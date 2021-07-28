Кого перевірить Нацсоцслужба?

Національна соціальна сервісна служба України (Нацсоцслужба), яку я очолюю, – абсолютно новий державний орган, що розпочав роботу тільки на початку 2021 року.

Необхідність його створення напряму витікає з реформи адміністративно-територіального устрою та відповідного посилення функцій та повноважень територіальних громад, зокрема у сфері соціального захисту населення.

Змінюється сама модель надання соціальної підтримки. Всі питання щодо соціального захисту людини, організація процесів надання соціальної підтримки переходять до сфери відповідальності територіальної громади.

Людині вже не треба буде їздити до районного чи обласного центрів із заявами щодо призначення субсидій чи допомог.

Достатньо буде заявити про свої потреби безпосередньо у своїй територіальній громаді або через утворений нею центр надання адміністративних послуг, чи подати заяву через старосту.

А обробкою таких звернень і прийняттям рішень щодо призначень субсидій та допомог і має в недалекому майбутньому зайнятися Нацсоцслужба та її територіальні органи.

Сьогодні триває перехідний період до цієї моделі, в рамках якого вносяться зміни до нормативно-правових актів, готуються нові інформаційно-технічні рішення, завершується робота щодо створення організаційної структури нового органу.

По суті, Нацсоцслужба замінить систему управління соціальним захистом населення. Ми готуємося до цього вже на наступний рік.

Що ж зараз робить Нацсоцслужба крім приготувань? Таке питання ми чуємо доволі часто. Однією з ключових функцій Нацсоцслужби, відповідно до Положення про неї, є контроль у сфері надання державної соціальної підтримки.

Кого ж має контролювати Нацсоцслужба? Міністерство соціальної політики розробило проєкт Постанови про здійснення державного контролю, який зараз проходить стадію публічного обговорення і дає вичерпну відповідь на це питання.

Контролювати будемо всі організації, які беруть участь у призначенні або оформленні документів для встановлення субсидій та допомог, а також організації, які надають соціальні послуги. Можна згадати ще про контроль у сфері дотримання прав дитини, але це інша і дуже широка тема, про яку варто розповісти окремо.

Що ж буде перевіряти Нацсоцслужба? Перш за все, чи дотримано право конкретної людини на надання їй державної підтримки, чи правильно обчислено розмір допомоги чи субсидії, чи не порушено строки виплат, чи не вимагали з людини не передбачених законодавством документів.

Якщо говорити про соціальні послуги, то контроль спрямований на перевірку дотримання державних стандартів отримання соціальних послуг, їх якості, повноти та своєчасності.

Є у відповідному порядку також норми, які передбачають можливість інспектора прийти до конкретної людини – одержувача або претендента на отримання соціальної підтримки для складання документів про соціально-побутові умови.

На жаль, окремі популісти, не дочитавши проект Порядку, не зрозумівши його суть та спрямованість, квапляться заробити авторитет, поширюючи інформацію, що вже скоро інспектори будуть ходити по домівках, рахувати телевізори, зазирати в холодильник та робити висновок, чи "достойна" людина соціальної підтримки, або відбирати соціальні виплати. Це все абсолютна маячня.

Навіщо ж інспекторам надається можливість відвідувати людину за місцем проживання? Виключно на запрошення людини для того, щоб надати їй допомогу в призначенні тієї чи іншої виплати, наприклад, підтвердити, що з нею не проживають дієздатні родичі, хоча й зареєстровані за тією ж адресою, і дати людині право на субсидію.

Або скласти відповідний акт для можливості надання людині, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, державних виплат. Тобто модель контролю, який буде здійснювати Нацсоцслужба передбачає виключно додержання прав людини на соціальні виплати, допомогу у призначенні соціальних виплат, недопущення зловживань з боку влади.

Територіальні органи Нацсоцслужби вже створено у 16 регіонах України, в інших областях цей процес завершується, призначаються керівники. Тому найближчим часом служба розпочне свою роботу.