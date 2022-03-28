Бізнес у воєнний час: як змінилося законодавство

Після оголошення на території України воєнного стану та початку активної фази бойових дій більша частина бізнесу була фактично паралізована через різноманітні обставини.

Починаючи від морального та психологічного шоку до економічного спаду ділової активності та неможливості здійснення діяльності підприємствами, які знаходяться на території проведення бойових дій.

Поряд із реальним воєнним фронтом, кіберфронтом очевидним та життєво необхідним є запуск потужного економічного фронту.

У сьогоднішні непрості часи він надзвичайно важливий для суспільства. Без економічної активності неможливе повноцінне функціонування держави в умовах воєнного стану.

Саме з цією метою держава почала активно запроваджувати комплексні зміни до законодавства та державних програм, спрямованих на підтримку української економіки.

Цілком зрозуміло, що в таких умовах єдиним можливим способом підтримки бізнесу є тотальна дерегуляція, лібералізація та посилення державної підтримки.

Скасування вимог щодо отримання ліцензій та дозволів на більшість видів діяльності

Постановою №314 від 18 березня 2022 року Кабмін запровадив декларативний принцип набуття права на провадження господарської діяльності без необхідності отримання документів дозвільного характеру, ліцензій тощо.

Тобто у період воєнного стану перед початком діяльності підприємцю необхідно подати декларацію встановленої форми до Міністерства економіки, а у випадках здійснення охоронної діяльності – до Міністерства внутрішній справ.

Водночас є низка виключень, серед яких — діяльність, пов’язана з радіоактивними та іншими небезпечними речовинами, видобутком корисних копалин, виробництвом лікарських засобів, зовнішньоекономічною діяльністю, організацією та проведенням азартних ігор, оцінкою відповідності щодо технічних регламентів тощо.

Для цих видів діяльності порядок отримання дозвільних документів залишається незмінним.

Подати декларацію можна онлайн через портал електронних довірчих послуг або на порталі Дія чи в найближчому ЦНАПі.

Ця функція повинна бути доступна протягом тижня з моменту опублікування Постанови, тобто з 25 березня 2022 року.

Після закінчення воєнного стану суб’єкти господарювання повинні не пізніше одного місяця, звернутися до органу ліцензування та отримати дозвіл на загальних умовах, передбачених законодавством.

Документ містить уточнення щодо дії ліцензій на виробництво, зберігання, обіг та продаж підакцизних товарів, щодо яких не сплачено черговий платіж або закінчився їх термін дії.

Зокрема, спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального.

На період воєнного стану ліцензії вважаються чинними, а платежі та продовження ліцензії мають бути здійснені протягом 30 днів після припинення воєнного стану.

Постанова передбачає суттєву дерегуляцію господарської діяльності, зокрема, замість близько 600 різних видів ліцензій та дозволів, чинними залишаються лише близько 50.

Це безумовно дасть значний поштовх у розвитку економіки та підприємницької діяльності в умовах воєнного стану.

Лібералізація трудових відносин

Внесені до Трудового кодексу зміни націлені на лібералізацію трудових відносин під час дії воєнного стану.

Серед основних новацій: можливість збільшення робочого часу з 40 до 60 годин на тиждень та зменшення обов'язкового вихідного дня до одного, можливість призупинення дії трудового договору.

Спрощена система звільнення та скорочення працівників у зоні проведення активних бойових дій та звільнення від відповідальності за порушення строків виплати заробітної плати за умови, якщо роботодавець доведе, що така затримка пов’язана з веденням активних бойових дій або викликана іншими вагомими причинами.

У цьому контексті варто згадати Постанову Кабінету Міністрів №212-р від 11 березня 2022 року, яка надає право юридичним особам здійснювати видаткові платежі з рахунків, на кошти яких було накладено арешт органами виконавчої служби або приватними виконавцями, виключно на такі цілі:

виплата заробітної плати в розмірі не більше 5 мінімальних заробітних плат (6500*5 = 32 500 грн) в місяць на одного працівника;

сплата податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування.

Податкові новації

Закон про зміни до Податкового кодексу передбачає введення нового тимчасового механізму оподаткування суб’єктів господарювання, що добровільно можуть перейти на неї.

Зокрема, компанії з обсягом доходу до 10 мільярдів гривень мають право стати платниками єдиного податку 3-ї групи, дана система передбачає:

ставку податку 2% від доходу (замість 18% податку на прибуток);

ПДВ (20%) з операцій на території України не застосовується;

відсутнє обмеження кількості працівників.

