Як аграріям зафіксувати збитки, завдані росією

У країні відсутній уніфікований чіткий механізм компенсації збитків, завданих нападом росії.

Наші славетні "тракторні війська" відомі всьому світу, але є зворотний бік медалі: людські смерті, загиблі тварини, знищені посіви, викрадена та знищена техніка, заміновані поля, заражені ґрунти.

Таку велику ціну платять виробники за те, щоб ми мали хліб на столі.

Постраждалим важливо вже зараз належним чином готуватися до стягнення збитків. Для цього потрібно мати план та виконати такі дії: заявити про пошкоджене чи знищене майно, визначити, якими можуть бути збитки, зафіксувати пошкодження чи знищення, чекати на відшкодування і працювати.

Де шукати інформацію

Перші методичні рекомендації щодо належної фіксації злочинів та завданих втрат розробила та презентувала Всеукраїнська аграрна рада спільно з програмою USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО). Тут є поради щодо фіксації руйнувань будівель, обладнання і товарних запасів.

Серед важливих документів – інструкція щодо фіксації пошкоджень об’єктів в результаті бойових дій та збору доказів, рекомендації та зразки протоколів огляду місця події, зразки внутрішніх наказів та поради щодо їх складання.

Хто зафіксує пошкодження

Фіксує пошкодження низка державних органів.

Поліція (все, що не розслідують інші органи) та Служба безпеки України (якщо це порушення законів та звичаїв війни – стаття 438 КК та частина 2 статті 216 КПК) фіксують факти кримінального правопорушення.

Представники військових адміністрацій або органів місцевого самоврядування оглядають ушкоджені об’єкти і складають акти.

Фахівці ДСНС (пожежа, аварійний стан будівлі, розмінування), Держпродспоживслужби, Держгеокадастру та Держводагентства підраховують розміри завданих збитків.

Також інформацію про пошкодження можна залишити самостійно на одному з інтернет-порталів.

"Дія". Тут можна залишити дані про пошкодження своєї власності.

"Київ цифровий". У цьому додатку будь-хто може надати свідчення про пошкоджені та зруйновані через війну будинки чи інші об’єкти по всій Україні, а також повідомити про особисті матеріальні втрати через агресію рф.

"Російсько-українська війна: докази". Зібрані докази будуть використані для притягнення росії до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, Європейському суді з прав людини, спецтрибуналі після його створення.

"росія заплатить". Дані про пошкодження потрібні уряду для оцінки збитків, яких зазнали держава та громадяни внаслідок російської агресії і для формування позовів до росії в міжнародних судах про відшкодування цих збитків.

WarCrimes.gov.ua. Ресурс створив Офіс генпрокурора разом з українськими та міжнародними партнерами. Його мета – збір належних доказів щодо воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні.

Україна планує використовувати ці докази в судах і трибуналах. Це впливатиме на обсяг відповідальності росії та розмір стягнених з неї репарацій.

Damagedagro.in.ua. Платформа створена для аграріїв, які постраждали від війни. Її ціль – фіксація та документування завданих збитків для їх опрацювання органами державної влади та подальшої виплати компенсацій.

Принципова відмінність – у видах майна, яке можна фіксувати як зруйноване, викрадене чи пошкоджене: земельні ділянки, інфраструктурні об’єкти, сільськогосподарська техніка, вантажні та легкові автомобілі, запаси ресурсів, обладнання та устаткування, продукція тваринництва, продукція рослинництва.

humanrights.gov.ua. На ресурсі можна залишати інформацію про всі злочини рф в Україні, у тому числі щодо майна. Ці дані теж будуть використані в судах.

Які збитки відшкодує росія

Завдана шкода має включати розрахунок втраченої вигоди. До переліку втрат треба віднести не лише прямі збитки (знищення або пошкодження майна та витрати для його відновлення), а й упущену вигоду (дохід, який особа могла б одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене).

Як зафіксувати пошкодження

У методології USAID описаний процес збирання доказів про завдані збитки на окупованих територіях, а також рекомендації для землевласників і землекористувачів щодо збору доказів пошкодження земельних ділянок.

На багатьох зазначених вище ресурсах є доступні пояснення, які докази пошкоджень чи втрат їм потрібні і як їх зафіксувати. Для фіксації руйнувань є додаток eyeWitness to Atrocities від Міжнародної асоціації юристів.

У додатку при здійсненні фото- та відеозйомки фіксуються час та локація запису. Ці дані не можуть бути змінені, це важливо для судів.

Програма має низку додаткових переваг.

1. Безпека для користувача. Фото і відео зберігаються в галереї застосунку і не додаються до галереї телефону. Можна встановити пін-код або створити фальшивий код, при введенні якого відкриється галерея телефону. Користувач може замаскувати піктограму додатка і сховати застосунок у телефоні.

2. Легкість використання. Завантажити додаток можна в Play Market (тільки для Android).

3. Кадри підлягають ретельній перевірці. Автоматична фіксація метаданих та детальна перевірка файлів підвищують шанси використання даних в суді.

4. Анонімність. Застосунок не збирає дані, що ідентифікують особу користувача. Особа може ідентифікувати себе самостійно.

Фіксація збитків з юридичного боку

1. Видаємо наказ про зупинення експлуатації пошкодженого об’єкту.

2. Якщо об’єкт орендований чи в іпотеці, повідомляються власники та страхова компанія.

3. Поінформувати військову адміністрацію чи орган місцевого самоврядування. У разі знищення або пошкодження об’єкта – з проханням скласти акт обстеження. У разі втрати ефективного контролю над об’єктом – подати заяву про вчинення кримінального правопорушення (кому – описано вище).

Після цього взяти витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань і пам’ятку про процесуальні права та обов’язки потерпілого в кримінальному провадженні. Можна продублювати інформацію на зазначених вище ресурсах та додатках.

4. За потреби – поінформувати інші вказані вище органи. Розмінуванням займається ДСНС. Можна лишити заявку на її сайті, через ресурс "Розмінування України" або проєкт Мінагрополітики, ДСНС та ЗСУ.

5. Зафіксувати протоколом огляду місце події і стан об'єкта. Бажано, щоб протокол складали працівники поліції, СБУ або ДСНС, але це можна зробити і самостійно. Головне – щоб огляд робила уповноважена підприємством особа.

6. З’ясувати, чи можна зафіксувати перелік обладнання, товарних залишків, неінкасованої виручки та можливість списання ремонтів. Для цього необхідно оформити бухгалтерську довідку для переведення основних засобів, товарів та ремонтів на рахунки обліку як такі, що можуть бути втрачені.

7. Провести експертну оцінку збитків, якщо є така можливість.

8. Уточнити упущену вигоду.

Що далі

Останній пункт – найпростіший і найскладніший: чекати і працювати.

Звісно, відтермінування відшкодування збитків на невизначений строк робить бізнес ризикованим.Держава, розуміючи це, спочатку запровадила грантові програми в "Дії", а потім створила Державний аграрний реєстр, де виробники можуть отримати підтримку. Утім, це не відшкодування завданих збитків.

Зафіксувати втрати, зібрати докази і чекати – або національної процедури відшкодування збитків, або міжнародного механізму.