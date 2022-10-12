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Яка ситуація з пальним в Україні і що буде зимою

Яка ситуація з пальним в Україні і що буде зимою

Чи вистачає пального в Україні зараз і чи можливий дефіцит або подорожчання взимку?
Середа, 12 жовтня 2022, 16:15
Сергій Куюн
директор ТОВ "Консалтингова група А-95"

З огляду на нещодавній ажіотаж на АЗС, тезово пройдемось по ключових питаннях щодо ринку пального. 

Ситуація повністю протилежна "електричній", хоча й зі своїми нюансами. 

Чи достатній запас пального

Ресурсів повністю вистачає. Навіть є певний профіцит, який утворився через динамічний імпорт напередодні нещодавнього поновлення акцизу. Тому сплеск продажів на АЗС 10 жовтня потішив ринок.

В цілому країна успішно минула сезонний пік споживання, який видався напрочуд спокійним. 

Таким чином тестування пройшла нова система нафтопродуктозабезпечення, яку побудували буквально за 3-4 місяці на заміну знищеним 100% довоєнних джерел постачання. 

Зараз маємо не тільки нову диверсифікацію імпорту через західний кордон, але й принципово іншу логістичну структуру. 

Наприклад, понад 40% пального надходить у бензовозах, тоді як до війни так майже не возили. Решта йде залізницею через безліч переходів. 

Саме життя змусило створити таку гнучку та розгалужену систему постачання. Це наша перша велика "енергетична" перемога у цій війні.

Що буде з цінами

Вересневі запаси стабілізували ціни, але це може бути ненадовго. Минулого тижня найбільші нафтовидобувні країни світу домовились про скорочення видобутку. 

Результат на табло: якщо наприкінці вересня ціна на нафту була 85 дол./бар., то наразі маємо 97. Дизпальне за цей період додало 200 дол. (6 грн/л). У той же час бензин додав всього 80 дол.

Свіжі партії ДП заходять вже по 50 грн/л. Якщо везти в центр або на схід, це вже 53 грн/л. Поки жовтнева ціна міксується з вересневими запасами по 45-46 грн/л, але вічно так не буде. 

Втримати ціни на колонках з такою собівартістю буде складно (сьогодні це 52-57 грн/л). А от по бензинах – цілком реально.

Кому подякувати? Кому й завжди! Західна преса пише, що рішення ОПЕК+ "продавили" сауди з росіянами. 

Вона вбачає в цьому бажання розхитати ціни на пальне в США, які щойно заспокоїлись, напередодні виборів у сенат в листопаді. Невдоволення має підірвати рейтинги демократів на чолі з Байденом.

Де брати зимове пальне

Зараз на порядок денний вийшло питання зимового ДП. Подумати є над чим. Північна частина Європи має ті ж кліматичні умови, що й Україна, тому продукт зимової якості буде. У нашому випадку йдеться про таких постачальників як Польща, Литва, Німеччина.

Складніше з півднем, звідки ми веземо майже половину дизпального пального. Не роблять в Греції зимову марку!

Але ж ми українці! Трейдери вже почали експерименти із додаванням морозостійких присадок, кажуть, ще є над чим попрацювати. 

Крім того, у перемовинах із виробниками наші пропонують скористатись старим дідівським методом – додавати до складу ДП авіагас. Це для НПЗ може бути цікаво, бо авіапальне наразі дешевше дизельного.

Йдуть перемовини й щодо арктичної марки (температура застигання -32 градуси, звичайна марка – до 20 морозу). З позитиву – пропозиції є. Ціни на "арктику" на 150-200 дол./т вищі, ніж на зимову марку. 

Висновки

Перший та головний висновок – пальне буде. Другий – ціна буде ринкова, спрогнозувати її неможливо, особливо враховуючи виклики часу. 

Головні з них – ембарго на імпорт російської нафти в Європу з 5 грудня, нафтопродуктів – з 5 лютого. Європейці нервують, бояться, але руки роблять. 

На півдні Європи проблем взагалі не бачать, бо там ближче до азійських та арабських постачань, на півночі трохи тривожніше, але знову-таки питання лише у ціни неросійського імпорту.

Опубліковано з дозволу автора

Оригінал допису

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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