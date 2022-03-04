Як ефективно координувати волонтерську допомогу

Україна зіштовхнулась із найбільшим викликом у своїй історії, внаслідок агресії сусідніх держав виникає гуманітарна криза.

Сотні виробників і постачальників продовольства в Україні виконують свій обов’язок: забезпечити українців продуктами.

Вони безоплатно або за собівартістю віддають товар для подальшого розподілу і дистрибуції тим, кому зараз найбільше треба.

Також, тисячі українців за кордоном зараз роблять свій внесок у захист України від окупації. Самоорганізувались зі збором коштів і продуктів, медикаментів і бронежилетів.

Створено гуманітарні хаби у всіх країнах ЄС, Великобританії, США. Допомога надходить до хабів, після чого переправляється до України, де розподіляється за потребами.

Всі міністерства координуються для спрощеного збору, перевезення, перетину кордону гуманітарної допомоги. Сотні тонн допомоги вже їдуть фурами і бусами.

Важливо всю цю активність систематизувати і скоординувати, ось стисла пам’ятка про це все.

Якщо ви виробник продовольства в Україні і хочете надати безплатно продукцію для гуманітарних цілей. Заповніть форму, список потреб тут, орієнтовно це транспортабельні сухі продукти, але може бути й інше – знайдемо спосіб приготувати по місцю абощо.

Якщо ж ви виробник і хочете продати по собівартості продукцію (розуміємо, є ж обов’язкові для виробництва витрати). Заповність ту саму форму, в подальшому знайдемо кошти і відпрацюємо;

Як далі з логістикою продовольства: в ідеалі — ви везете самостійно, ось лінк куди основні адреси, а також є в кожній області хаб від військової адміністрації.

Якщо не можете самостійно доставити, вам допоможуть знайти перевізника, повідомте про це у тій самій формі.

Міжнародна гуманітарка (не лише продовольство, а будь-яка): у кожній країні є хаб і контактна особа МЗС, просто зверніться до консульства України за контактами.

Всі мають внутрішні алгоритми роботи і налагоджену комунікацію. Також, корисні адреси хабів тут. Везіть до верифікованих хабів, далі все спрацює (заберем), також перегляньте цей алгоритм. Список потреб по продовольству англійською орієнтовний.

Також є рахунок для донатів, кошти використовуватимуться Мінсоцполітики на гуманітарні потреби.

Чим ще допомагаємо: можемо надавати супроводжуючі листи, також колеги допомагають із перетином кордону (звертайтесь до відповідальних осіб у відповідних країнах).

Чого зараз бракує (ми працюємо, але допоможіть):

співпраці з благодійними фондами, які змогли б оплачувати продовольство у координації з Мінагрополітики;

самоорганізованих кухонь — де б готували не сухі продукти і годували би громадян;

системної співпраці з перевізниками: перевезення гуманітарки їх коштом, або з частковою компенсацією від благодійних фондів;

Підтримка ІТ: наприклад, нанести на мапу локації хабів і кухонь.

Зараз гуманітаркою займаються чи не всі, хто не в лавах ЗСУ чи теробороні. Є програма 1 млн пайків для вразливих категорій населення, хоча в цілому все продовольство надають всім, хто потребує.

Є координаційний штаб, утворений Президентом. Тож завжди комунікуйте про ваше бажання допомогти (чи вашу потребу) з представниками уряду чи адміністрацій, адже все швидко змінюється.

Працюють і волонтери, великі молодці, велика подяка всім українцям за кордоном і небайдужим громадянам інших країн.

Українці, які зараз на тих територіях, де труднощі з продовольством: про вас не забули і не забудуть, тисячі людей намагаються забезпечити вас найнеобхіднішим.