зіткнувся з надзвичайною кліматичною ситуацією, потребує дороговказу для "зеленого" переходу. Цим дороговказом може стати відбудова України. Для цього 18 українських та міжнародних організацій громадянського суспільства об’єдналися навколо бачення чистого майбутнього для України.

Міжнародна платформа організацій громадянського суспільства Rebuild Ukraine Green вимагає від урядів та міжнародних фінансових установ узгодити фінансування повоєнного відновлення України з новою парадигмою розвитку енергетики та чистою промисловою трансформацією.

Відновлення України має стати каталізатором для глобального енергетичного переходу.

Співавтор тексту – Ейморі Блох Ловінс, ад’юнкт-професор цивільної та екологічної інженерії, Стенфордський університет

Текст уперше опублікований в EnergyTransition.org. Переклад Олега Савицького