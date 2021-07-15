Одна команда - всі акціонери

Підприємництво – це авантюрна, але дуже захоплююча подорож. Часто вона більш непередбачувана та ризикована за роботу у великих корпораціях.

Але цей ризик виправданий потенціалом зростання і досвідом, який отримуєш рухаючись незвіданими стежками. То як же допомогти співробітникам компанії отримати такі можливості? Зробити їх акціонерами.

Культура володіння акціями серед співробітників дуже розвинена у США. В Європі така практика менш популярна, оскільки європейці у цілому гірше розуміють її фінансову концепцію.

Наприклад, за останні десять років я помітив невтішну тенденцію: 9 з 10 наших нових співробітників – випускники Кембриджа, Ecole, Polytechnique, HEC і інших кращих європейських шкіл – не просили про участь в акціонерному капіталі.

Щобільше, три чверті з них не розуміли його суть та як він працює. Особливо це стосується співробітників, які не мають справи з фінансами у своїй роботі.

Так і виникає замкнене коло: в більшості компаній фахівець не стане її акціонером, поки не попросить про це. Але як він може це зробити, якщо не знає про таку можливість?

Я завжди бачив колосальну різницю між своїм професійним досвідом в Європі й США. У 2000 році, коли отримав першу роботу в Кремнієвій Долині, всі інженери навколо говорили про акціонерний капітал.

Володіння акціями компанії тоді було стандартною вимогою будь-якого співробітника. Я пояснюю це більш розвиненою культурою ризику в США та прикладами фахівців з компаній IT-гігантів на кшталт Cisco та Intel, які досягли фінансового успіху.

Відсутність таких кейсів у Європі, разом з більш табуйованим ставленням до ризику і грошей, позначилася на корпоративній культурі лідерства в регіоні.

У своїй компанії, я спостерігав абсолютно різне ставлення до акціонерного капіталу. Ось деякі приклади:

Нерозуміння. Я отримав справжній культурний шок, коли наш новий співробітник відмовився від участі в акціонерному капіталі та замість нього попросив ваучери на обід.

Швидка, але дрібна вигода виявилася важливішою за цінний, але не такий зрозумілий акціонерний капітал.

Незацікавленість. Я пам'ятаю співробітника, який безпосередньо впливав на розвиток компанії, але ніколи не просив участі в капіталі.

Ми самостійно збільшували його частку, оскільки він робив для бізнесу дійсно багато. У підсумку, ці гроші дозволили йому стати підприємцем.

Бажання спробувати. Є й кардинально протилежні приклади. Одному співробітнику запропонували два різні варіанти опціонів зі збереженням його заробітної плати.

А він обрав третій з меншим розміром зарплати, але великою часткою у компанії. Я дуже люблю цей кейс, тому що він демонструє непідробне бажання і мотивацію фахівця створювати щось грандіозне разом, впливати на процеси.

У нашій компанії ми прагнемо створити підприємницьке середовище, де всі співробітники можуть стати її співвласниками. А найкращий спосіб розірвати коло нерозуміння – навчити фахівців і залучити їх до участі в акціонерному капіталі.

До нас приходять люди з різним рівнем знань у цій сфері. Саме тому, наше завдання – забезпечити всіх фахівців рівним доступом до ресурсів та можливостей, що допоможуть їм стати компетентними акціонерами.

Схильність до того, щоб кожен співробітник був акціонером

Так історично склалося, що ми завжди пропонували винагороду у вигляді акцій здібним співробітникам.

З розвитком бізнесу ми все частіше виділяли великі частки ініціативним фахівцям і тим, хто швидко зростав в компанії. Кількість працівників-акціонерів досягла третини всіх спеціалістів компанії.

Цієї весни ми поклали цьому край і тепер 100% співробітників компанії можуть стати її акціонерами. Всі фахівці, у яких ще не було частки, отримали її. А всі нові також стають акціонерами, як тільки приходять в компанію.

15 млн доларів заробили співробітники, продавши акції

Крім прозорої політики участі фахівців компанії в її акціонерному капіталі, ми також створили для них можливість легко продати свою частку й отримати гроші через вторинні угоди.

Це змога продати свої акції шляхом приватної угоди, навіть якщо компанія ще не вийшла на публічний ринок. У BlaBlaCar за останні десять років ми організували 4 таких масштабних угоди, використовуючи раунди фінансування, щоб дати можливість співробітникам-акціонерам продати частину своїх акцій інвесторам.

Завдяки цим можливостям 86 теперішніх і колишніх співробітників, без урахування засновників, перевели в готівку близько 15 мільйонів доларів. Ця цифра змінила їхні життя – хтось витратив гроші на відпустку, хтось зробив перший внесок за квартиру, а хтось заснував власний бізнес.

Сьогодні 717 теперішніх і колишніх співробітників компанії – її акціонери. Але це тільки початок. Ми щиро дотримуємося політики акціонерної участі й віримо, що вона допомагає розвивати бізнес-здібності кожного.

Якщо ви хочете, щоб член команди брав участь в зростанні компанії на 100%, щоб він відчував драйв, ініціативу і відданість вашому бізнесу – зробіть його співвласником компанії!

Не бійтеся говорити з керівництвом про можливість акціонерної участі. Це не тільки законно, але і важливо для розвитку мотивації всіх співробітників.