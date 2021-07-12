Куди інвестувати на початку циклу економічного зростання

6 січня Всесвітній банк спрогнозував, що світова економіка цього року зросте на 4%. Але в середині 2021-го експерти переглянули свої оцінки: в червні вони повідомили, що глобальний ВВП зросте на 5,6%.

Набагато оптимістичніше на економічні перспективи стали дивитися і в МВФ, чий прогноз за 4 місяці цього року покращився з 5,5% до 6%. Більше позитиву і в оцінках інших авторитетних фінансових інститутів і рейтингових агентств.

Fitch Rating, ОЕСР, ЄБРР, Єврокомісія, ООН, Deutsche Bank — список можна продовжувати нескінченно. Але навіщо?

Висновок очевидний — глобальна економіка стрімко прискорюється. Питання лише в тому, якої давності рекорд поб'є цикл зростання, що почався в 2021 році. І чи можна вважати те, що відбувається зараз на світових ринках, "сировинним суперциклом".

Але у цього процесу є дуже важливий побічний ефект, який проявився вже зараз — інфляція. Ще на початку 2021 року Федеральна резервна система США ставила перед собою, здавалося, недосяжну мету — прискорити інфляцію хоча б до 2%. За підсумками травня показник зріс до 5%, рекордних показників з 2008 року.

Звичайно, можна дискутувати про формули, які використовують різні країни для розрахунку інфляції, передивлятися склад "кошика товарів".

Але це аж ніяк не змінює суті: гроші в усьому світі знецінюються надшвидкими темпами. І в найближчі як мінімум півтора-два роки ці тенденції будуть залишатися актуальними.

Куди інвестувати гроші

За таких умов залишатися в "кеші" — велика помилка. Практично будь-який твердий актив виглядає більш вигідним, ніж готівка. Не важливо, чи йдеться про американські долари, євро або українські гривні.

На початку циклу економічного зростання гроші потрібно інвестувати. Питання в тому, куди і як.

Відповідь на нього залежить від багатьох факторів. У тому числі суми інвестицій, персональних вподобань інвестора, існуючих в нього можливостей. Але позначити окремі загальнодоступні інструменти все ж можна.

Я є переконаним прихильником ідеї "активного господаря". Я впевнений, що актив повинен в тому чи іншому вигляді керуватися або хоча б активно контролюватися власником. З цієї точки зору краще вкладення коштів — власний бізнес.

У найближчі роки світова економіка, в тому числі й українська, приречена інтенсивно зростати, з нею буде рости і споживчий попит.

В таких умовах навіть божевільні на перший погляд ідеї мають непогані шанси на успіх. Але і на висококонкурентних ринках стає не так тісно, ​​як в періоди кризи.

Інфляція при цьому перетворюється з ворога в союзника: залучені зараз кредити потрібно буде повертати вже знеціненими грошима.

Звісно, не всі можуть бути бізнесменами. Але в такі періоди інвестиційна стратегія повинна бути у кожного, хто хоч трохи турбується про свої гроші. Підійдуть будь-які інструменти, здатні генерувати прибуток.

Депозити і ОВДП

Ставки за вкладами залишаються на історично низьких рівнях, але навіть банківські депозити є непоганим рішенням для відносно невеликих вкладень. Ризики мінімальні, а в межах суми гарантування навіть дорівнюють нулю.

ОВДП — майже ідеальний інвестиційний інструмент. Ставки близько 12% річних з запасом покривають інфляцію, податкових зобов'язань немає.

Єдиний мінус — досить високий поріг входу. Щоб разові витрати при покупці не "з'їли" більшу частину доходу, розглядати цей інструмент має сенс при вкладеннях понад 200 тис. грн.

Акції

В кінці червня Національний банк спростив механізм інвестування за кордон для фізосіб. Ліміти залишилися старими (не більше 200 тис. Євро), але тепер покупку від імені клієнта може робити брокер-резидент.

