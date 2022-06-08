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Як змінився ринок праці в IT через війну

Як змінився ринок праці в IT через війну

Чому міжнародні компанії почали менше наймати українських ІТ-фахівців, яка зараз ситуація з кількістю вакансій у галузі та чого очікувати найближчим часом?
Середа, 8 червня 2022, 18:08
Стас Шихов
CEO ITExpert

ІТ-галузь є однією з тих, які найменше постраждали від війни, а працівники швидко змогли адаптуватися до нових реалій. Але при цьому ринок для більшості аутсорсингових компаній суттєво змінився.

Кількість вакансій для IT-фахівців знизилася на 27% за даними Djinni. Це майже втричі менше, ніж кандидатів у пошуку роботи. Традиційно в Європі, США та Ізраїлі великий попит на DevOps і розробників з Python, Node.JS, знанням мікросервісів. 

Попит на таких спеціалістів не сильно змінився через війну. Скорочення в українських компаніях в першу чергу торкнулися сфери електронної комерції, тому й кандидатів з PHP, React стало більше, а тому й конкуренція за вакансію вища. 

Як і під час ковідної кризи, важче за всіх знайти роботу для спеціалістів на позиціях HR, SysAdmin, Project Manager, Data Science, а також спеціалістам з невеликим досвідом. Так, за даними Dou, кількість вакансій для Junior-позицій знизилась на 80%.

IT-рекрутинг в Україні призупинили приблизно 60-70% клієнтів компанії за нашою статистикою. Міжнародні продуктові та аутсорсингові компанії в основному поки не шукають співробітників в Україні, змінивши фокус на ринки Східної Європи: Румунію, Чехію тощо. 

Це країни з трохи вищими зарплатами та податками, але більш стабільні зараз. Відкрити нові офіси у Східній Європі вже вирішили Eleks, Intellias та інші IT-компанії.

Постраждав український аутсорсинговий бізнес. За опитуванням Європейської асоціації програмної інженерії Ease, приблизно 60% компаній мають проблеми із замовленнями. 

Якщо клієнти й погоджуються на співробітництво, то дещо знижують пропозицію з заробітної плати для розробників.

Більшість українських локальних IT-компаній призупинили пошук IT-фахівців і лише частка повертається до найму. 

У деяких уже відбулися скорочення, постраждали IT-відділи Parimatch Tech, "Нової пошти", Rozetka та інших компаній. 

До прикладу, Evo.company скоротили 40% співробітників, а Megogo запустив власний аутсорсинговий юніт, щоб зберегти всю команду.

Проте відомо, що вже 84% українських IT-фахівців повернулися до роботи full-time. Близько 7% працюють part-time, а 6% втратили роботу. 

За даними DOU.ua, 61% IT-фахівців виїхали до більш безпечніших регіонів або інших країн. Близько 45% із них залишаються в Україні — переважно у Львівській області.

Може здатися, що робота програмістів легко адаптується до будь-яких умов, адже можна просто працювати віддалено зі свого ноутбуку. Але це не так вже й просто. 

Через тривоги і нестабільність менеджери не можуть бути впевненими в темпах розробки, дедлайнах по завданнях, датах релізів. А для деяких спеціалістів потрібний доступ до офісу, серверів (наприклад, для системних адміністраторів, DevOps-інженерів, спеціалістів кібербезпеки). Це ускладнює усі процеси в IT-компаніях.

Роботодавці можуть попросити спеціалістів переїхати до умовно більш безпечних локацій на заході України. Допомагають з релокацією спеціалістів до інших країн. 

Наприклад, Sigma Software за перші кілька тижнів війни допомогла переїхати 1 140 співробітникам та їхнім сім’ям. Також більш охоче наймають спеціалістів за кордоном, якщо у них є відкритий український ФОП третьої групи.

У той же час поки не зрозуміла ситуація з мобілізацією та бронюванням IT-спеціалістів на підприємствах. Роботодавці стараються з обережністю ставитися до найму чоловіків. 

Ця ситуація має частково вирішитися найближчим часом, частково за допомогою формування Закарпатського IT-кластеру та подібних ініціатив. 

Також міністр цифрової трансформації, Михайло Федоров, підписав лист з закликом не мобілізувати ІТ-фахівців, адже вони допомагають воювати у кіберпросторі.

Таким чином, якщо до війни ринок IT-рекрутменту був на 100% орієнтований на кандидата, зараз ситуація дещо змінилася, хоч пропозиції все ще є. Роботодавці та кандидати активно адаптуються до нових умов. 

Важливо розуміти, що IT — одна з небагатьох сфер, яка стабільно приносить іноземну валюту в Україні (більше 4% від усіх надходжень) і допомагає економіці залишатися на плаву. 

Якщо не адаптуватися до нових умов, не знаходити нові шляхи залучення іноземних клієнтів до роботи з українськими розробниками, це буде мати негативний вплив на всю країну.

Важливо, аби війна швидко закінчилася. Ринок швидко відновиться, як це було в час ковідної кризи. У іншому випадку іноземні клієнти можуть з недовірою ставитися до рекрутингу в Україні через нестабільність. 

Ймовірно, їм буде важче повертатися, навіть якщо раніше тут була IT-команда. Треба брати до уваги, що також руйнується ринок аутсорсингу програмістів у росії та білорусі. Клієнти не готові псувати репутацію, працюючи з цими країнами, тому вони будуть шукати інші ринки у Східній Європі. Тож сподіваючись на краще, очікуємо ріст ринку після завершення війни.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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