Прозоре відновлення: як працюватиме електронна система управління відбудовою

Днями Мінінфраструктури разом з Мінцифри і коаліцією RISE Ukraine презентували дизайн електронної системи управління відбудовою.

Україна вже має досвід створення провідних державних електронних систем: ProZorro та "ProZorro.Продажі", eHealth, "Дія" – ці назви відомі в усьому світі.

Однак система управління відбудовою безпрецедентна: ідеться про управління програмою з відновлення тривалістю десять років і вартістю сотні мільярдів.

За обсягом даних, функціоналом і покриттям процедур це буде найбільш масштабна електронна інфраструктура у світі.

Якби ми планували відбудову у 20 сторіччі, то вона мала б відповідати двом з трьох критеріїв: ефективна, інклюзивна та швидка. Усі три критерії в демократичному суспільстві минулого сторіччя втілити було неможливо.

Однак ми у 2022 році, в Україні, яка є лідером у сфері цифровізації державного управління. Тому в нас є шанс втілити всі критерії: зробити велику відбудову, яка була б ефективною, інклюзивною, швидкою і, відповідно, демократичною.

Сучасним антикорупційним інструментом державного управління, що слугуватиме координації зусиль учасників процесу та ухваленню найбільш ефективних рішень, стане система цифрового управління відбудовою України.

Технології на нашому боці, тим не менш, це мегавиклик. Кожен, хто стикався із складними ІТ-системами, розуміє, що одна лише розробка архітектури електронної системи відбудови України – уже непросте завдання.

Хто займеться системою та які в неї цілі

Недавно я був на стратсесії за участю 50 представників громадських організацій, які роблять реформи, працюють з урядом і його контролюють. Я попросив підняти руки тих, хто вважає, що громадськість сама знає, як організувати відбудову. Те саме я запитав про владу і міжнародних партнерів.

Висновок: ніхто не знає цього достеменно і ніхто не може сам це зробити. Отже, ми маємо разом знайти на відповідь на запитання, як організувати відбудову.

Цифрова система управління відбудовою допоможе нам досягти одразу двох цілей. Перша – інклюзивна, ефективна і швидка відбудова. Друга – забезпечення довіри до відбудови, виділення достатніх коштів на її реалізацію.

З чого складатиметься електронна система

Держава вже працює над дизайном цифрової системи. Вона буде складатися з кількох модулів: окремих підсистем, реєстрів та механізмів обміну даними між ними. Вона покриватиме процеси від ініціації проєкту до його завершення.

При цьому окремий проєкт відбудови (відновлення) може покривати як фізичну відбудову або реконструкцію одного об’єкта, так і комплекс об’єктів або додаткові процеси, пов’язані з відновленням функціонування об'єкта.

Так, Мінінфраструктури за підтримки інших міністерств розробляє реєстр пошкодженого майна. Він забезпечує цифровізацію процесу "Інвентаризація та оцінка збитків". Дані цього реєстру використовуватимуть для планування проєктів відновлення. Це буде відбуватися в окремому модулі системи.

Тендери на закупівлю товарів та послуг для реалізації проєктів будуть проходити в системі ProZorro, яка виконуватиме функцію одного з модулів цифрової системи відбудови. На кожній стадії ми матимемо окремий електронний модуль, який виконуватиме свою частину завдань.

Система буде охоплювати такі оцифровані етапи проєктів: інвентаризація та оцінка збитків, збір та аналіз даних для пріоритезації та планування відбудови, планування та пріоритезація проєктів, фінансування проєктів, реалізація проєктів, оплата робіт, введення в експлуатацію та утримання.

Кожен етап потребує значних людських ресурсів, а також збору, обробки та аналізу великих масивів даних, моделювання, прогнозування та інших дій, пов’язаних з даними. Ось так виглядає попередній дизайн системи.

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Чому пілотний проєкт запускає Мінінфраструктури

Окремі модулі електронної системи управління відбудовою вже працюють. Невдовзі на базі Мінінфраструктури буде запущена скорочена версія системи. Це дозволить уже зараз здійснювати відбудову критичної інфраструктури з максимально можливими прозорістю та підзвітністю.

Міністерство бере загальний підхід і застосовує його до інфраструктурної відбудови. Інфраструктурні об’єкти – найскладніші, найдорожчі, з найбільшими ризиками, тому на них можна перевірити операційне управління і моніторинг.

Ми зможемо робити висновки, вносити правки в процеси і дизайн. Дані використаємо для побудови аналогічного процесу за іншими видами об’єктів.

Основний КPІ системи – ефективність отримання і використання коштів на відбудову. Ми не повинні гаяти час ні після перемоги, ні зараз, коли потрібно робити оперативну відбудову. Ми не повинні витрачати пів року на перемовини з міжнародними партнерами про те, хто отримує кошти і як вони витрачаються.

Натомість маємо спільно з урядом і міжнародними партнерами запропонувати такий процес управління відбудовою, який би підходив всім основним зацікавленим сторонам і не блокував надходження допомоги в Україну.

Прозорість має ключове значення. Лише прозора система дозволить антикорупційним органам, громадським активістам і міжнародним донорам відстежувати, куди йде кожна копійка, і контролювати всі процеси відбудови.

Другий очевидний КPІ – недопущення корупції. Ворог завжди буде стверджувати, що гроші, виділені на відбудову, крадуть. Нам потрібно зробити так, щоб не крали. Зробити так, щоб це можна було перевірити.

Досягнувши цих двох цілей, ми, з одного боку, знімемо один з ключових ризиків, а з іншого – зможемо пришвидшити відбудову на рік і більше завдяки тому, що зробимо свою домашню роботу вже зараз.

Яка роль RISE Ukraine в створенні системи

Коаліція RISE Ukraine бере активну участь у розробці системи, допомагаючи виконувати окремі роботи. Ми підтримуємо відбудову і просуваємо ключові принципи: прозорість, підзвітність та ефективність. Тому ми наполягаємо на відкритті даних системи для всіх, окрім представників держави-агресора.

Потрібно створити зручні управлінські дашборди в смартфоні та публікувати дані за стандартами (Open Contracting Data Standard) для міжнародних партнерів та громадськості. Тільки так системі будуть довіряти.

Зараз ми залучені в аналіз бізнес-процесів циклу проєктів відбудови та проєктування системи. Далі буде пілотування на базі одного з напрямків. Потім система буде доопрацьована і покриє пілотний напрямок та проєкти всіх типів.

Україна має шанс запровадити новий стандарт з відкритого урядування та відкритого контрактування і стати взірцем для всього світу. Для цього надзвичайно важливо забезпечити повну прозорість процесу відбудови.