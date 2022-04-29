4 поради для бізнесу під час війни

Бізнес в Україні страждає, але вмирати йому категорично заборонено.

Працювати, отримувати дохід, платити податки та підтримувати економіку вкрай важливо, коли за вікном війна.

Подбайте про працівників

Сподіваюся, що ваша команда в безпеці. Багато хто виїхав за межі дому та офісу, тому ваше завдання — організувати їх комфортну роботу. За можливості та потреби забезпечте їх всім необхідним для роботи.

Частина ваших співробітників точно опиниться в ЗСУ та ТРО, інші можуть волонтерити чи працювати на ІТ чи інформаційних фронтах.

Тут ваше завдання — не заважати, а за потреби — допомагати. Забезпечте бійців тим, чого вони потребують, а іншим намагайтесь не забороняти займатися суспільними активностями.

Кожен робить свій вклад в перемогу як може, дехто виражає це через службу, інші через допомогу. Не перешкоджайте цим ініціативам, вдячні працівники завжди знайдуть час на роботу та не покинуть компанію в скрутний час.

Якщо все це зроблено — шукайте простір для покращення процесів. Ефективність працівників — прямий шлях до збереження прибутку.

Тож не бійтесь використовувати нові технології для віддаленої роботи та організації праці. Налаштуйте комунікацію всієї компанії в одному місці, щоб кожен міг звернутись до колег за допомогою чи порадою.

Ми забезпечили хлопців із ЗСУ та ТРО необхідним спорядженням — від теплових прицілів до одягу. Виплатили ЗП на 10 днів раніше графіку, в перший день війни, щоб у всіх були кошти на безпечний шлях до спокійних місць.

Надсилали з офісу компʼютери та інше обладнання, щоб команда могла працювати. Вся компанія може комунікувати в спеціальному чаті в Teams. Там працівники залишають запити про підтримку, допомагають з пошуком житла тощо.

Сприймайте скорочення штату як останній крок

Найбільшими витратами майже кожного бізнесу є заробітні плати працівникам. Але не потрібно поспішати скорочувати персонал та різати їм зарплатню.

Звісно, ці кроки неминучі в разі тривалого продовження війни, але робити це відразу я б не рекомендував. Якщо у вас є можливість, то ви можете проговорити з командами те, чим вони можуть бути корисні у разі, якщо їх прямі завдання зараз неактуальні.

Можливо, маркетологи зможуть допомагати з продажами, менеджери з організацією активностей, а ті, хто не виїхав з міста чи країни, можуть допомагати підтримувати офіс. Намагайтесь знайти роботу кожному.

Не забувайте, що часто витрати також скорочуються. Зараз багато компаній заморозили міжнародні відрядження та деякі івенти, отримали відстрочку за кредитами чи канікули по інших платежах.

Звісно, вам краще оцінювати власну ситуацію, але я раджу в процесі оцінки таки пошукати варіанти збереження штату. Коли війна закінчиться, настане відлига для бізнесу, тому вам потрібно буде увійти в цей стан з сильною перевіреною командою.

Ми переорієнтували на проєкти за кордоном працівників, що вели продажі в Україні. Тим, які виявились незалученими, знайшли завдання за їхнім власним бажанням.

Наприклад, наша менеджерка офлайн-івентів виявилася хорошим веб-дизайнером та зараз робить лендинги під наші активності.

Переорієнтуйтесь на інші ринки за можливістю

Продажі в Україні впали майже в усіх сферах бізнесу. Але все ж таки це можна сприймати як опцію для розвитку бізнесу. За можливості спробуйте зайняти ніші на українському ринку, які суміжні з вашою.

Також можна нарощувати партнерські звʼязки з іншими компаніями, створюючи разом нові продукти чи послуги. Проявляйте креативність в рішеннях.

Інший варіант — закордонні ринки. Якщо ви працювали поза межами України до війни, то нарощуйте там присутність. Вийти з нуля у війну на ринки Європи, звісно, непросто.

Але багато компаній там хочуть працювати з українцями хоча б для того, щоб допомогти. Проаналізуйте можливості і не виключено, що ви знайдете щось перспективне.

Ми наростили присутність в інших країнах. Ми й до війни працювали в більш ніж 25 країнах та, крім Києва, маємо офіси в Ризі, Празі, Баку, Кракові, Алмати, Нур-Султані та Тбілісі. Український бізнес все ж приносив близько 55% доходів, перекривати це за кордоном нелегко, але ми працюємо над цим.

Використовуйте звʼязки

Партнери можуть значно допомогти вашому бізнесу триматись. Обʼєднуючи зусилля можна запускати нові та підтримувати поточні проєкти. Крім цього, разом можна організовувати різні волонтерські та благодійні активності.

Особливо це стосується міжнародних звʼязків, які можуть стати ключовими для поширення інформації, збору коштів тощо. Бізнес — це могутня сила, яка може допомагати людям та цілим країнам.

Також партнери можуть допомагати і гуманітарно, наприклад, вашим працівникам. Багато наших партнерів самі запропонували допомогу, деякі навіть приймали в себе співробітників, які евакуювалися з країни.

Також поширеною практикою є пошук та знищення російського впливу в Україні. Через партнерів можна знаходити компанії, які фінансуються з рф чи, навпаки, самі її фінансують.

Ми створили коаліцію дистрибʼюторів для припинення будь-якої тіньової співпраці з агресором, агітації компаній щодо виходу з ринку рф та Білорусі, а також допомоги із заміни російських продуктів.

Особисто я використовував звʼязки за кордоном, щоб розповсюджувати інформацію про благодійні активності моїх друзів та знайомих. Так було зібрано та перераховано вже сотні тисяч євро на рахунки тих, хто цього потребує.

Багато зробили й наші вендори: створювали волонтерські організації, донатили, допомагали знаходити виходи на спорядження для ЗСУ. Все, що вже зроблено, неможливо перелічити.

Є популярний фейк про те, що китайською мовою слова "криза" та "можливості" пишуться однаково. Це взагалі неправда, але думка хороша — в будь-які складні часи можна знайти рішення, якщо не для росту, то хоча б для стабільності.

Шукайте рішення, будьте креативними та користуйтеся вдало чужим досвідом.