Крім того, зміни передбачають також зупинення перебігу строків визначених Податковим Кодексом на час воєнного стану.

Скасування перевірок та відсутність санкцій за несвоєчасне подання звітності

Закон передбачає також скасування податкових перевірок на час дії воєнного стану за винятком фактичних перевірок, зокрема щодо можливості сплати картками.

Така позиція цілком корелюється з позицією Національного Банку про необхідність проведення безготівкових операцій у нинішніх умовах для підтримки економіки України.

Пеня за порушення податкового законодавства внаслідок введення воєнного чи надзвичайного стану не нараховується, а нарахована пеня підлягає анулюванню.

Важливо додати, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів №303 від 13 березня 2022 року на час дії воєнного стану припиняється проведення планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) та державного ринкового контролю.

В той же час, виключенням є здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) щодо запобігання неконтрольованого зростання цін на товари, що мають істотну соціальну значущість.

Також суттєві послаблення відбулися у сфері податкової звітності та сплати податків.

Платники податків мають право подати податкову та іншу звітність протягом 90 календарних днів після скасування правового режиму воєнного стану, а отже відповідальність за несвоєчасне подання звітності під час воєнного стану та 90 днів після його припинення також не застосовується.

Також на час дії правового режиму воєнного стану не будуть застосовуватися фінансові санкції за порушення пов’язані з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Спрощені вимоги до маркування харчової продукції

Постановою Кабінету Міністрів України №234 від 9 березня 2022 року, операторам ринку харчових продуктів та кормів, які не в змозі виконати вимоги щодо інформації про імпортовані харчові продукти можуть здійснювати реалізацію продукції з інформацією викладеною іноземною мовою.

При цьому, партії зазначених харчових продуктів та кормів повинні супроводжуватись інформацією про харчові продукти викладених державною мовою.

Дозволяється імпорт та реалізація тютюнових виробів за визначеними кодами з маркуванням, відповідно до вимог країни члена ЄС – виробника такої продукції без додержання вимог до маркування за українським законодавством. Їх обіг можливий протягом трьох місяців після припинення воєнного стану.

Підтримка аграріїв та проведення планової посівної кампанії

Висока вартість пального одна з причин, яка суттєво впливає в тому числі на можливість аграріїв ефективно провести посівну кампанію.

Розуміючи нагальність даної проблеми, були внесені відповідні зміни до законодавства, направлені на зменшення ціни пального та попередження його потенційного дефіциту, зокрема:

дозволено реалізовувати та використовувати бензин та дизпаливо, що відповідає екологічному стандарту Євро 2 та Євро 3;

для бензину, інших нафтопродуктів, важких дистилятів, скрапленого газу, пропану, ізобутану, встановлюється нульова ставка акцизного податку;

зменшення ставки ПДВ для реалізації пального з 20% до 7%.

Крім того, Міністерством аграрної політики та продовольства України на час воєнного стану було скасовано додаткові процедури із сертифікації насіння, зокрема, шляхом визнання іноземних сертифікатів, а також необхідність реєстрації сільськогосподарської техніки.

Термін дії ліцензії на зберігання, транспортування та застосування пестицидів продовжено на 90 днів після її припинення або скасування.

Форс-мажорні обставини

Також варто пам’ятати про настання форс-мажорних обставин, що дає змогу бізнесу відтермінувати виконання договірних зобов’язань.

Торгово-промислова палата України видала офіційний лист-підтвердження настання форс-мажорних обставин у зв’язку з початком війни з рф.

Однак, для ефективної реалізації цього механізму та мінімізації можливих ризиків, пов’язаних з невиконанням певних умов договору варто провести аналіз умов, визначених в договорах з відповідними контрагентами, а також підготувати доказовий пакет документів, який буде підтверджувати причинно-наслідковий зв’язок між обставинами та неможливістю виконання умов договору.

Тотальна дерегуляція бізнесу та запровадження податкових пільг — єдиний шлях для ефективного функціонування економіки в умовах воєнного стану, прийняті зміні вже демонструють свою ефективність, однак це лише початок боротьби на економічному фронті на шляху до неминучої перемоги!

Все буде Україна!

Співавтор: Роман Рубаник, юрист юридичної фірми ETERNA LAW