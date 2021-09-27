Осінній локдаун 2021: чого чекати та як пережити?

Якщо раніше карантинні реалії здавалися чимось неймовірним, сьогодні це досить звичний режим життя.

Все, що лишається малому та середньому бізнесу – це пристосовуватись до нового ритму і намагатися не загубити в ньому власний заробіток.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує власникам бізнесів за можливості оцифровувати всі свої процеси, щоб співробітники могли виконувати їх віддалено.

Попри те, що в Україні багато компаній встигли адаптуватись до карантину та суворих локдаунів, все ж вони негативно відображаються на діяльності та прибутках людей.

Готовність компаній до ведення бізнесу в онлайн-режимі важлива для того, щоб бути готовим зіткнутися з черговими обмеженнями. Фіксування в Україні перших випадків нового штаму коронавірусу "Дельта" дало поштовх розмовам про чергове посилення карантинних обмежень.

Так, локдауни вже стали звичними для бізнесів, однак специфіка деяких з них зав’язана на офлайні, тому нові обмеження очевидно потягнуть за собою простої підприємств та фінансові збитки.

Ризики для українського бізнесу

Під час минулих локдаунів сфера послуг зазнала значного падіння прибутків. У першій половині 2021 року було помічено падіння ВВП на більш ніж 2%.

У разі введення осіннього карантину очікується, що найбільше традиційно постраждає сфера розваг, туризму, транспорту та торгівлі непродовольчими товарами. Деяким власникам таких бізнесів вдалося частково перевести свою роботу в онлайн.

Подекуди було помітно навіть зростання обсягів реалізації товару в період локдауну. Таким підприємцям вдалося втриматися на плаву. Що стосується тих, хто не зміг продумати новий алгоритм роботи, осінній карантин може сильно вдарити по їхніх кишенях.

Допомога держави

Світова практика показує, що мінімізація впливу пандемії на економіку напряму пов’язана з допомогою уряду місцевому бізнесу. Український уряд раніше вже робив спроби реанімації національної економіки послаблюючи карантинні обмеження та надаючи одноразову допомогу ФОП-ам.

Окремої уваги вартують програми доступного кредитування, певні податкові привілеї та введення кредитних канікул для власників бізнесів. Однак, ефективність таких інструментів все ж залишає бажати кращого, адже подекуди умови кредитів виявились надто суворими та непідйомними для підприємців.

Якщо український уряд розробить зручні кредитні програми, підприємцям стане значно легше пережити непростий період карантину. У багатьох країнах Європи такі програми вже показали свою ефективність.

Як бути бізнесу?

Тим компаніям, які можуть працювати віддалено та які вже встигли налагодити зручний режим роботи, не загрожує сильний удар по гаманцю. Як показує статистика, в Україні чимала кількість бізнесів вже навчилась вести справи поєднуючи онлайн- та офлайн-режими.

Незважаючи на загрозу чергового локдауну, досить багато українських підприємств очікують зростання прибутку в 2021 році. До їх числа, як правило, входять компанії, які вже мають резервні алгоритми роботи.

Жоден локдаун не застане зненацька тих, хто максимально перестрахується та підготується до зустрічі з новими обмеженнями.

Паперові документи, рахунки, договори варто якомога швидше переводити з традиційного паперового формату на будь-який з сервісів електронного документообігу.

Такий перехід дасть змогу суттєво спростити логістику та зекономити багато часу, який раніше був потрібний для оформлення всіх документів.

Крім важливих юридичних документів, робочі файли також не завадить перевести в хмарні сховища. Різного роду CRM-системи суттєво полегшують такий перехід, як і комунікацію колег та виконання завдань.

Ринок юридичних послуг

Юридичний ринок варто відзначити окремо, адже карантин його фактично змінив. Як і практично весь малий та середній бізнес в Україні юридична сфера також зазнала значних наслідків попередніх локдаунів.

Для багатьох це стало причиною припинення діяльності, але для більшості компаній це виявилось відправною точкою для переформатування свого стилю роботи і більшість стали дивитися у бік інновацій. Це важливо для пошуку нових технологічних рішень та сценаріїв роботи.

Компанії, які навчилися працювати віддалено, зможуть втриматися на плаву, хоч і вони стикаються з низкою проблем.

Зокрема, практика показує, що у роботі з дому у юриста лишається менше часу для аналізу окремих питань та обговорення їх з колегами.

Виключення людського фактору також унеможливлює шанси мимовільних порад молодому юристу, який ще не до кінця вільно орієнтується в деяких важливих питаннях.

Попри карантинні обмеження, помітно, що свої позиції популярності зберігає практика захисту бізнесу. Вона була актуальна як до введення локдауну, так і під час останнього. Очікується, що тенденція збережеться і у випадку осіннього локдауну 2021 року.

Юридичний ринок у цілому пов’язаний з економікою. Коли бізнес отримає належну допомогу від держави та навчиться жити пліч-о-пліч з вірусом можна очікувати певне економічне зростання.

З часом юридичний ринок обов’язково позитивно відреагує на зростання. Однак, не варто забувати, що це далеко не перша і не остання криза в нашій історії. Нові виклики практично щодня дають про себе знати і важливо бути готовими до зустрічі з ними.

У разі злагодженої роботи бізнесу та держави, черговий локдаун не стане кризовим. Світовий досвід свідчить, що ретельна підготовка та досвід, який був набутий під час попередніх карантинів, допоможуть вирішити низку важливих питань. Саме це і може стати порятунком для української економіки.