Поки готових рішень для мас-маркету на ринку немає, але скоро вони з'являться, що зробить значно більш простою і дешевою інвестицію в акції міжнародних компаній.

Це дуже хороший і перспективний інвестиційний інструмент. За період пандемії на ринки "вилилися" сотні мільярдів доларів додаткової ліквідності, яка буквально роздуває біржі. Але я не можу рекомендувати вкладення в якісь конкретні акції.

Стрімке зростання Tesla, Nvidia, Apple і інших компаній з ім’ям створює ілюзію нескінченного зростання. Але в сучасних умовах жоден аналітик не стане гарантувати успіх бодай одній конкретній компанії. Адже навіть один твіт може зруйнувати роки зростання.

Моя рекомендація — інвестуйте не тільки гроші, але і знання. Розумієтеся на хімії, біології, медицині? Використовуйте свої знання, щоб виділити на загальному тлі перспективні і недооцінені компанії, що розвивають нові технології або мають потенціал.

Диверсифікуйте портфель, але не женіться за трендами. Спроба заробити на "модних" акціях майже гарантовано призведе до збитків.

Немає ніяких спеціальних знань? Інвестуйте в перевірені біржові фонди, засновані на ключових індексах: Nasdaq, S&P, DowJones. Надприбуток вони не дадуть, але майже гарантовано принесуть хороший дохід.

Наприклад, за перше півріччя 2021 SPY виріс більш ніж на 14%, а DIA – на 12,2%.

Нерухомість і земля

Такі активи вимагають значних капіталовкладень. Але обидва володіють неймовірним потенціалом. Вартість нерухомості буде рости високими темпами.

Ціни будуть штовхати вгору та ж інфляція, дорожнеча сировини, дефіцит робочої сили і зростаючий попит. Але я противник таких інвестицій, якщо в результаті вони стають пасивом. Куплена квартира має генерувати дохід.

Той же принцип, впевнений, потрібно застосовувати і для землі. З 1 липня українці можуть купувати сільгоспземлю. Мені, як нерезиденту, ця розкіш поки недоступна.

Але навіть якщо б це було не так, я б не став купувати жодного гектара. Оскільки абсолютно не розумію, що з нею робити.

Так, в 2024 році, коли ринок землі відкриється для компаній, її вартість зросте. Але ці три роки актив повинен працювати.

Навіть якщо це буде оренда, потрібно розуміти, хто і як буде працювати на цій землі. Думаю, що це погана інвестиція для "білих комірців", типових міських жителів.

Золото, криптовалюта

Я противник інвестицій в золото. Особливо зараз, на початку циклу зростання. Але головне — золото прямо суперечить принципу "активного господаря". Не випадково цей метал називають захисним активом.

Негативно я ставлюся і до інвестицій в криптовалюту, хоча в Україні цей інструмент дуже популярний. Надзвичайна волатильність робить його непридатним для розрахунків.

Увага влади до криптовалюти по всьому світу зростає, що збільшує ризики інвестицій до невиправдано високого рівня. Це непоганий інструмент для спекулятивних угод, але такий підхід вимагає серйозних навичок.

Україна швидко виросте

У найближчі роки Україна буде дуже швидко зростати. У 1990-х Чехія була бідною країною. За ВВП на душу населення вона відставала від Німеччини майже в 8 разів.

До 2019 року розрив скоротився до двократного. Зараз за цим показником Чехія дорівнює Німеччині 1990-го.

Той же шлях в найближчі 10 років пройде і Україна. Я б не став порівнювати з Німеччиною, але ось з Польщею порівняння доречно. У 2019 ВВП двох країн відрізнялися в 5 разів. Упевнений, що до 2030-го Україна як мінімум досягне сьогоднішнього рівня.

Це означає, що кожен житель країни стане в середньому в 5 разів багатшими. Але деякі, хто зараз почне інвестувати, виростуть набагато сильніше.