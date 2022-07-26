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Як українські виробники товарів для тварин будують новий сегмент експорту під час війни

Як українські виробники товарів для тварин будують новий сегмент експорту під час війни

Ринок товарів для тварин у світі активно зростає. Як українські компанії шукають нові ніші за кордоном?
Вівторок, 26 липня 2022, 13:19
Катерина Ковалюк
керівник служби корпоративних комунікацій компанії Kormotech

Галузь виробництва товарів для домашніх тварин набирає обертів в Україні та світі. 

Попри війну, виробники товарів зуміли не лише відновити свою діяльність, а й домовились про об'єднання зусиль на ринках Європи, США та Канади. 

До складу увійшли 8 компаній, які формують своїми проактивними діями розвиток ринку українських виробників товарів цієї категорії та сервісів у світі. 

За прогнозами учасників Альянсу, галузь найближчим часом має найкращі перспективи для зростання. 

Ринок товарів для тварин – одна з тих галузей, які найбільш динамічно зростають у світі. Глобально, ринок товарів для тварин виріс до $261 мільярдів у 2022 році. У 2021 році цей показник сягав $245 мільярдів. 

За оцінками Global Market Insights 6,1% сумарного річного приросту (CAGR) кожного року, призведе до збільшення цього ринку до $350 мільярдів у 2027 році

У Європі 90 млн домогосподарств утримують тварин. У США ринок пет-товарів ще більший – це 90,5 млн домогосподарств. У 2021 році американський ринок товарів для тварин склав $123,6 млрд у 2021 році.

Для розуміння масштабу: дослідження American Pet Products асоціації показали, що американці витрачають на своїх улюбленців більше, ніж на піклування про себе. 

Так, протягом року витрати на утримання котів складають приблизно $687, а на собак – $1201 на рік. Витрати ж на піклування про себе (personal care — витрати на засоби особистої гігієни) становлять від $297 до $714 на рік за дослідженнями кредитної спілки Луізіани. 

В Україні цей сегмент також активно розвивався протягом останніх років. Але ця галузь, як усі інші сфери економіки, у часи війни проходить через великі випробування. 

Для підтримки національних компаній, які виробляють товари для тварин, активні учасники ринку створили Український Pet Aльянс. Ініціаторами стала українська компанія Animal ID, яка з 2019 року успішно розвиває бізнес не тільки в Україні, а і на американському ринку.

Animal ID почали працювати на ринку США наприкінці 2019 року. Це для компанії основний стратегічний експортний ринок. 

За 2020 рік частка експорту у цю країну становила 10% їх продукції. У 2021 році Animal ID зросли у 3,5 рази за доходами, а частка експорту сягнула 50%. 

Лідер українського ринку, який виробляє інноваційні товари для домашніх улюбленців, COLLAR за 2021 рік експортував 120 млн товарів. 

Kormotech здійснює експорт до 33 країни світу. У грошах частка експорту за 2021 рік становила 19,4%, що, у свою чергу, на 4% більше, ніж 2020-го. Стратегічними для експорту є п'ять країн (США, Литва, Латвія, Румунія, Молдова). 

Світові події, що формують галузь

Американській спільноті Український Pet Aльянс вперше представили в березні на Global Pet EXPO 2022 в Орландо (США). Це – одна з наймасштабніших подій у сфері товарів для тварин у світі, яку щороку відвідує понад 15 тис. учасників. 

Глобальним трендом на ринку харчування і догляду за чотирилапими є практика балувати улюбленця. Бренди родом із Західної чи Центральної Європи мають великі лінійки кормів і снеків для собак. 

В Україні культура харчування улюбленців поки що формується. Наші виробники мають значно менше снеків у своєму асортименті. Тим часом у європейських зоомагазинах снекова група може займати до 40% полиць. В Україні — 3-5%. 

Європейські бренди все частіше використовують у рецептурах альтернативні протеїни. Загалом експерти харчової промисловості називають перехід на такі види білка (бобові, водорості, комахи) майбутнім продовольчих технологій. У харчуванні домашніх тварин це саме білок з комах. 

Кілька порад майбутнім експортерам

Важливо, щоб в компанії був продукт, який буде відповідати ринку, на який вона виходить. Нескладно зрозуміти, якого рівня продукт, якщо ви зможете дослідити декілька найбільших маркетплейсів в актуальній для вас країні, вивчити, які продукти конкурентні вашим, зрозумієте, який в них склад, ціна, особливості бренду. 

Якщо ваш продукт відповідає цим вимогам, якщо у вас є дозвіл на експорт — це прекрасно. Зараз, до речі, зняли квоти і податки на багатьох ринках. 

Що стосується маркетингу на експортних ринках, по суті, нічого не змінилося, тому що за межами України війни нема, там вирує життя, є споживачі і там потрібно розвиватися. 

Наприклад, є п’ять стратегічних ринків, на яких Kormotech активно працює і розвивається: США, Молдова, Румунія, Литва, Латвія. 

Відповідно компанія інвестує туди, розвиває дистрибуцію та канали комунікації, товари просуваються через діджитал, заходимо в маркетплейси, брендуємо зоомагазини у цих країнах — усе за планом. 

Активна соціальна позиція компаній допомагає отримувати підтримку від Західних партнерів, дистриб'юторів, викликає цікавість міжнародних медіа і надає можливість формувати важливий внесок українських брендів у розвиток культури відношення до тварин у світі. 

Тому, як учасники об’єднання українських виробників товарів для тварин Український Pet Альянс, закликає всіх активно розвивати соціальну складову. 

Підсумовуючи можемо відзначити, що галузь товарів для тварин в найближчому часі буде активно зростати. Цьому сприятиме і тренд на покращення культури відношення та співіснування з тваринами. 

Тварини дедалі частіше стають такими ж важливими членами сім’ї як і люди. Для України цей сегмент достатньо новий, при цьому успіхи українців завдяки вмінню працювати у кризових умовах, розвитку відповідального ставлення до тварин, достатньо якісних матеріалів для виробництва – є одним з перспективних. 

І, за прогнозами глобальних досліджень, може принести додаткові 2-6% у ВВП країни в найближчі п'ять років.

Автори: Український Альянс виробників товарів для тварин, Василь Дуб, Animal ID, Катерина Ковалюк, Kormotech

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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