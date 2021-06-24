Держпідприємства отримали ще більше свободи на ринку газу

Покупці природного газу державної та комунальної форм власності з 1 липня матимуть змогу закуповувати газ поза ProZorro.

Цю можливість їм надає закон "Про внесення змін до статті 3 закону "Про публічні закупівлі" щодо закупівлі природного газу".

Можливість вибору – краще, ніж його відсутність. Проте охочим проводити закупівлі поза ProZorro радіти не варто.

Такі закупівлі можуть проводитися лише на короткостроковому ринку ліцензованих прозорих бірж, а закуповувати газ зможуть лише ті державні підприємства, які є замовниками послуг транспортування.

Закон ухвалили на виконання закону "Про ринок природного газу" як остаточний крок на шляху імплементації законодавства Енергетичного співтовариства в частині кодексу балансування газу в газотранспортних системах.

Після ухвалення закону оператори ГТС, ПСГ та газорозподільних систем отримали право закуповувати газ на конкурентних умовах для власної господарської діяльності, у тому числі для власних виробничо-технічних потреб. Решті замовників законодавець дав можливість купувати газ на біржі з 1 липня.

Таке відтермінування було зроблено "з технічних причин": до 1 липня товарним конкурентним майданчикам був даний час на те, аби пройти ліцензування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) та відповідати жорстким критеріям діяльності, організації клірингу та розрахунків.

Очевидно, це призведе до того, що бірж в Україні значно поменшає або їх буде кілька. НКЦПФР буде здійснювати контроль і регулювання їх діяльності, а в частині торгівлі енергоресурсами такий контроль здійснюватиме ще й НКРЕКП.

Звісно, з-під дії закону виводяться закупівлі не всього газу і не всіма замовниками. Припис у законі, що біржа має відповідати вимогам Кодексу ГТС, означає, що йдеться лише про торгівлю короткостроковими стандартизованими продуктами на внутрішньодобовому ринку та "ринку на добу наперед" для короткострокової торгівлі та збалансування свого портфоліо.

Це означає, що замовники, які купують газ на віртуальній торговій точці (VTP) і є замовниками послуг транспортування, зможуть балансувати свої портфоліо на біржі, щоб не платити штрафи оператору ГТС за незбалансованість.

Така можливість може мотивувати великих споживачів газу самостійно отримувати ліцензії та постачати газ для себе за кращими цінами.

Єдиною біржею в Україні, що забезпечує роботу короткострокового ринку газу та підтвердила відповідність вимогам Кодексу ГТС, є Українська енергетична біржа (УЕБ). ТОВ "Оператор ГТС України" повідомив, що обрав цю платформу для балансування через біржу, як цього вимагає європейське законодавство.

На відміну від ринку електроенергії, ціноутворюючим на ринку природного газу є саме короткостроковий ринок. Досі українські ціни на газ прив'язані до спотових (короткострокових) цін європейських хабів.

Нормативні вимоги європейського законодавства в частині ринку газу, які імплементує Україна, направлені на розвиток короткострокового ринку газу всередині країн, щоб ці ринки могли бути сполучені з європейським ринком.

Таким чином, Україна лише виправила недосконалості власного законодавства, щоб учасники могли збалансовувати свої портфоліо в ГТС, а держава мала шанс створити власний газовий хаб з власними ціновими індикативами, що потенційно можуть бути нижчими, ніж в імпортозалежному Євросоюзі.