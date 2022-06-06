Автобан від моря до моря: "Чорний шлях" по-новому

Потреба у важливому логістичному коридорі, транспортній магістралі від Балтики до Чорного моря назріла давно.

А нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував Президенту України створити економічний та воєнний альянс проти Росії, який включатиме Великобританію, Україну, Польщу, Естонію, Латвію і Литву.

Інвестиції у такі інфраструктурні проєкти як автомобільні та залізничні дороги, морські та повітряні порти справлять мультиплікативний ефект на економіку загалом.

Підтвердженням цьому слугують розрахунки, які можна зустріти дуже часто: 1 долар інвестицій в інфраструктуру дає 2 долари приросту ВВП через розвиток суміжних галузей економіки.

Час автобанів

Про необхідність спорудження автобанів в Україні говорять давно. Перемога у війні може пришвидшити реалізацію планів розбудови України як логістичного хабу. Будівництво швидкісних автомагістралей має чимало переваг. І ось лише деякі із них:

1. Швидке залучення великої кількості інвестицій – за різними оцінками, від 3 до 20 млн доларів за 1 км. Протяжність автобану від кордону до Києва та Одеси складе близько 900 км.

Більша частина залучених інвестиційних коштів буде вкладена у суміжні галузі – постачальників будівництва.

Нагадаю, що у 2021 році тендер на будівництво першої частини Київської обхідної дороги (протяжністю 18 км) виграла найбільша будівельна компанія США Bechtel Overseas Corporation: 1 км за 10 млн доларів. У нашому випадку розраховуємо, що це потягне не більше ніж 5 млн за 1 км.

2. Економічна вигода від появи додаткових та альтернативних шляхів експорту української продукції. Автомагістралі, побудовані за сучасними технологіями, дозволять без руйнівних наслідків для дорожнього покриття перевозити 40 тонн, замість звичних 20-25 тонн.

3. За рахунок збільшення швидкості поліпшиться ефективність перевезення. Наведемо приклад. Сьогодні відстань від польського кордону у 280 км можна осилити за 4 годин 20 хвилин, водночас автобан дозволить здолати цей шлях за 2,5 год. Відповідно, до Києва можна буде доїхати за 4 години та за 7 годин – до Одеси.

4. В умовах порушення логістичних ланцюжків та зростання вартості логістики загалом, зокрема і в Європі, швидкість переміщення вантажів дозволить розв’язати питання недостатньої кількості водіїв та поліпшить ефективність їхньої роботи завдяки дотриманню режиму відпочинку.

5. Інтеграція з ЄС розширить доступ українців до автомобілів. Можливість безмитного ввезення автомобілів на час війни дозволила пересвідчитися в тому, що цей ринок має великий потенціал.

Зі зростанням кількості автомобілів виникне й потреба у додаткових магістралях. Попит породжує пропозицію.

6. Використання автобанів найперше потребує комерційний транспорт, відтак, дороги місцевого значення будуть розвантажені від великих вантажівок. І менший трафік на місцевих дорогах це лише одна із переваг.

Іншим беззаперечним плюсом є те, що вони зазнаватимуть менше руйнувань. Це проста математика: дороги ліпшої якості дорівнюють менші витрати кожного українця на ремонт свого автомобіля. У певні конкретні цифри цей економічний ефект важко "упакувати", проте економію власник автівки зможе відчути одразу після чергового ТО чи ремонту.

7. Зростання кількості авто на магістралях відкриє нові можливості для дотичних галузей малого бізнесу: СТО, АЗС, готелів, ресторанів, кафе.

Як може пролягати оновлений "Чорний шлях"?

Ідея запозичена ще у наших предків – так званий Чорний шлях слугував у тому числі як торгівельне сполучення ще з часів Київської Русі.

Чорний шлях (Czarny Slak) можна знайти на мапах картографа Гійома де Боплана (1648, 1650 роки) і гравера Яна Блау (1670 рік). Він стверджує, що Чорний шлях отримав свою назву від Чорного лісу, виходив з глибини Польщі (з-під Варшави) на Люблін, Жовкву, Львів, далі – Умань та "в межі вольностей козаків запорозьких".

Підтвердження існування цього шляху можна знайти у працях видатного українського історика, який присвятив своє життя та діяльність дослідженню запорозького козацтва, Дмитра Яворницького.

Починатиметься він на кордоні з Польщею – КПП Рава-Руська, далі містами України із розгалуженням на Київ (у районі Василькова перетинатиметься з одеською трасою Е 95) та на Одесу, де в районі Умані виходитиме на перехрестя Е 95 і шосе Е 50.

Ще до війни впродовж двох тижнів я ретельно відстежував ці дороги і карти, розставляв мітки на Google Maps.

А нещодавно тричі сам проїхав цей маршрут від Хмельницької області до одеської траси (по всьому маршруту є грунтовки, які повністю відповідають природнім шляхам уздовж вододілу). Аби не перевантажувати текст деталями, разом зі мною "пройдіться" Чорним шляхом за посиланням.

Автомагістраль пролягатиме в об’їзд населених пунктів, що дозволить не обмежувати швидкісний режим, та вододолом (тобто на її шляху не буде жодного струмка) – і це значно здешевить реалізацію ідеї.

У підсумку, відстань від Рави-Руської до Одеси, не порушуючи швидкісних обмежень, можна буде подолати за приблизно за 7 годин, а іншою гілкою до Києва – усього за 4 години!

План "Чорної" дороги не виключає діючі магістралі, а вигідно лягає в прокладену систему дорожніх артерій і поліпшує сполучення з київським та одеським напрямками.

Магістраль може бути як платною, так і безоплатною, головне – вона допоможе вирішити надзвичайно важливу логістичну місію та створить життєво необхідний для України транспортний коридор з Європою.

Де взяти гроші?

Після перемоги сформується масштабний фонд відновлення країни. Принаймні, на такий сценарій можна розраховувати з великою долею оптимізму.

Ще до повномасштабного вторгнення, уряд України напрацював пілотний проєкт для приватних інвестицій в шість існуючих ділянок доріг з початковим обсягом вкладень у 1,76 млрд доларів і 9 млрд доларів у середньостроковій перспективі.

Новими інвестиційними інфраструктурними проєктами можуть бути як локальні об’єкти, так і загальнонаціональні – інтегровані з країнами-сусідами, передусім з Польщею.

Запорукою відновлення економічної активності України може стати відбудова зруйнованої та побудова нової інфраструктури. Інвестицій та бюджетів потребують і перші, і другі. Головне правильно розставити пріоритети.

Адже для відновлення Сходу та Півдня України буде потрібне гарне транспортне сполучення, а Польща є нашим головним логістичним партнером. При цьому побудувати з нуля з гарантією щонайменше 20 років буде простіше, ніж щоразу латати.

Настав час українцям, як і іншому цивілізованому суспільству, відвикнути їздити поганими дорогами.