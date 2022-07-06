Нотатки дорогою із Лугано. Як відбудувати Україну без корупції?

4 липня представники Офісу Президента, Уряду, Верховної Ради, більше 20 міжнародних організацій та 40 держав, бізнесу, громадянського суспільства, українські та міжнародні медіа зібралися в Лугано (Швейцарія).

Там Уряд оприлюднив План відновлення України. Завдання усіх зацікавлених сторін — швидко, ефективно, інноваційно та модернізовано відбудувати країну.

Кожен із представників їхав вже зі своїм планом і баченням. Перед тим, як Уряд презентував свій план, громадянське суспільство уже мало розроблений Маніфест громадянського суспільства щодо майбутнього устрою та відбудови України.

Напередодні конференції активісти проводили дискусію та напрацювали відповідні принципи та бачення. "Антикорупційний штаб" теж був долучений до процесу. Ми для себе визначили три основні пріоритети:

відбудова повинна проходити з мінімальним корупційними ризиками;

обов’язкова залученість громадських організацій до прийняття рішень;

відкритий та прозорий процес.

Які є корупційні ризики? Очевидні і не дуже

Освоєння коштів

Держава вміє організовувати будівництво, проте не вміє економити. До прикладу, "націнка" на "Великому будівництві" Зеленського на окремих тендерах досягала до 30%.

Зеленський казав, що країна після повномасштабного вторгнення змінилась, і корупції не буде. Однак ми б не були такими оптимістичними.

Подібні рожеві окуляри ми мали у 2014 році після вигнання сім’ї Януковича, тобто після перемоги Революції Гідності. Корупція зменшилася, але не настільки, як очікувало суспільство.

Завищена оцінка руйнувань

Ексмер Ірпеня Володимир Карплюк, який звинувачувався у низці корупційних злочинів, у перші тижні після виведення російських військ з міста оцінив збитки у $1 млрд.

При цьому об’єктивних даних, звідки взялася така сума, у відкритих джерелах ми не знайшли. Тому маємо побоювання, що мери міст, які контролюють місцеві бюджети, будуть завищувати оцінки завданої шкоди.

Відсутність конкуренції

"Велике будівництво" Зеленського демонструвало картелізацію державних підрядів. Середній та малий бізнес мав дуже обмежену пряму участь у державних тендерах. У демократичних країнах арбітром у таких спорах є антимонопольний комітет.

Проте наш АМКУ продемонстрував неефективну роботу і потребував перезавантаження. Без реформи АМКУ будь-яка конкуренція, а отже і розвиток бізнесу неможливі.

Бюрократія

Для швидкої та ефективної відбудови держава повинна дерегулювати бізнес, зменшити кількість дозволів та довідок, за які сьогодні бізнес має "заплатити".

Особливо це стосується галузі будівництва. Крім того, потрібно створити умови, щоб у бізнеса, який інвестував (придбав) майно та землю в Україні не змогли її забрати.

Саме тому нам потрібно забезпечити ефективну роботу антикорупційних та правоохоронних органів, які мають забезпечити захист інвестицій.

Успіх відбудови. Наше бачення

Найголовніше, на наш погляд, це залученість громадських організацій до прийняття рішень. До прикладу, Президент Володимир Зеленський у квітні створив Національну рада з відновлення України від наслідків війни.

Проте, незважаючи на широку участь представників влади, у ній відсутнє представництво бізнесу та громадських організацій. На наше переконання, рішення цієї ради не враховує інтереси усіх сторін.

По-друге, важливо забезпечити невідворотність покарання. На сьогодні критично важливо провести судову реформу, призначити керівника САП, провести конкурси на керівників НАБУ та АРМА, перезавантажити АМКУ.

За умови ефективної роботи антикорупційних, правоохоронних органів та судової гілки влади корупційні ризики множаться на нуль. Крім того, більшість вимог є обов'язкові при вступі України в ЄС.

По-третє, максимальна прозорість та відкритість під час відбудови. Кожна гривня витрачена на відбудову повинна бути продемонстрована донорам та українському суспільству.

Це можна зробити, на базі використання системи Електронна система управління реконструкцією, яка відображатиме деталізовано кожен етап відбудови.

Що вже сьогодні робить "Антикорупційний штаб"?

Наша організація створила вже 9 інструментів для залучення громадян до запобігання корупції. Останнім інструментом стала Карта руйнувань, яка демонструє наслідки російського вторгнення та допомагає залучити кошти на відбудову.

У майбутньому вона стане платформою, на якій буде видно витрачені кошти на відновлення кожного зруйнованого об'єкта.

Разом з тим, "Антикорупційний штаб", представники якого входять до складу громадської ради при НАЗК, зацікавлені в реалізації антикорупційної стратегії, яка дозволить зекономити понад 200 млрд грн щорічно.

Також ми вимагаємо, щоб держава якомога скоріше розпочала виконання умов, необхідних для вступу України ЄС.

Мова йде про нову процедуру добору суддів Конституційного Суду, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.

Також настав час завершити перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

А ще завершити відбір та призначення нового директора НАБУ та керівника САП, забезпечити відповідність законодавства про боротьбу із відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF).