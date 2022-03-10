Не вимітайте всі ліки дрібним оптом з аптек

Отримуючи протягом всього періоду війни багато запитів на ліки від госпіталів, аптечних мереж, волонтерів, громадян, тощо, вирішив описати ситуацію, яка склалася.

Український ринок лікарських засобів до початку війни мав всю необхідну номенклатуру та запаси.

У грудні 2021 року канал дистрибуції був переповнений лікарськими засобами (така вже є комерційна традиція), споживання лікарських засобів в аптеках протягом січня та лютого було дуже високим, і виробники активно поповнювали запаси в мережах.

Коли почалася війна, запаси ліків не випарувалися, але відбулися деякі зміни.

Виникла потреба в препаратах інтенсивної терапії для госпіталів (травми, політравми, тощо) – саме ці потреби всіх без винятку госпіталів закривала "Дарниця" з перших годин війни, майже все за власний рахунок.

Зараз цю потребу закриває "Дарниця" та "Юрія-Фарм". Потреби в плазмі крові, як мені відомо, закриває Biopharma.

Закрилася частина аптек, бо фармацевти та працівники дистриб’юторів евакуювались, або бояться виходити на роботу (немає охорони).

Водії, які розвозили товар або в ЗСУ, або в ТРО або зникли, іноді з вантажівками. Зараз ми самі шукаємо для дистриб’юторів водіїв та автівки.

В аптеках виник ажіотаж з боку волонтерів, які скуповують ліки коробками для ТРО та ЗСУ (які потім лягають на склади військових підрозділів), та ажіотаж з боку пацієнтів – вони скуповують додаткові запаси на "чорний день".

Це викликає шалений відтік продукції з обмеженої кількості аптек, швидке поповнення яких не завжди можливе.

Географічно попит споживання ще більше змістився у Захід України у зв’язку із переїздом туди великої кількості людей.

Щодо окремих ліків іноземного виробництва, склади в Україні, на жаль, залишались зачиненими, а їх треба примусово відкрити та почати передавати ліки в Україні, а не везти їх з Європи чи США.

Наразі в Україні є всі потрібні генерики. Велику кількість виробляємо ми та інші компанії в Україні. Проблема не в їх наявності – в нас на складі запас продукції на 2 місяці споживання всієї України.

Дорогі волонтери – ось що зараз потрібно:

- Фармацевти потрібні в аптеках та складах дистриб’юторів (ми зараз в діалозі з аптечними мережами та готові відрядити наших працівників у допомогу – інша фарма може зробите те саме);

- Водії та автівки які почнуть возити з складів дистриб’юторів по країні (бажано великі вантажівки). В мене вже цілий відділ займається пошуком;

- Ті виробники, які закрились – відновлюйте роботу – нашим хлопцям на фронті складніше. Робіть як "Дарниця". Відчиняйте склади, вантажте;

- Потрібні ліки, які мають інноваційне походження (закриті патентами, обмежений об’єм, тощо), зокрема у міжнародній фармі, яка продовжує працювати в Росії. Міністерство охорони здоров'я України знає ці потреби і готове координувати;

- Лікарні можуть закуповувати напряму в дистриб‘юторів та виробників — рішення МОЗ є. Казна працює без затримок;

- Тактична медицина для військових. Є бажання купити ще CELOX, (10000 ми вже купили) – пишіть мені організуємо. Там багато запитів чітких та зрозумілих: турнікети, джгути, військові інструменти медика. І виробників цієї продукції в нас в країні майже немає;

- Прохання не вимітати всі ліки маленьким оптом з аптек — подумайте про людей, які живуть поруч з аптекою, і яким ці ліки можуть знадобитись завтра.

Велике прохання не замовляти все підряд, витрачати кошти донорів на все що і так є в Україні.

Краще придбайте людям їжу, одяг, унікальні та рідкісні ліки, медичні вироби (бинти, джгути тощо), тактичну медицину, засоби для військових тощо. Залучайте фахових медиків та фармацевтів, спілкуйтеся з головними лікарями госпіталів.

Наша команда готова обробляти замовлення та відвантажувати продукцію "Дарниці" і продовжує це робити. Розвести з складів в Україні значно швидше, ніж організовувати коридори, логістику з Європи.

Опубліковано з дозволу автора.

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