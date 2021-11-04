Чи вистачить українцям вина і шампанського на Новий рік

У ці зимові свята українці можуть залишитися без вина і шампанського.

Таке припущення зробили деякі українські ЗМІ. Мовляв, дефіцит найпопулярнішого новорічного напою загрожує всьому світу.

Чи є підстави робити такі прогнози?

Останнім часом американська преса почала прогнозувати, що напередодні святкового сезону вина можуть зникнути з полиць магазинів в усьому світі.

Свої висновки фахівці ринку аргументують глобальним зростанням попиту на коробки та пляшки для алкогольних напоїв, підвищенням цін на логістику товарів та невідповідністю виробничих потреб пропозиції. Начебто виробники алкоголю не встигають задовольнити вимоги ринку.

Можливо, у США, країні, що перебуває в тісних товарних відносинах з Китаєм, й існує небезпека появи ризиків, пов'язаних з постачанням китайської тари, проте українцям на ці заокеанські прогнози навряд чи варто зважати.

З огляду на цьогорічне стрімке зростання імпорту виноробної продукції на українському споживчому ринку з одного боку та зменшення споживання вина в Україні в 1,3 разу порівняно з 2020 роком з іншого боку, доцільно, навпаки, говорити про переважання пропозиції над попитом.

Імпортне вино в Україні як ринковий феномен

Неозброєним оком помітно, що на магазинних полицях з'являється дедалі більше виноробної продукції імпортного походження. За підрахунками фахівців, імпорт уже становить 80% і продовжує зростати. Про основні чинники, які спричинили цю ситуацію, "Укрвинпром" писав не раз, але віз і нині там.

Для відновлення балансу на ринку вина здійснених державою заходів недостатньо. Українські винороби досі наодинці з нищівними факторами, нівелювати які самостійно, без державної підтримки, неможливо.

У вересні Держпродспоживслужба спільно з корпорацією "Укрвинпром" за участю представників АМКУ, ДПС, Мінагрополітики, Мінекономіки та Асоціації сомельє України провели засідання Дегустаційної комісії.

Учасники випробували понад 400 зразків виноробної продукції українського та імпортного походжень, закуплених у торговельних мережах України.

За результатами засідання було з'ясовано, що 30% виноробної продукції імпортного походження та 90% імпортних напоїв на основі вина, що продаються в торговельних мережах України, мають порушення.

Як правило, імпортовані в Україну винні напої виготовлені з води, вина та полуничного або суничного ароматизаторів. Натомість українські підприємства виробляють напої з яблучної та виноградної сировини з додаванням екстрактів суниці. Такі напої незрівнянно кращі за якістю, ніж імпортні.

Однак українці продовжують дивувати світову спільноту не лише своєю відкритістю та гостинністю, а й цілковитою відсутністю ринкового патріотизму.

Без будь-яких вимог з боку ЄС ми власноруч створили феномен на ринку вина: власні високоякісні вина витіснили на користь дешевої імпортної виноробної продукції здебільшого сумнівної якості. Внаслідок цього криза у важливій для розвитку національної економіки галузі ще більше поглибилася.

Попит на якісні українські вина зростає

Завдяки певним дієвим заходам уряду, спрямованим, зокрема, на розвиток національного бренду "Українське вино", а також зусиллям національних виробників, які постійно працюють над покращенням якості продукції, попит на українське вино постійно зростає. Проте ще є над чим працювати.

Виробництво вин в Україні витратне з огляду на подорожчання транспортних послуг та зростання вартості виноматеріалів, склотари, етикеток, ковпачків.

Ситуацію на ринку ускладнює невиправдано низький розмір мінімальних роздрібних цін на сухі вина, який востаннє підвищувався у 2018 році.

Дешеві вина – загроза здоров'ю людини, адже дешевий продукт не може бути натуральним і високоякісним. Потрібно створити незалежну випробувальну лабораторію та оновити обладнання в регіональних відділеннях Держпродспоживслужби для системного контролю за якістю продукції.

Результати вересневого засідання Дегустаційної комісії є базою для проведення наступних антидемпінгових розслідувань на споживчому ринку.

Держава має приділяти галузі більше уваги, активно сприяти досягненню балансу імпортної та вітчизняної виноробної продукції, представленої в торговельних мережах України, здійснювати системний контроль якості.

Незважаючи на перепони, українські винороби роблять усе, щоб виготовляти вина найвищого класу. Українці матимуть вдосталь і вина, і шампанського. Питання лише в тім, що вони обиратимуть: низькоякісну дешеву продукцію імпортного походження чи натуральне українське вино високої якості?