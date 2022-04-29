Чому саме зараз важливо допомагати малому бізнесу

Малий бізнес — один із стовпів процвітання здорового суспільства. Маса підприємливих людей — одна з основ, на яких тримається економіка будь-якої країни.

Такі люди шукають шляхи заробити самі та активно рухають економіку вперед. До війни кожна четверта гривня у ВВП України була від малого бізнесу. Це найактивніша частина бізнесу, якій не властиві інертні коливання.

Вони заробляють, витрачають, сплачують податки тут і зараз. При правильному регулюванні та підтримці саме цей клас приносить стабільність у всі процеси, включаючи політичні.

На жаль, війна в деяких містах України в буквальному сенсі знищила більшу частину малого бізнесу. Одиниці продовжують боротися. Саме їм потрібно допомогти.

Згідно з досліженнями Європейської Бізнес Асоціації, в березні в Україні працювали лише 13% малих та середніх підприємств, третина призупинила роботу, але хоче розпочати діяльність.

Про повну відсутність резервних фінансових коштів кажуть 24% опитаних представників МСБ. Втім, третина респондентів наголошують, що період фінансової стійкості їхнього бізнесу складатиме кілька місяців, а кожен п’ятий розраховує лише на один місяць.

Малий бізнес найчутливіший на потреби поточного часу. Щоб перебудувати своє виробництво, малому бізнесу потрібно значно менше часу, ніж середньому або великому.

Відновити зруйнований завод зараз часто нереально чи дуже довго. Тому пріоритет у короткостроковій перспективі міг би віддаватися малому бізнесу, як незалежній та стабільній частині будь-якого суспільства, у будь-якому, навіть воєнному стані.

Підприємці втрачають офіси, порушується логістика постачань, співробітники переїжджають чи йдуть на фронт. У великих компаніях — це непоправна шкода, за якою йде банкрутство.

Малий бізнес може прогодувати себе і дати опору сусідові. Він може не просити у держави матеріальної допомоги, яка так потрібна зараз державі для військових справ.

У багатьох частинах України зараз панують невизначеність і безнадія, але багато хто не хоче залишати свою країну, вони вірять у свої сили та вірять партнерам, які їм допомагають. Саме їх потрібно надихнути і дати імпульс.

Після війни саме вони дадуть поштовх решті. Саме цих людей враховуватимуть усі "Плани Маршалла" для України.

Упевнений, коли закінчиться війна, ми усі відчуємо колосальне піднесення духу та підприємницьких ініціатив. Все буде спрямовано на відновлення всього втраченого і побудову нового та покращеного простору навколо себе.

Згадайте, як після другого Майдану в Києві на Подолі з'явилися нові бари, кав'ярні, бургерні, класна шаурма, ребра, маленькі магазинчики.

І цього не було раніше, це прийшло на підйомі. Натовпи людей хотіли зробити щось нове у нових умовах. Хотіли щось покращити та принести користь собі та іншим. Без корупції та зарегульованості. Дух підприємництва був на максимумі.

Магазини одягу, які шиють і проектують тут же нові моделі, і шиють дуже навіть пристойно, ремонтні майстерні, коворкінги та міні-магазинчики, IT-стартапи, інкубатори — вони з'явилися, як гриби, на хвилі свободи та нових викликів, на хвилі щирого бажання зробити свою країну сильнішою та прогресивнішою.

Після труднощів протистояння з владою, перемігши, і сподіваючись на краще для себе, люди поспішали побудувати нове майбутнє, змінюючи його.

Унаслідок російського вторгнення велика кількість приватних підприємств в Україні перелаштувалася на військові та гуманітарні потреби: модні ательє шиють військове екіпірування, ресторанні кухні готують пайки для тероборони, туристичні бюро та страхові компанії перетворилися на логістичні центри, які по всьому світу добувають медикаменти та військову амуніцію.

Це також показує дослідження ЕВА, перважна чстина опитаних (67%) допомагають фінансово теробороні та армії, 26% надають послуги, 24% постачають продукцію, 10% – медикаменти, 9% – засоби захисту/оборони. Ще 18% компаній підтримують своїх співробітників, що наразі захищають країну.

Водночас, допомагаючи армії та постраждалим серед мирного населення, чимало малих підприємців і самі потребують підтримки. Тому ми вирішили створити платформу першої допомоги малому бізнесу KeepGoing.

Якщо ми допоможемо їм вистояти, то "умовна пекарня", яка працювала, платила зарплати та ще могла віддавати на фронт 100 булок, зможе віддавати 200 булок та ще допомагати своїй команді. Та й у містечку, де вона працює, буде хліб.

Дівчата із Сум, які за рахунок пожертв шиють білизну для переселенців з Маріуполя та інших гарячих точок. Виробники сиру із Запоріжжя, які годують своїх сусідів. підприємець, який під обстрілами перезапустив виробництво у Харкові та почав шити військову амуніцію. Таких історій дуже багато. Таким підприємцям хочемо допомагати. Такі історії ми шукаємо зараз.

Keep Going — ініційований кількома IT-підприємцями проєкт. Це приватний благодійний фонд, який надає першу допомогу малому бізнесу.

Разом з кількома IT-підприємцями ми вже зібрали 30 млн грн. Щоб отримати підтримку від фонду, підприємцям, які працюють в Україні, необхідно надіслати заявку.

На сайті KeepGoing малий бізнес може розповісти про свій досвід роботи під час воєнного часу та подати заявку також на отримання інформаційної, експертної чи іншої допомоги.

Ознайомившись з цими історіями, ви можете на власний розсуд допомогти їм у той чи інший спосіб.

Окрім розвитку краудфандингової платформи, команда KeepGoing має на меті розбудову ком’юніті підприємців, організацію експертних консультацій і навчання, а також створення каталога малих підприємств, які потребують підтримки, де можна буде замовити продукцію або знайти партнерів.

Саме зараз важливо дати поштовх тим підприємцям, які страждають від війни, але не зневірилися. Саме зараз потрібна перша допомога тим, хто здатний піднятися та підняти інших.

Необхідно запустити ланцюгову реакцію відновлення підприємницького духу у тих, хто примножує наші зусилля та допомагає захисникам України.

Чи не доречніше було б сконцентрувати всі зусилля на допомозі військовим? Звісно, ​​армія зараз насамперед.

Але перша допомога підприємцям, які мають сили та волю на відновлення, для нас не менш важлива – зміцнюючись та відновлюючись, підприємці забезпечують наших захисників постійною, а не разовою підтримкою.

Я вірю в те, що нарівні з військовою відвагою, саме вільний підприємницький дух допоможе країні у лихоліття і підніме економіку після війни. Допоможе згладити травми. Займе масу людей роботою.

Ми повинні зробити все, щоб утримати зараз на плаву якнайбільше розумних і заповзятливих людей. Тому ми маємо допомагати їм. Вони — сила.