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Експериментальний проєкт е-резидентства в Україні: що очікувати?

Експериментальний проєкт е-резидентства в Україні: що очікувати?

Електронне резидентство дасть можливість іноземним ІТ-спеціалістам користуватись податковим пільговим режимом без переїзду в Україну.
Вівторок, 27 липня 2021, 17:39
Наталя Гайкалова
юристка, засновниця та CEO Finevolution

13 липня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №5270 про внесення змін до Податкового кодексу. 

Він дозволить реалізувати електронне резидентство в Україні до 1 липня 2022 року. 

Найвідоміша схожа програма — естонська e-Residency. Правда, вона дає можливість отримати електронний цифровий підпис (ЕЦП) і ключ-карту для доступу до електронного середовища. 

Вже після того можна реєструвати компанію, отримувати рахунок в банку чи фінансовій системі. 

В Україні ж е-резидентство — можливість іноземним ІТ-спеціалістам зареєструватися та працювати як ФОП, зокрема, користуватись податковим пільговим режимом. Переїжджати до України при цьому не потрібно. 

Отримати статус можна безкоштовно. Схема реєстрації проста: спершу заповнюєте форму на електронному порталі ДІЯ. 

Після цього, згідно з українським законодавством, МВС та СБУ проведуть перевірку документів. Якщо все добре — тоді за майбутнім підприємцем резервують ІПН (індивідуальний податковий номер). 

Пізніше консульство України в країні іноземця відправляє через портал ДІЯ електронне запрошення на підтвердження особистості. Для того, щоб пройти цю ідентифікацію, потрібно мати з собою паспорт. 

Якщо його оригінал збігається з електронною копією — посадова особа вносить в систему інформацію про проходження ідентифікації. 

Тоді ж центром сертифікації ключів буде сформований кваліфікований електронний підпис (КЕП). І вже після отримання податковою реєстраційного номера ІПН ДІЯ  зможе надавати йому електронну довірчу послугу.

То які є нюанси української е-Резиденції і до чого потрібно бути готовим майбутнім підприємцям.

На законодавчому рівні закріплено, що для реєстрації ФОП потрібна адреса. Якщо для українського ФОП це може бути місце прописки. 

То в проєкті №5270 зазначають, що податковою адресою е-резидента може бути місцеперебування реєстратора. А офіційний реєстратор і реалізовувач програми — державне підприємство ДІЯ. 

Вони ж і розроблятимуть інформаційну систему "Е-резидент". Через неї буде проходити вся робота з програмою — починаючи від реєстрації потенційних підприємців і до роботи у власному е-кабінеті. 

Серед обмежень — програма електронного резидентства в Україні буде доступна тільки 5 видам діяльності, а це розробка комп’ютерних ігор, програмного забезпечення, діяльність у сфері інформаційних технологій чи обробка даних. У такому випадку, е-резидент сплачуватиме 5% податку від доходу. 

Якщо йому потрібні інші КВЕДи — він не зможе набути статусу е-резидента. Те ж саме стосується і найманих працівників — у е-резидента не може бути співробітників, він має бути фрилансером. 

Іншою буде і система списання податків. Якщо український ФОП подає звітність та платить податок раз на квартал, то банк е-резидента зобов’язаний на наступний банківський день з дня отримання платежу перерахувати на бюджетний рахунок 5% від суми єдиного податку. Це так званий авансовий платіж. 

З відкриттям рахунку у банку процедура проста. На сайті ДІЯ є перелік банків, з яких сам заявник може обрати, де відкрити не більше 1 рахунку. 

Тоді е-резиденту потрібно заповнити бланк довіреності на адміністратора (тобто на державне підприємство ДІЯ), який надає консульська установа. 

За цією довіреністю адміністратор матиме право перекладу документів для відкриття такого рахунку. Але, як і всьому світі, банк може відмовити в відкритті. 

Ще змінюється подача звітності у податкову що для е-резидента, що для його контрагентів. Усю звітність е-резидент повинен подавати українською мовою та мовою оригіналу. 

До неї входить — відкриття розрахункових рахунків в Україні, електронні копії договорів, пов’язаних з діяльністю в Україні та поза її межами, копії первинних документів, інформація про транзакції (надходження та списання коштів), а також декларацію платника єдиного податку. 

А от якщо документи е-резидент не підвантажить, то тоді вже можуть виникати питання від його контрагентів. 

Адже в пункті 55 підрозділу 4 законопроєкту №5270 зазначено, якщо е-резидент не завантажив в систему "Е-резидент" первинні документи (акт та рахунок), тоді юридична особа не може включити в склад своїх витрат операції з такими е-резидентами. 

Тому моя рекомендація майбутнім підприємцям — звернутися за консультацією до податкових консультантів, бухгалтерів чи юристів. Це допоможе уникнути помилок та швидше налагодити роботу з українськими компаніями.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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