Українські виробники товарів для тварин об'єдналися в альянс для збільшення експорту

Низка українських виробник товарів для тварин та програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" об'єднають зусилля для формування позитивного іміджу продукції на ринках США, Канади і Європи.

Про це йдеться у повідомленні Українського Пет Альянсу, в який об'єднались виробники pet-товарів за підтримки програми USAID.

Автори ініціативи зазначають, що галузь товарів для тварин активно зростає у всьому світі.

Згідно з дослідженням Американської асоціації товарів для домашніх тварин (APPA) за останній рік рівень продажів сягнув свого максимуму за весь час розвитку сегменту. Тільки у США становив $123.6 млрд.

Близько 40% продажів компаній - це корм для тварин. У світі становив $261 млрд.

"В Україні цей сегмент також активно розвивався протягом останніх років. Але, як й інші сфери економіки, ця галузь в часи війни проходить через великі випробування.

Для підтримки національних компаній, які виробляють товари для тварин, активні учасники ринку створили Український Pet Aльянс. Ініціаторами стала українська компанія Animal ID, яка з 2019 року розвиває бізнес не тільки в Україні, а також на ринку США", - йдеться у повідомленні.

"В умовах війни особливо важливим є не тільки утримання, але й посилення економічної спроможності нашої країни у всіх галузях. Зокрема у сегменті товарів для тварин є низка українських брендів, які успішно діють на міжнародних ринках.

Український Pet Aльянс допомагатиме розвивати мережу дистриб'юторів, проводити маркетингові акції, консультувати експортерів-початківців щодо ринків, на які вони виходять. На національному рівні ці дії допомагають налагодженню ефективної зовнішньої торгівлі і сприяють продуктивній роботі економіки країни", - заявив CEO та Co-founder Animal ID Corporation, один із ініціаторів альянсу Василь Дуб.

Український Pet Aльянс вперше був презентований на Global Pet EXPO 2022 в Орландо (США) - товари учасників об’єднання були представлені на одній з наймасштабніших подій у сфері товарів для тварин у світі, яку щороку відвідує понад 15 тис учасників.

"Ми працюємо з українськими компаніями та підприємствами, в тому числі з індустрії для тварин, протягом останніх трьох років, знаємо їх рівень і впевнені, що разом вони зможуть втримати операційну спроможність і досягти успіхів.

Зокрема, в Україні є багато молодих енергійних брендів, які мають величезний потенціал на глобальному pet-ринку, що наразі знаходиться у стані швидкого розвитку", - заявила заступниця директора Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" Олеся Залуська.

Зазначається, що учасників альянсу підтримують ментори - представники компаній, які вже активно працюють в США і Канаді: COLLAR (collarglobal.com) - лідер українського ринку, який виробляє товари для домашніх улюбленців, і Kormotech (kormotech.com) - глобальна компанія, що експортує продукцію у 37 країн, лідер українського ринку харчування для котів та собак.

Наразі до альянсу виробників pet-товарів уже увійшло 8 компаній: Kormotech (Optimeal, CLUB 4 PAWS), COLLAR Company, Animal ID, Harley&Cho, Bark&Go, Mr. Snoopy, VETonline.pro, SPOKK. Збір анкет для прийому до об’єднання триває.

Анкету можна заповнити за лінком.

Ініціатори проєкту кажуть, що шукають активні компанії, які прагнуть зростати, досягати нового рівня розвитку, виходити на експорт тощо.

Це повинні бути українські виробники товарів та сервіси для тварин, які готові ділитись досвідом та вчитись, брати участь у зустрічах альянсу (офлайн і онлайн), їздити на міжнародні виставки та мають ціль експортувати продукцію на нові ринки або збільшити свої продажі на ринках, де вони вже присутні.

Економічна правда