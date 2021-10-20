Розбудовувати Донбас. Вже. Сьогодні.

Ми хочемо змін вже зараз і сьогодні. Завтра. Максимум — післязавтра. Довіра до влади та її дій базується на можливості змінити щось вже зараз.

Як в цій ситуації реалізовувати складні проєкти? Наприклад, ухвалену в серпні Стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей до 2030 року?

Для її запуску необхідно здійснити бюрократичний подвиг. Запустити Фонд консорціумного фінансування, наповнити його живими грошима країн-партнерів. Провести через Раду низку законів. Створити умови для страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків.

Все це робиться. І коли нам все це вдасться, ми отримаємо серйозний поштовх для розбудови зруйнованих територій Донбасу.

Для тих частин Донеччини і Луганщини, які контролюються урядом України, це означатиме саме те, на що чекають люди: робочі місця і податки до місцевих бюджетів, відновлення зруйнованої інфраструктури, підвищення добробуту та спроможності місцевих громад.

Деякі проєкти можна побачити вже: відновлення водопостачання ("Вода Маріуполя"), робота над побудовою нової залізничної гілки. Але все ж є відчуття, що результат буде "згодом". Що робити зараз?

Насправді відповідь проста: не чекати. Використовувати можливості, які є. Не просто сподіватися на уряд, а готуватися вже зараз. Для того, щоб відбудувати наш Донбас місцевий бізнес та місцева влада мають об’єднатися.

Адже найкраща підготовка до впровадження стратегії — це покращення економіки регіону та створення можливостей для інвестицій.

Ось лише кілька рецептів, які Міністерство з питань реінтеграції окупованих територій обговорює з місцевим бізнесом вже сьогодні.

1. Розширення ринків збуту за допомоги держави

Майже всі підприємці в Україні скаржаться на "малий попит" на їх продукцію та послуги. Всі бізнеси шукають можливостей для розширення.

А це — робочі місця та податки в регіоні. Саме з пошуком таких ринків держава вже готова допомагати підприємцям, що розвиваються на Донеччині та Луганщині.

Уряд вже зараз проводить спеціальні візити та робочі поїздки українських підприємців, які готові шукати інвесторів та партнерів.

Ми точно знаємо, хто за кордоном готовий говорити про таку співпрацю, адже стратегія економічного розвитку Донецької та Луганської областей готувалась в співпраці з міжнародними партнерами та бізнес-середовищами.

Все що потрібно — вийти на контакт з Експортно-кредитним агентством чи Офісом з розвитку підприємництва та експорту і ретельно продумати: з якою пропозицією ми готові їхати за кордон? Адже інвестори чекають лише на конкретику.

2. Спільна робота над навчанням кваліфікованих спеціалістів

І в Україні загалом, і на Сході зокрема є два гострих питання: знайти роботу і знайти кваліфікованого працівника. Людей, які не тільки хочуть, але і вміють працювати в умовах сучасних технологій, недостатньо.

Після запуску всіх складових стратегії цей виклик стане ще більш амбітним. Саме тому займатися цим варто вже і тут.

Вже зараз необхідно обговорювати з місцевою владою: яких саме спеціалістів бракує? Вже зараз можна формувати регіональне державне замовлення. І вже в квітні-травні запрошувати на бюджетне навчання саме тих фахівців, які будуть потрібні.

Бізнес також може розмістити у себе на виробництві навчальну базу, щоб студенти могли проходити практику чи виробничі навчання. Це дозволить отримати кадри, які точно знають, що робити.

3. Побудувати партнерство з місцевими громадами

Дуже часто підприємці просять уряд "вирішити питання", які виникли на місцевому рівні. Хоч в громаді це зробити значно простіше: треба просто сісти за стіл і домовитися.

Адже інвестиції в підприємства в громадах — це прибуток для бюджету. Саме тому міські голови, голови територіальних громад, очільники адміністрацій та підприємці мають говорити між собою і разом працювати над пошуком інвестицій.

Тоді потенційний інвестор бачитиме, що влада і бізнес тут працюють разом, а значить є реальні шанси на реалізацію проєктів.

4. Використати всі можливості бюджету 2022 року

Бюджет країни на наступний рік уже сьогодні закладає нові можливості. Там є проєкти підтримки аграріїв, які активно розвиваються на Донеччині та Луганщині.

Також в ньому закладено бачення оновлення комунального транспорту, а це — можливість для машинобудування.

Все це разом уже зараз дає можливість для розвитку, для пошуку фінансування, для роботи і для розбудови Донбасу.

Ті громади та бізнеси, які почнуть не зволікаючи, будуть краще готові до розмови з серйозними інвесторами. Тих, які готові приходити після створення всіх умов, передбачених стратегією.

І, звісно, варто добре ознайомитися із самою стратегією. Це унікальний документ, який розроблявся командою фахівців і який містить конкретні та чіткі плани: як розвивати Донецьку та Луганську області, на що звертати увагу, якими будуть перші кроки. Всі ці речі є публічними, їх можна і треба вивчати.

Адже крім "умов", які може створити уряд, інвесторам потрібні будуть конкретні проєкти. І люди, що готові їх реалізовувати. "Вже, негайно". Все, як ми любимо.