Як безпечно користуватися інтернетом в окупації

Тимчасово окуповані території України певний час були позбавлені інтернету, а після відновлення він став працювати через російські сервери.

Така ситуація спостерігається в Херсонській та частині Запорізької області.

А тому тут українцям треба вдвічі серйозніше ставитися до власної безпеки в мережі.

Адже політика московії не передбачає анонімності, а "інтернет-стеження" за користувачами та блокування сайтів для них звична справа.

Крок 1. Забудьте про Chrome та Opera і перейдіть на Tor Browser

TOR (The Onion Router) або як її ще називають цибульна маршрутизація — це браузер, створений для анонімності в мережі інтернет.

Він забезпечує потрійне кодування інформації, пропускаючи її через сервери по всьому світу. Це дозволяє користувачам анонімно спілкуватися в інтернеті.

На тимчасово окупованих територіях інтернет під тотальним контролем, а тому поняття приватності відсутнє. Можна легко простежити ip-адресу, переглянути всю історію пошуку та навіть вкрасти персональні дані.

У браузері TOR всі користувачі виглядають однаково, тобто зберігається анонімність. Тут неможливо прослідкувати ip-адресу або переглянути історію браузеру. Також сайти, на які ви переходите, не зможуть простежити, хто ви та звідки.

Крок 2. Не варто користуватися vpn-сервісами

VPN-сервіси стають популярними на окупованих територіях. Проте я не раджу ними користуватися.

VPN — віртуальна приватна мережа, що створює з'єднання "поверх" звичайного інтернету. За допомогою такої технології можна відвідувати заблоковані ресурси або приховувати від сайтів місцеперебування.

Проте VPN не захищає конфіденційність даних, не забезпечує додаткову безпеку та анонімність. При активації програми VPN-сервер бачить весь мережевий трафік — ризики зберігаються, але переносяться на власника сервісу або програми.

Крім того, з VPN інтернет працює повільніше, бо у серверів не завжди вистачає пропускної спроможності. Якість сервісів залежить від використовуваних протоколів та програмного забезпечення, які удосконалюються з кожним роком.

Крок 3. Подбайте про безпеку в месенджерах

Безпека у Viber

Viber шифрує чати та дзвінки в автоматичному режимі наскрізним шифруванням, і стверджує, що видаляє їх з серверів Viber відразу після доставки повідомлень.

Повідомлення шифруються під час надсилання з вашого пристрою та розшифровуються лише на пристрої одержувача.

Якщо пристрій одержувача вимкнено або не має виходу в інтернет, ваше повідомлення буде зберігатися на сервері Viber у зашифрованому вигляді до того моменту, коли одержувач вийде на зв'язок.

Використовуйте зникаючі повідомлення

Встановіть таймер самознищення для кожного повідомлення. Через встановлений час після перегляду повідомлення буде видалено з пристроїв усіх учасників чату. Поки таймер увімкнено, Viber буде повідомляти про скріншоти.

Створюйте приховані чати

Будь-який чат можна приховати із загального списку. Щоб отримати доступ до чату, введіть PIN-код. Зайдіть на контакт людини чат з яким ви хочете приховати, натисніть кнопку, далі "Інформація" — "Приховати чат" — Введіть PIN-код.

Використовуйте захист паролем

Відкрийте Viber — Натисніть кнопку "Ще" — Виберіть "Налаштування" — Конфіденційність — Захист паролем. Після введіть 6-значний PIN-код.

На сторінці підтвердження ви побачите email, який вказали при реєстрації облікового запису Viber. Щоб завершити процедуру створення паролю, ви отримаєте повідомлення для верифікації email.

Безпека в Telegram

Використовуйте секретні чати. Вони захищені наскрізним шифруванням і зберігаються на вашому пристрої.

Крім того, повідомлення із секретних чатів не можна пересилати. Коли ви видаляєте повідомлення на своїй стороні бесіди, програма на іншій стороні секретного чату також видалить їх.

Секретні чати встановлюються між двома пристроями, де вони були створені. Це означає, що всі повідомлення недоступні у хмарі та недоступні на інших пристроях. Опція доступна у розділі "Нові повідомлення" "Створити секретний чат".

Використовуйте таймер самознищення для всіх повідомлень у секретних чатах та для мультимедіа у приватних чатах.

Безпека в Signal

Signal володіє потужним протоколом шифрування Signal Protocol, багато інших сервісів, включаючи гігантів на кшталт WhatsApp, користуються протоколами саме на його основі.

Signal застосовує наскрізне шифрування, у нього відкритий початковий код, і він повністю безкоштовний. Сервіс успішно проходив сторонній аудит та публікує звіти прозорості. Свого часу Signal рекомендували Брюс Шнайєр, Едвард Сноуден, Ілон Маск.

Використовуйте зникаючі повідомлення. Усі зникаючі повідомлення внизу відображатимуть значок з таймером зворотного відліку:

відкрийте чат із вашим контактом;

торкніться імені контакту або заголовка, щоб переглянути установки чату;

натисніть Зникаючі повідомлення;

встановіть таймер повідомлень на будь-який час від 5 секунд до 1 тижня, а потім натисніть OK;

заголовок чату міститиме значок таймера;

у чаті з'явиться повідомлення про те, що цю функцію увімкнено.

Користуйтеся блокування екраном. Опція доступна в основних налаштуваннях Signalprofile — Конфіденційність — Блокування екрану. При кожному вході буде запит на вашу біометрику або пароль.

Використовуйте захист екрану. Використовуйте Захист екрана, щоб приховати перегляд Signal під час перемикання програм на вашому пристрої.

Опція доступна в особистому профілі — Установки (iOS) — Конфіденційність — Захист екрана (Android) або Сховати екран у перемикачі програм (iOS).

Якщо ви втратите або зміните пристрій, профіль можна відновити за допомогою PIN-коду:

опція доступна в Установки Signal profile — Конфіденційність — PIN-код Signal;

після цього необхідно виконати блокування реєстрації: Установки Signal profile > Конфіденційність — Блокування реєстрації;

увімкнене блокування реєстрації потребує PIN-коду Signal при повторній реєстрації вашого номера телефону в Signal.

Я також рекомендую налаштувати в будь-яких месенджерах двоетапну автентифікацію. Вона забезпечить додатковий рівень захисту під час входу, адже паролі викрадають частіше, ніж вам здається. Опція доступна у розділі "Налаштування" — "Конфіденційність та безпека".