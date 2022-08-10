Як німецькі промислові гіганти допомагають воєнно-промисловому комплексу росії

Знаєте, чому воєнно-промисловий комплекс окупанта має змогу випускати та ремонтувати військову техніку, яка потім знищує українські міста?

Велику роль у цьому процесі відіграють іноземні компанії, що постачають росії технічне обладнання та здійснюють його сервісне обслуговування.

Попри старі санкції проти російського ВПК, які запроваджували з 2014 року, та нові пакети санкцій, оборонні підприємства росії продовжують закуповувати та використовувати обладнання іноземних компаній.

У росії давно відсутня можливість виробництва якісних технологій, якими вони так полюбляють хизуватися. Саме з цієї причини вона постійно шукає та знаходить лазівки, щоб її ВПК був оснащений якісним іноземним обладнанням.

А іноземні компанії продовжують співпрацювати з країною-терористом та надають сервісне обслуговування власному обладнанню.

Які німецькі компанії співпрацюють з ВПК росії

Німецька компанія Walter AG вважається одним із світових лідерів з виробництва металорізальних інструментів. Її продукція користується попитом в усьому світі. Після вторгнення росії компанія не висловилася щодо припинення діяльності в рф, а російські підприємства продовжують купувати її продукцію на тендерах.

Walter – давній та масштабний постачальник обладнання російським оборонним підприємствам. Компанія має багато представництв у росії.

Фото з офіційного сайту Walter

Більшість підприємств, які використовують обладнання Walter, належать оборонним гігантам "Алмаз-Антей", "Ростех", "Росатом" та "Роскосмос". Більшість цих фірм перебувають під санкціями Євросоюзу та США.

Російське представництво Walter постачало свою продукцію російському заводу "Маяк", що виробляє ядерну зброю та ізотопи, а також заводу "Сплав", що виготовляє ракетні установки "Град", "Ураган" та "Смерч".

Крім того, продукцію Walter AG використовує Обухівський державний завод (входить до складу "Алмаз-Антей"), що виготовляє командні пункти для ракетних військ стратегічного призначення. Продукцію німецької компанії можна знайти і на заводі "Уралвагон", який випускає танки Т-14 "Армата" і Т-72.

Тобто продукція компанії критично важлива для більшості російських підприємств ВПК, тим паче для тих, що перебувають під санкціями. А компанія продовжує обслуговувати своє обладнання. Та це ще не все. Є інша німецька компанія, чиє обладнання задіяне на виробництві ВПК росії. Це Schunk GmbH & Co. KG.

Schunk виробляє продукцію для металообробки. Вона має 34 дочірні підприємства, а також торгових партнерів у більш ніж 50 країнах світу.

Schunk теж не робила жодних заяв щодо припинення діяльності в росії. Продукцію, яку вона виробляє, продовжують купувати на тендерах підприємства країни-агресора. Компанія має представництво в Санкт-Петербурзі – ТОВ "Шунк інтек".

Фото з офіційного сайту Schunk

Російське представництво компанії постачало обладнання заводу "Сухой", що працює на військово-повітряні сили окупанта і виробляє бойові та цивільні літаки.

Продукцію Schunk використовують Ульяновський механічний завод, що випускає ракетні комплекси "Бук", "Тунгуска" і "Шилка", та Улан-Удейський авіаційний завод.

Усі ці підприємства належать концернам "Алмаз-Антей", "Ростех", "Росатом" та іншим російським державним корпораціям, що перебувають під санкціями ЄС та США. Ці заводи отримують сервісну підтримку від російського представництва Schunk, адже компанія ніяк не відреагувала на агресію росії проти України.

А ще російському ВПК допомагає німецька компанія Kemmler GmbH. Вона виробляє інноваційні та високоточні верстати. Спеціалізується на виробництві інструментального оснащення для токарних та фрезерних верстатів.

Компанія не має офіційного представництва в росії, але працює на російському ринку через широку мережу постачальників. Продукція компанії задіяна на "Уралмашзаводі", заводі "Маяк" та Воткінському машинобудівному заводі. Останній виготовляє ракети "Тополь-М", які є основою ядерного щита росії.

До замовників продукції Kemmler належать концерн "Калашников", що виготовляє 90% російського ринку стрілецької зброї, ОКБ "Новатор", що випускає системи ППО, і Ступінський машинобудівний завод, який робить двигуни для вертольотів. Kemmler не представлена в рф, проте її продукція активно задіяна у ВПК країни.

Співучасть у злочинах окупанта

Усі іноземні компанії, що постачають обладнання або його обслуговують, повинні зрозуміти одну важливу річ. Військові заводи завдяки імпортованим рішенням та обладнанню виготовляють та ремонтують військову техніку, яку росія використовує для нападу на Україну, руйнування наших міст та вбивства українців.

Давати рашистам можливість використовувати обладнання – це те саме, що допомагати росії вчиняти воєнні злочини. Усі іноземні компанії повинні негайно припинити постачати в росію обладнання і надавати йому сервісну підтримку.

Сподіваюся, що такі компанії не тільки відчують юридичні наслідки своїх дій, а й зрозуміють свою відповідальність і перестануть співпрацювати з окупантом.

Зараз, коли громадяни та влада Німеччини підтримують Україну, у тому числі у воєнному плані, деякі німецькі компанії продовжують працювати на ринку ворога. Уряд Німеччини повинен звернути на це увагу і заборонити їм співпрацювати з агресором. Тільки так можна закрити доступ окупантам до світових технологій.