12-й день війни РФ проти України. Хроніка падіння Росії

Moody's понизило рейтинг Росії з B3 до Ca. Це передостанній рівень рейтингу, нижче знаходяться тільки Ліван і Венесуела.

Мінфін РФ і багато позичальників готові погашати та обслуговувати держборг, але фактична реалізація ніби залежатиме від санкцій.

За фактом виглядає так – росіяни перераховують рублі на спецрахунки для виплат за боргами та пропонують кредиторам забрати ці рублі.

Ось тільки кредитори не погоджуються і настає технічний дефолт.

Путін підписав закон про вилучення корупційних доходів

У дохід держави буде вилучено гроші на рахунках чиновника та всіх членів його сім'ї, якщо сума перевищує дохід її сім'ї за три роки. Суму буде вилучено, якщо не подано достовірні відомості, що підтверджують законність їх отримання.

Це порушення соціального договору – раніше російським чиновникам дозволяли красти. А тепер виявляється не можна!

Тепер ще й чиновникам Путін наступає на п'яти. Військова хунта на верхівці РФ вирішила розорити не тільки простий народ та бізнесменів, а й вірних ліліпутінців – чиновників. Чому? — грошей немає.

І, можливо, це головна помилка військової верхівки, яка зараз фактично захопила увагу Путіна та владу в РФ (схоже, на чолі з начальником генштабу Герасимовим).

До речі, Путін має боятися саме цих людей насамперед.

Поки він їм потрібен, щоб підписувати злочинні укази, вони його терпітимуть. Але при будь-яких ознаках боягузтва, слабкості і коливань, вони вб'ють Путіна і оголосять у країні перехід до військової хунти на чолі, наприклад, з Герасимовим.

Тобто Путіну зрадять усі. І він це заслужив.

А для початку військові зачищатимуть оточення Путіна. Дуже схоже, що першим піде міністр оборони Шойгу. Ось, за своєю суттю, громадянський. Ряджений міністр оборони.

Що дуже дратує "бойових" генералів, і вони після усунення Шойгу поставлять на посаду міністра свою людину.

А американці говорять навпаки, про загрозу держперевороту якраз із боку Шойгу.

У будь-якому разі кільце зашморгу військових на шиї Путіна стиснеться ще більше. А мілітаризація РФ посилиться. Це до того, що після смерті Путіна полегшення для України може статися. Потрібна демілітаризація РФ, а не просто прибрати Путіна.

Проти військових можуть виступити інші силовики – ФСБ тощо. Можуть виступити дипломати та економічний блок. Арештувати всіх? – це посіяти у країні такий хаос, якого ми не бачили з 1917 року.

Банка з павуками от-от вибухне

Росіяни чекають на відкриття Московської біржі після 8 березня, щоб зрозуміти скільки активів у них залишилося.

Більшість поспішають продавати за будь-якими цінами, щоб урятувати залишок заощаджень. Розоряться тисячі росіян, а може й сотні тисяч.

Хоча при копійчаних цінах знайдуться і такі, хто відкуплятиметься. І багаті стануть ще багатшими, а бідні ще біднішими.

ЦБ РФ пише росіянам відповіді на актуальні питання

- за кордон платити не можна;

- за кордон можна взяти до $10 тис. на кожного члена сім'ї;

- переказати кошти на свій рахунок за кордон не можна, а іншій людині можна перерахувати до $5 тис. на місяць;

- оплачувати у валюті борги та відсотки нерезидентам можна;

- оплатити покупки на зарубіжних сайтах не можна (крім карток "Мир", тільки їх ніхто не приймає – може бути хіба що Туреччина, В'єтнам, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Південна Осетія та Абхазія);

- можна сплатити за кордон за навчання, медицину та комуналку за закордонну нерухомість;

- картки Visa і MasterCard діятимуть у РФ до терміну їх закінчення, а потім банки будуть їх міняти на "Мир";

- ПІФи зупинилися через непрацюючі біржі, а це майже 1 трлн рублів. А після відкриття бірж буде обвальна переоцінка вартості активів ПІФів та холодний піт їх пайовиків.

Головне – ЦБ РФ пояснив свої дії: "спочатку стабілізувати фінансовий ринок та придушити інфляцію, потім поступово почнуть відновлюватись логістичні ланцюжки, налагодиться виробництво. І лише після цього можна буде знижувати ставки та збільшувати попит в економіці".

Класичний рецепт монетаристів, який добре працює лише за умов ринкової економіки.

Але цей рецепт не працюватиме в умовах воєнної економіки, що керується у відв'язці від ринкових інструментів та інститутів.

Конфлікт між реальними потребами економіки – не важливо якою, ринковою, воєнною, будь-якою – і хотілками ліліпутинців посилюється.

