Податкова амністія: прийшов час згадати минуле

За три десятки років в Україні відбувалось чимало фундаментальних зрушень в податковій системі. Серед всього розмаїття нормативних пропозицій, що роками змінювали права та обов’язки платників податків, доволі гучною ініціативою стала можливість провести податкову амністію.

15 червня Верховна рада схвалила закон, якими передбачається проведення з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року одноразового добровільного декларування доходів громадян з метою податкової амністії.

Пропозиція від держави "розпочати відносини з білого аркуша" хоч і обговорювалась в суспільстві досить довгий період, все ж, стала певним сюрпризом, адже крім прав та можливостей, закон зобов’язує всіх українців та навіть тих, хто в минулому був податковим резидентом, згадати про свої доходи та активи, отримані в Україні.

Отже, під дію амністії потрапили всі громадяни, які не можуть пояснити та документально підтвердити законність походження активів. Таким особам держава запропонувала подати декларацію, сплатити певний збір та звільнитися від можливого переслідування у майбутньому як самого платника податків, так і його задекларованих активів.

Ключові аспекти "амністії"

З 1 вересня українці матимуть право добровільно подати одноразову спеціальну декларацію із зазначенням активів, що їм належать і які набуті за рахунок доходів, з яких до 1 січня 2021 року не були сплачені податки і збори.

При цьому у добровільній декларації не потрібно вказувати інформацію про джерела набуття активів.

В спеціальній декларації необхідно зазначити активи, які знаходяться на території України або за її межами, зокрема, валютні цінності (крім коштів у готівковій формі) та права грошової вимоги, рухоме і нерухоме майно, цінні папери, частки у майні юридичних осіб, інші активи.

Із задекларованих активів необхідно сплатити 2,5% від вартості державних облігацій України, 5% вартості валютних цінностей на рахунках у банках в Україні, а також інших активів, що знаходяться в Україні; 9% вартості валютних цінностей та інших активів, що знаходяться за кордоном.

Також, норми амністійного законодавства передбачають можливість сплати узгодженого зобов’язання трьома рівними частинами. Але тоді ставки збору будуть вищими – 3%, 6% та 11,5% відповідно.

Якщо декларанти сплатять усі необхідні збори, держава гарантуватиме таким особам звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства. Також гарантується нерозголошення державними органами та їхніми посадовими особами відомостей, які містяться в деклараціях, без відповідного рішення суду.

Податковою амністією зможуть скористатись всі дієздатні українці та нерезиденти, які були резидентами України на момент отримання об’єктів декларування. Не зможуть – державні службовці, неповнолітні, недієздатні та фізичні особи, які потрапили під дію законодавства про санкції.

Також громадяни потраплять під так зване безумовне амністування у разі, якщо їх активи не будуть більшими від визначених законодавством про амністію лімітів. Зокрема:

будь-які активи, сумарна вартість яких не перевищує 400 тис грн;

квартири в Україні площею до 120 кв м;

будинки в Україні не більше 240 кв м;

об’єкти нежитлової нерухомості не комерційного призначення, площею не більше 60 кв м;

земельні ділянки, розмір яких не перевищує норми безоплатної приватизації;

один транспортний засіб особистого некомерційного використання.

Які активи підлягатимуть декларуванню

Задекларувати можна широкий спектр активів, зокрема валютні цінності (готівку перед декларуванням потрібно покласти на спеціальний рахунок у банку) та грошові вимоги, нерухомість будь якого типу, рухоме майно у тому числі предмети мистецтва та дорогоцінні прикраси, ювелірні вироби, корпоративні права та майнові права, цінні папери, права на отримання дивідендів.

Навіть криптовалюту можна задекларувати у розділі "Інші активи", адже, поки що вона не набула законодавчого визначення та не ідентифікується державою.

Що не можна зазначати для цілей амністії

Не можна буде у якості активів задекларувати:

готівкові кошти;

активи, набуті злочинним чи корупційним шляхом;

активи, розташовані чи які мають походження з країни-агресора;

активи, які перебувають під санкціями України.

Декларація та сплата збору

Спеціальна декларація буде подаватись громадянами виключно в електронному вигляді.

Тому наявність чи необхідність отримання ключа цифрового підпису стає першочерговим завданням для фізичної особи, яка матиме намір скористатись амністією.

Після подання спеціальної декларації, зобов'язання зі сплати "амністійного" збору підлягатимуть погашенню протягом 30 календарних днів.

Також, заявник може прийняти рішення про сплату спеціального збору розділивши платіж на три рівних частини.

Тоді першу частину необхідно сплатити протягом 30 календарних днів з дати подання спецдекларації; другу частину − до 1 листопада 2023 року; третю частину − до 1 листопада 2024 року.

Гарантії з боку держави

Що ж отримує громадянин, який скористається податковою амністією?

Такій особі держава гарантуватиме:

звільнення від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства;

неможливість відкриття кримінальних проваджень та вчинення слідчих дій за активами, зазначеними в спецдекларації чи відносно такої особи.

Також, держава бере зобов’язання:

не використовувати інформацію, що міститься в спецдекларації для цілей розслідування та перевірок, не використовувати її як докази в кримінальних провадженнях стосовно декларанта;

не розголошувати відомості, що містяться в спеціальних деклараціях та доданих до них документах.

Щоб отримати зазначені державні гарантії обов’язковою умовою буде сплата декларантом у повному обсязі суми збору за результатами поданої спецдекларації.

Якщо кошти не надійдуть до бюджету, або надійдуть не в повному обсязі, то декларація буде вважатись неподаною, а державні гарантії не будуть поширюватись на таку особу та її активи.

Індикатори, що податкова амністія є необхідною

Основними користувачами податкової амністії можуть стати особи, які мають активи, придбані за доходи з яких не сплачувались податки та, походження яких, неможливо підтвердити документально.

До цієї категорії громадян можуть потрапити представники середнього бізнесу, підприємці, заробітчани, які працюють неофіційно, самозайняті особи та інші фізичні особи.

Це можуть бути фізичні особи-підприємці, які отримували доходи не від податкових агентів і зобов’язані були відображати їх у щорічній податковій декларації з податку на доходи фізичних осіб, проте – не робили цього.

Мова йде, зокрема, про осіб, які здавали в оренду нерухомість чи неофіційно надавали побутові послуги: прибирання, послуги у сфері краси, ремонту помешкань, одягу, взуття й таке інше.

Також, це можуть бути особи, які отримували іноземні доходи – наприклад фрілансери, "айтішники", яким у якості винагороди закордонні компанії перераховували на карткові рахунки певні грошові виплати.

Насправді досить легко перевірити, чи необхідна особі податкова амністія.

Якщо всі офіційні доходи громадянина України, які він отримав за всі попередні роки станом на кінець 2020 року є більшими від розміру активів, якими він володіє і які перевищують зазначені у законодавстві ліміти (400 тис грн, квартира до 120 кв м, житловий будинок до 240 кв м, нежитлові приміщення до 60 кв м, земельна ділянка та автомобіль), або якщо особа може довести законність набуття таких активів, можна спати спокійно.

Якщо ж ні – варто, розглянути пропозицію держави, яка неодмінно досить скоро посилить контроль за витратами та несплатою податків в країні.