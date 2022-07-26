Як українські виробники товарів для тварин будують новий сегмент експорту під час війни

Галузь виробництва товарів для домашніх тварин набирає обертів в Україні та світі.

Попри війну, виробники товарів зуміли не лише відновити свою діяльність, а й домовились про об'єднання зусиль на ринках Європи, США та Канади.

До складу увійшли 8 компаній, які формують своїми проактивними діями розвиток ринку українських виробників товарів цієї категорії та сервісів у світі.

За прогнозами учасників Альянсу, галузь найближчим часом має найкращі перспективи для зростання.

Ринок товарів для тварин – одна з тих галузей, які найбільш динамічно зростають у світі. Глобально, ринок товарів для тварин виріс до $261 мільярдів у 2022 році. У 2021 році цей показник сягав $245 мільярдів.

За оцінками Global Market Insights 6,1% сумарного річного приросту (CAGR) кожного року, призведе до збільшення цього ринку до $350 мільярдів у 2027 році.

У Європі 90 млн домогосподарств утримують тварин. У США ринок пет-товарів ще більший – це 90,5 млн домогосподарств. У 2021 році американський ринок товарів для тварин склав $123,6 млрд у 2021 році.

Для розуміння масштабу: дослідження American Pet Products асоціації показали, що американці витрачають на своїх улюбленців більше, ніж на піклування про себе.

Так, протягом року витрати на утримання котів складають приблизно $687, а на собак – $1201 на рік. Витрати ж на піклування про себе (personal care — витрати на засоби особистої гігієни) становлять від $297 до $714 на рік за дослідженнями кредитної спілки Луізіани.

В Україні цей сегмент також активно розвивався протягом останніх років. Але ця галузь, як усі інші сфери економіки, у часи війни проходить через великі випробування.

Для підтримки національних компаній, які виробляють товари для тварин, активні учасники ринку створили Український Pet Aльянс. Ініціаторами стала українська компанія Animal ID, яка з 2019 року успішно розвиває бізнес не тільки в Україні, а і на американському ринку.

Animal ID почали працювати на ринку США наприкінці 2019 року. Це для компанії основний стратегічний експортний ринок.

За 2020 рік частка експорту у цю країну становила 10% їх продукції. У 2021 році Animal ID зросли у 3,5 рази за доходами, а частка експорту сягнула 50%.

Лідер українського ринку, який виробляє інноваційні товари для домашніх улюбленців, COLLAR за 2021 рік експортував 120 млн товарів.

Kormotech здійснює експорт до 33 країни світу. У грошах частка експорту за 2021 рік становила 19,4%, що, у свою чергу, на 4% більше, ніж 2020-го. Стратегічними для експорту є п'ять країн (США, Литва, Латвія, Румунія, Молдова).

Світові події, що формують галузь

Американській спільноті Український Pet Aльянс вперше представили в березні на Global Pet EXPO 2022 в Орландо (США). Це – одна з наймасштабніших подій у сфері товарів для тварин у світі, яку щороку відвідує понад 15 тис. учасників.

Глобальним трендом на ринку харчування і догляду за чотирилапими є практика балувати улюбленця. Бренди родом із Західної чи Центральної Європи мають великі лінійки кормів і снеків для собак.

В Україні культура харчування улюбленців поки що формується. Наші виробники мають значно менше снеків у своєму асортименті. Тим часом у європейських зоомагазинах снекова група може займати до 40% полиць. В Україні — 3-5%.

Європейські бренди все частіше використовують у рецептурах альтернативні протеїни. Загалом експерти харчової промисловості називають перехід на такі види білка (бобові, водорості, комахи) майбутнім продовольчих технологій. У харчуванні домашніх тварин це саме білок з комах.

Кілька порад майбутнім експортерам

Важливо, щоб в компанії був продукт, який буде відповідати ринку, на який вона виходить. Нескладно зрозуміти, якого рівня продукт, якщо ви зможете дослідити декілька найбільших маркетплейсів в актуальній для вас країні, вивчити, які продукти конкурентні вашим, зрозумієте, який в них склад, ціна, особливості бренду.

Якщо ваш продукт відповідає цим вимогам, якщо у вас є дозвіл на експорт — це прекрасно. Зараз, до речі, зняли квоти і податки на багатьох ринках.

Що стосується маркетингу на експортних ринках, по суті, нічого не змінилося, тому що за межами України війни нема, там вирує життя, є споживачі і там потрібно розвиватися.

Наприклад, є п’ять стратегічних ринків, на яких Kormotech активно працює і розвивається: США, Молдова, Румунія, Литва, Латвія.

Відповідно компанія інвестує туди, розвиває дистрибуцію та канали комунікації, товари просуваються через діджитал, заходимо в маркетплейси, брендуємо зоомагазини у цих країнах — усе за планом.

Активна соціальна позиція компаній допомагає отримувати підтримку від Західних партнерів, дистриб'юторів, викликає цікавість міжнародних медіа і надає можливість формувати важливий внесок українських брендів у розвиток культури відношення до тварин у світі.

Тому, як учасники об’єднання українських виробників товарів для тварин Український Pet Альянс, закликає всіх активно розвивати соціальну складову.

Підсумовуючи можемо відзначити, що галузь товарів для тварин в найближчому часі буде активно зростати. Цьому сприятиме і тренд на покращення культури відношення та співіснування з тваринами.

Тварини дедалі частіше стають такими ж важливими членами сім’ї як і люди. Для України цей сегмент достатньо новий, при цьому успіхи українців завдяки вмінню працювати у кризових умовах, розвитку відповідального ставлення до тварин, достатньо якісних матеріалів для виробництва – є одним з перспективних.

І, за прогнозами глобальних досліджень, може принести додаткові 2-6% у ВВП країни в найближчі п'ять років.

Автори: Український Альянс виробників товарів для тварин, Василь Дуб, Animal ID, Катерина Ковалюк, Kormotech