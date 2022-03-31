Як переорієнтовується європейський енергоринок

Розпочався другий місяць протистояння України жорстокій війні, яку Росія почала на нашій землі.

До всіх прийшло розуміння, що світ вже ніколи не буде таким, як до цього: змінюється бачення, система безпеки, устрій світової економіки і енергетичного ринку, зокрема.

Кожен українець сьогодні воїн і кожен має допомогти своїй державі чим може на своєму місці.

Війна, безперечно, суттєво вдарила по економіці України, зруйновані та постраждали багато підприємств, співробітники долучилися до оборони держави.

На сьогодні стабільність не втрачена, а бізнес у регіонах, де не відбуваються бойові дії, повертається до роботи.

Енергетична галузь України, незважаючи на жахливі виклики, працює, забезпечуючи потреби споживачів і відновлюючи доступ до енергоресурсів.

Українська енергетична біржа в рядах згуртованої української нації продовжує робити все можливе для наближення нашої перемоги.

Біржа підвищила рівень комплаєнс контролю. З перших днів від торгів та членства на біржі були відсторонені компанії, пов’язані з Росією та Білорусією. Перевірка продовжується, формуються списки і компаній, що мають опосередкований стосунок до агресорів.

"Українська енергетична біржа" продовжує організацію торгів. Компанії беруть участь у аукціонах та укладають угоди з купівлі-продажу електроенергії, природного газу, скрапленого газу, необробленої деревини тощо.

Дуже багато зусиль ми направляємо на пошук шляхів врегулювання кризових ситуацій, що сталися на ринку через війну.

Багато працюємо з міжнародними партнерами та експертами ринку для пошуку дієвих шляхів забезпечення фінансової сталості енергетики.

Безумовно, після закінчення війни Україна здійснить значний ривок в економічному плані. Ми спостерігаємо початок переорієнтування Європи з використання енергоресурсів РФ на інші джерела забезпечення паливом.

Беззаперечно Україна стане повноцінним гравцем на енергетичному ринку Європи. Ми спільно вибудуємо нову реальність, де енергоресурси не будуть більше інструментом шантажу, тиску і фундаментом для війн.

Україна наполягає на активному застосуванні санкцій проти агресора та обмеження торгівлі енергоресурсами з російськими компаніями та діяльності на території Росії.

Не менш важливим було обмеження діяльності Росії на міжнародних біржових товарних та фінансових ринках.

В перші дня війни УЕБ ініціювали звернення українського Уряду, Міністерств та регуляторів до світової біржової спільноти, централізованих брокерських платформ та енергетичних трейдерів з закликом припинити доступ учасникам з Росії до біржових операцій, припинити клірингове обслуговування в т.ч. їх позабіржових операцій, а енергетичним трейдерам – припинити співпрацю з Росією. УЕБ персонально зверталася до бірж та асоціацій бірж в Європі.

На події, пов’язані з війною в Україні, вже відреагувала низка європейських організацій: Europex – виключила з асоціації СПбМТСБ та передала їх членський внесок на гуманітарні цілі.

S&P Global – опублікувала заяву, що підтверджує припинення комерційної діяльності в Росії.

EFET призупиняє діяльність двох пов’язаних з Росією компаній з торгівлі енергоносіями; Європейська асоціація клірингових палат (EACH) повідомила про тимчасову зупинку участі російського члена EACH CCP NCC.

Європейська асоціація центральних депозитаріїв ECSDA прийняла рішення про припинення асоційованого членства свого російського члена – Національного розрахункового депозитарію.

Deutsche Boerse пожертвували дохід від одного торгового дня Україні. Відмовляються від співпраці з Росією і потужні гравці нафтового ринку – ExxonMobil, Equinor, Shell, BP, TotalEnergies.

Українська енергетична біржа висловлює вдячність усім партнерам, які вирішили підтримати Україну та долучилися до допомоги на всіх фронтах.

Після закінчення війни на Україну очікує багато тяжкої роботи з відновлення інфраструктури та налагодження роботи у звичному режимі.

Для наближення цього моменту потрібна злагоджена робота кожного з нас. Однак, Україна досі очікує більш рішучих дій від партнерів у напрямку припинення співпраці та фінансування російського тероризму.

Переможемо разом!