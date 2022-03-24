Криптовалюта для ЗСУ. Як світ допомагає Україні грошима

Коли РФ тільки-но вторглася, вранці серед десятків повідомлень я помітив заклик колеги з Лондона долучатися до робочого чату DAO-фонду (децентралізованої автономної організації) на підтримку України.

Криптоентузіасти з усього світу швидко зорієнтувалися та організували ініціативи зі збору коштів: в першу чергу на армію, а потім і на гуманітарні місії. Лише за першу добу Мінцифри зібрало понад 7 мільйонів доларів у криптовалюті.

Зараз усіх ініціатив і не злічити (та й поки зарано – працюємо на перемогу).

Прямі внески на рахунок

До 3 березня зібрався солідний список різних організацій, готових консолідувати ресурси у криптовалюті та передавати їх українцям – ЗСУ та волонтерським організаціям.

Серед них Криптофонд України, офіційні адреси криптогаманців від НБУ, Кіберполіції, а також українські біржі.

Щоб зберегти ваш час, пропоную ознайомитися з повним і перевіреним списком тут. На сьогодні всього зібрано близько $100 мільйонів у криптовалюті.

Я б хотів відзначити Unchain Fund, бо взаємодіяв з ними напряму як отримувач (координатор) допомоги на Черкащині. Процес роботи команди відображає підходи криптоспільноти: децентралізація, довіра, та при цьому чітка підзвітність.

Після заповнення короткої анкети зі мною зв’язалася менеджерка, верифікувала мою особу та надала перший транш (20 тис грн).

Доки я скидав ці кошти місцевому цивільному штабу (на потреби тероборони та переселенців), мені готувалися передати наступні транші в 50 тис і 100 тис гривень відповідно. Але лише після звітування: за чеками та фото.

NFT-колекції

Ви, напевне, чули про картинки, якими торгують в інтернеті. Та колега з Лондона запрошувала мене в Ukraine DAO, організацію, що через продаж NFT-картинки українського прапора зібрала вже понад 7 мільйонів доларів допомоги для українців.

Подібні транзакції у криптовалюті швидкі, економні, та зручні для власників криптогаманців, тому вони швидко стали популярним способом підтримати нашу державу.

Тим часом, з’являються інші креативні NFT-проєкти:

Український розробник блокчейн-рішень Elephants Lab запустив благодійну платформу Ukraine's Angels ("Українські ангели") та представив NFT-колекцію на блокчейні BNB Chain.

RELI3F.xyz зібрали близько 2 мільйонів доларів у крипті, згідно з даними OpenSea.

Atomic Hub запустив власну колекцію "відзнак" з українським гербом, які можна отримати в обмін на пожертву.

" Мамо, я бачу війну " – найбільший і найцінніший у світі маніфест-колаж із дитячих малюнків про війну в Україні.

" Art under artillery " – ще одна колекція NFT дитячих малюнків.

Допомога, яку може отримати кожен

З моменту агресії Росії в Україні чимало блокчейн компаній не просто долучилося до фандрейзингу, а й направили безповоротну фінансову допомогу напряму користувачам.

Наприклад, біржа FTX роздала $25 кожному українському акаунту (всього $10 мільйонів; нині акція закінчилася).

А криптобіржа Kraken анонсувала, що акаунти, відкриті до 9 березня 2022 року, можуть отримати до $1000 у криптовалюті чи внутрішніх токенах біржі. Якщо у вас був там профіль, ви можете скористатися цією нагодою до літа включно.

Проєкт Impact Market переніс ідею безумовного базового доходу в Україну. Тепер кожен, хто встановить їх додаток у зв’язці з додатком Valora, зможе отримувати $20 на тиждень (усього до $400).

Хоча ідея проєкту ніколи не була розрахована на європейську країну (вони допомагають найбіднішим спільнотам, надаючи прожитковий мінімум), війна спонукала команду збирати й розподіляти кошти українцям, які того потребують.

Я перевіряв проєкт: він реальний, працює швидко. Єдине, що опція поки недоступна для власників ґаджетів на операційній системі iOS.

Також раніше треба було заповнювати анкету, а зараз є чат-бот, щоб записатися у список очікування (охочих останнім часом додалося). Ознайомитися з деталями можна в Телеграм-групі.

Вкотре блокчейн-індустрія показала не лише ефективність і прозорість, а й солідарність і людяність. Саме завдяки інтегрованості України у світову криптоспільноту наш народ отримав таку потужну підтримку.