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"Укрзалізниця" на воєнних рейках

"Укрзалізниця" на воєнних рейках

Обсяги залізничних перевезень впали втричі, а потрібно збільшити хоча б на 50% від довоєнного рівня. Як це зробити?
П'ятниця, 25 березня 2022, 13:14
Олександр Камишін
Голова правління АТ "Укрзалізниця"

Важко усвідомлювати, що ми почали відраховувати місяці від початку війни. Здається, ти в електричці Васильків-Київ – вжух та перемога вже наша. 

Але ти в поїзді Маріуполь-Рахів. І шлях до перемоги ще довгий. Що показав цей місяць?

Перше. Перемагає не найсильніший, а той, у кого є воля. Так, нам завжди не вистачало локомотивів та пасажирських вагонів, але навіть при цьому ми показали, що здатні виконувати найскладніші завдання. 

Вже понад 3 млн українців вивезено з-під обстрілу. Ми перевезли 9 тис. тонн гуманітарної допомоги. Наша воля забезпечити перемогу у цій війні – безмежна.

При цьому за місяць війни від жодного машиніста чи провідника я не почув: "я боюся, я в рейс не піду". А страх доречний. Ми втратили 54 залізничників. Ще 64 – поранені, а троє перебувають у полоні. 

І це біль, який назавжди залишиться з нами. Але біль та страх не паралізували нас. 20 наших колег отримали державні нагороди за мужність і героїзм на робочому місці. Героїзм – саме так зараз виглядає робота залізничників.

Друге. Боротьбу людської волі змінює новий етап – боротьба організованих систем. По суті, продовжуючи бої, ми входимо у фазу "чия економіка здохне швидше". 

Звичайно, на нас "працюють" санкції. Вони, як іржа, роз'їдають економіку РФ. Але іржа – це повільно. А значить, нам уже зараз потрібно розбудовувати свою економіку та логістику.

Ми давно, майже з першого тижня, стали "не тільки залізничною компанією, а й великим системним гравцем на ринку протитанкових їжаків". [Сарказм]. 

Але реальність така, що майже 7 тис. їжаків вироблено та понад 6 тис. вже відвантажено. Це означає, що танки десь не пройдуть. Ми виграємо час для іржі санкційних наслідків. І разом із цим ми маємо розбудовувати економіку.

Попереду сівба, а потім і збір врожаю. Ми пам'ятаємо, що у минулі роки через порти перевалювалося до 7 млн тонн зерна на місяць.

Порти тимчасово недоступні. Натомість є "Укрзалізниця" та автодороги. Зараз ми можемо перевантажити на західних прикордонних переходах на місяць 1 млн тонн зерна, але працюємо над розширенням пропускної спроможності до 5 млн тонн. 

Для цього потрібна системна робота: розбудова тих терміналів, які вже є, та будівництво нових; створення мобільних перевалочних пунктів; збільшення кількості вузькоколійних візків і залучення додаткового вагонного парку перевізників на вузькій колії.

Таку програму ми розробляємо вже другий тиждень. Наше завдання — підняти перевезення вантажів хоча би на 50% від довоєнного рівня. Сьогодні обсяги впали втричі.

Ще одна зона, яка може забезпечити відновлення: площі наших ремзаводів, що простоюють… Ми готові до кооперації з бізнесом, який переїжджає з гарячих точок. У нас є ангари, до яких підходять рейки – найкращі умови для будь-якого бізнесмена.

Наша система організації має зараз перебудуватися на "роботу в довгу" в режимі воєнного часу. Повинна. Адже поки товстий схудне, худий здохне!

Кожен, хто не тримає в руках зброю, сьогодні запитує себе: як допомогти перемогти у війні? Відповідь проста. Знайти своє місце у строю. 

"Укрзалізниця" знайшла: порятунок людей, гуманітарні вантажі та відбудова нової, залізної економіки. Кожен залізничник знайшов своє місце у строю.

У цьому наша допомога ЗСУ та економіці.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Укрзалізниця війна транспорт
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