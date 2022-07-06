Україна отримала транспортний "безвіз" з країнами ЄС. Чому це важливо?

29 червня 2022 Україна та Європейський Союз підписали Угоду про вантажні перевезення автомобільним транспортом.

Перемовини про укладення Угоди для безперешкодного доступу українських товарів до ринків країн ЄС велися з 2021 року.

На той час Україна експортувала близько 5 млн тонн зерна на місяць, 75% зовнішнього товарообігу припадали на морські порти.

Для отримання права на в’їзд, транзит та перевезення вантажів територією ЄС українському перевізнику був потрібен міжнародний дозвіл.

Країни ЄС виділяли обмежену кількість таких дозволів. Наприклад, у 2021 році українці мали лише 850 тис. дозволів — стільки разів українські перевізники могли перетнути кордон з іншими державами.

Коли дозволи на одному напрямку закінчувалися, вантажівки змінювали маршрути. Ці ліміти прямо впливали на ціни та конкурентоспроможність української продукції на ринку ЄС.

З блокуванням традиційних транспортних шляхів країною-агресором, аби впоратися з торговельними потоками суходолом, виникла необхідність оперативної переорієнтації, спрощення бюрократичних процедур та скасування необхідності отримання дозволів на перевезення товарів.

Тож, з підписанням угоди українські вантажівки отримали можливість перетинати кордон з країнами ЄС без додаткових обмежень по кількості в'їздів та строку перебування.

Легітимність українських прав у ЄС збільшено на рік з подальшою пролонгацією

Угода також передбачає заходи, спрямовані на спрощення процедур визнання українських водійських прав та сертифікатів професійної компетентності в ЄС.

За загальним правилом, у таких країнах як Австрія та Німеччина іноземні права залишаються дійсними лише шість місяців, далі - необхідно отримувати нове посвідчення з повторним складанням теоретичного та практичного іспитів.

Відсутність фінансової можливості для заміни прав та мовний бар'єр ускладнювали ситуацію. З підписанням Угоди, українці, що виїхали на авто і отримали тимчасовий захист в Європі, можуть продовжувати використовувати свої водійські посвідчення.

Автомобільний "безвіз": рішення прийнято

Оскільки Єврокомісія мала згоду всіх 27 країн-учасниць ЄС і мандат на підписання угоди, документ запрацює негайно з подальшою ратифікацією країнами Євроспілки. Угода діятиме рік з можливістю пролонгації.

Розширення можливостей економічного співробітництва

Відновленню ланцюжків поставок та прискоренню документообігу на кордоні сприятиме також запуск з 1 серпня 2022 електронних товарно-транспортних накладних (е-ТТН).

До кінця 2022 Україна планує приєднатися до міжнародної системи обміну митною інформацією (NCTS), що надасть можливість використання транзитних декларацій в NCTS без необхідності оформлювати додаткові транзитні документи у межах 36 країн світу.

Прийнята Угода розширить можливості для українського бізнесу на ринках Європейської спільноти, спростить логістику транспортних перевезень, збільшить валютні надходження в економіку країни та сприятиме вирішенню питання подолання продовольчої кризи у світі.