Розумні російські аналітики пишуть про колапс у таких секторах:

- внутрішні авіаперевезення через проблеми з лізингом, регулярним техобслуговуванням, проблеми зі страховками авіалітаків. Тобто на внутрішніх рейсах знову, як у молодому СРСР, основним транспортом стане залізниця. І їхати з Владивостока до Москви 7 днів;

- зовнішні авіаперевезення здійснюватимуть лише іноземні авіакомпанії у невеликій кількості напрямків, а будь-яка монополія підвищує ціни;

- автомобільні зовнішні вантажні перевезення з країнами ЄС скоро зупиняться через погане ставлення до російських транспортних компаній (ріжуть шини, б'ють шибки, відмовляються заправляти тощо), а європейські компанії бояться їхати через загрозу арешту транспортних засобів;

- автомобільні вантажні перевезення майже 100% ведуться на автомобілях європейських виробників, а це означає неминучі проблеми із запчастинами. Тому і у внутрішніх вантажоперевезеннях чекає колапс;

- Якщо (скоріше КОЛИ) західні компанії відмовляться перестраховувати російські страхові компанії, ті чекає на миттєвий колапс. Тобто страхового риноку РФ більше немає;

- проблеми будуть у стоматологів та іншої медицини – практично всі імпортні медичні компоненти.

Список проблем, що наростають, в РФ можна продовжувати нескінченно. Країна швидко деградує у 1950-ті роки.

Росіянам варто готуватися провести весняну відпустку (якщо ще є робота) не в Єгипті чи Туреччині, а за посадкою картоплі, щоб восени було що їсти. Хоча питання насіння – адже воно теж в основному імпортне.

Готується відключення РФ від інтернету. Росіяни повинні знати про те, що відбувається у зовнішньому світі тільки від Соловйова, Скабеєвої та інших подібних лицемірних брехунів. Все як у Радянському Союзі.

Але повірте, ці проблеми ніщо в порівнянні з тим кошмаром, який зараз твориться в Україні. Російські танки, БТР, артилерія, крилаті ракети, бомбардувальники, штурмовики та просто солдати продовжують знищувати українські населені пункти та людей.

Кількість вбитих та поранених цивільних в Україні зростає так стрімко, що вже виглядає усвідомленим та цілеспрямованим геноцидом.

Це величезна катастрофа Європи з часів Другої світової війни.

І їхні проблеми з відсутністю роботи, медикаментів та продуктів харчування – це квіточки. Ягідки ж попереду.

Життя після 24 лютого і в Україні, і в РФ більше не буде таким, як раніше.

"Не дай Бог побачити російський бунт, безглуздий і нещадний!", писав Пушкін. Але цей бунт уже неминучий. Годинник Судного дня прискорився для РФ і перейшов у біг секундної стрілки.

Захоплення влади військовою хунтою поставить світ на межу ядерної небезпеки. Путін уже в заручниках і, по суті, сам став маріонеткою. Тільки демілітаризація РФ врятує її та всіх нас від ядерного божевілля.

Ринки сировини

Посилення санкцій у відповідь на продовження агресії РФ провокує подальше зростання цін на сировину.

Пшениця дорожчає планками – незабаром оновлення історичного максимуму цін. Жителі і розвинених країн, що тим більше розвиваються, почнуть велику частку своїх бюджетів витрачати на продукти харчування і знизять споживання товарів та послуг не першої необхідності.

Ціни на нафту зростають на 10%, досягли $130 і явно націлилися на новий історичний максимум понад $150.

Звичайно ж, аналогічно зростуть і ціни на бензин. Майбутнє ембарго на російські нафту і газу та інші види сировини ведуть до зростання світових ціни ці товари.

Деякі говорять навіть про $200 у разі виходу з ринку всіх 5 млн бар. російської нафти за відсутності альтернатив. Попит реагуватиме на підвищення ціни різким охолодженням.

Але РФ від цього зростання цін не отримає жодного центу вигоди. Ціна російської нафти, яку вони спробують продавати до Китаю та інших країн, у кращому разі коштуватиме половину від світових котирувань.

Це друга хвиля інфляційного цунамі. Щоправда, навряд чи варто очікувати жорсткої монетарної реакції ФРС, ЄЦБ та інших центробанків (насамперед слідкуємо за Банком Англії – він зазвичай є лідером монетарних рухів).

Швидше, вони зараз думають над порятунком банківської системи своїх країн після дефолту РФ, який стає неминучим, можливо, вже цього тижня.

Ф'ючерси на фондові індекси, звичайно ж, в таких умовах знижуються на 1-2%.

Падає біткойн — перша хвиля на покупках росіян, що тікають з РФ, закінчилася і тепер реальність антиризикованих настроїв повернулася і на ринок крипти.

Золото досягло $2000 і тяга догори зберігається.

Прибутковість 10-річних державних облігацій США впала до 1,7% річних і це незважаючи на інфляцію, що зашкалює.

Євро падає у напрямку 1.04/1.05 – принаймні поки що в Україні ескалація воєнного вторгнення наростає.

За фактом зараз найкращим активом є долар США.

Але варто розуміти, що деескалація викличе миттєву зворотну реакцію.

СЛАВА УКРАЇНІ! та СТОП ВІЙНІ! сьогодні кричать по всьому світу, окрім кількох "дивних" країн.

Опубліковано з дозволу автора

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