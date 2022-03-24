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Криптовалюта для ЗСУ. Як світ допомагає Україні грошима

Криптовалюта для ЗСУ. Як світ допомагає Україні грошима

Головні канали залучення коштів через блокчейн, а також способи, якими можуть скористатися пересічні українці.
Четвер, 24 березня 2022, 17:33
Денис Андрущенко
засновник WTFbit Group та Leaders Fund

Коли РФ тільки-но вторглася, вранці серед десятків повідомлень я помітив заклик колеги з Лондона долучатися до робочого чату DAO-фонду (децентралізованої автономної організації) на підтримку України. 

Криптоентузіасти з усього світу швидко зорієнтувалися та організували ініціативи зі збору коштів: в першу чергу на армію, а потім і на гуманітарні місії. Лише за першу добу Мінцифри зібрало понад 7 мільйонів доларів у криптовалюті.

Зараз усіх ініціатив і не злічити (та й поки зарано – працюємо на перемогу). 

Прямі внески на рахунок

До 3 березня зібрався солідний список різних організацій, готових консолідувати ресурси у криптовалюті та передавати їх українцям – ЗСУ та волонтерським організаціям. 

Серед них Криптофонд України, офіційні адреси криптогаманців від НБУ, Кіберполіції, а також українські біржі. 

Щоб зберегти ваш час, пропоную ознайомитися з повним і перевіреним списком тут. На сьогодні всього зібрано близько $100 мільйонів у криптовалюті.

Я б хотів відзначити Unchain Fund, бо взаємодіяв з ними напряму як отримувач (координатор) допомоги на Черкащині. Процес роботи команди відображає підходи криптоспільноти: децентралізація, довіра, та при цьому чітка підзвітність. 

Після заповнення короткої анкети зі мною зв’язалася менеджерка, верифікувала мою особу та надала перший транш (20 тис грн). 

Доки я скидав ці кошти місцевому цивільному штабу (на потреби тероборони та переселенців), мені готувалися передати наступні транші в 50 тис і 100 тис гривень відповідно. Але лише після звітування: за чеками та фото. 

NFT-колекції

Ви, напевне, чули про картинки, якими торгують в інтернеті. Та колега з Лондона запрошувала мене в Ukraine DAO, організацію, що через продаж NFT-картинки українського прапора зібрала вже понад 7 мільйонів доларів допомоги для українців. 

Подібні транзакції у криптовалюті швидкі, економні, та зручні для власників криптогаманців, тому вони швидко стали популярним способом підтримати нашу державу. 

Тим часом, з’являються інші креативні NFT-проєкти:

  • Український розробник блокчейн-рішень Elephants Lab запустив благодійну платформу Ukraine's Angels ("Українські ангели") та представив NFT-колекцію на блокчейні BNB Chain.
  • RELI3F.xyz зібрали близько 2 мільйонів доларів у крипті, згідно з даними OpenSea.
  • Atomic Hub запустив власну колекцію "відзнак" з українським гербом, які можна отримати в обмін на пожертву.
  • "Мамо, я бачу війну" – найбільший і найцінніший у світі маніфест-колаж із дитячих малюнків про війну в Україні.
  • "Art under artillery" – ще одна колекція NFT дитячих малюнків.

Допомога, яку може отримати кожен

З моменту агресії Росії в Україні чимало блокчейн компаній не просто долучилося до фандрейзингу, а й направили безповоротну фінансову допомогу напряму користувачам. 

Наприклад, біржа FTX роздала $25 кожному українському акаунту (всього $10 мільйонів; нині акція закінчилася). 

А криптобіржа Kraken анонсувала, що акаунти, відкриті до 9 березня 2022 року, можуть отримати до $1000 у криптовалюті чи внутрішніх токенах біржі. Якщо у вас був там профіль, ви можете скористатися цією нагодою до літа включно.

Проєкт Impact Market переніс ідею безумовного базового доходу в Україну. Тепер кожен, хто встановить їх додаток у зв’язці з додатком Valora, зможе отримувати $20 на тиждень (усього до $400). 

Хоча ідея проєкту ніколи не була розрахована на європейську країну (вони допомагають найбіднішим спільнотам, надаючи прожитковий мінімум), війна спонукала команду збирати й розподіляти кошти українцям, які того потребують.

Я перевіряв проєкт: він реальний, працює швидко. Єдине, що опція поки недоступна для власників ґаджетів на операційній системі iOS. 

Також раніше треба було заповнювати анкету, а зараз є чат-бот, щоб записатися у список очікування (охочих останнім часом додалося). Ознайомитися з деталями можна в Телеграм-групі

Вкотре блокчейн-індустрія показала не лише ефективність і прозорість, а й солідарність і людяність. Саме завдяки інтегрованості України у світову криптоспільноту наш народ отримав таку потужну підтримку.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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