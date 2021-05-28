Фейки Мельника: кому потрібна дута звітність ДФС?

Недавно глава Державної фіскальної служби Вадим Мельник відзвітував про виконану роботу за чотири місяці 2021 року.

Цифри, якщо чесно, вразили. Адже якщо ДФС так завзято працює, то чому в Україні досі 50% ринку спирту і 30% ринку пального перебувають у тіні?

Так, Мельник заявив, що за чотири місяці 2021 року зупинена діяльність 14 конвертаційних центрів, а у їхніх бенефіціарів до держбюджету вилучено 269,2 млн грн. Перемога? У жодному разі.

За моїми даними, за січень-березень 2021 року 90% кримінальних справ щодо конвертаційних центрів у судах розвалилися.

Отже, вся раніше вилучена фіскалами готівка, оргтехніка та документи були повернуті власникам. Арешти з їхніх рахунків зняті. Лише сума безготівкових коштів, з яких за цей період був знятий арешт, перевищує 29 млн грн.

Врахуйте, що частину таких кримінальних справ розслідують інші правоохоронці. Тому питання про кількість чужих заслуг, привласнених ДФС, залишається відкритим.

Але головне – у переліку справ є кримінальні провадження, розпочаті ще в 2017-2018 роках! Виникає питання, яким чином у цих справах розслідують події, які відбулися у 2020 році? У розслідуваннях три-чотирирічної давності фігурують фірми, зареєстровані лише рік тому!

Мельник заявив, що ДФС вилучила з незаконного обігу підакцизної продукції на 1,69 млрд грн, зупинила 70 незаконних виробництв підакцизної продукції. Але, за даними Єдиного реєстру судових рішень, лише з 1 по 21 квітня суди закрили або повернули ДФС у зв'язку з відсутністю складу та факту правопорушення:

– 17 адміністративних справ з незаконного обігу алкоголю і тютюну;

– 18 протоколів щодо вилучення пального;

– 19 протоколів, складених у зоні ООС.

Реальна результативність роботи податкової міліції за результатами розгляду справ у судах становить близько 2%!

Це може означати, що співробітники податкової міліції складають протоколи, не переймаючись їхнім належним оформленням та доказами. Навіть не напружуються, щоб розібрати склад правопорушення! Зрозуміло, що такі справи моментально розвалюються в судах.

Але чи йдеться лише про недбалість фіскалів? Можливо, деякі співробітники ДФС і не збираються доводити справи до кінця? Може, головна мета цих "протоколів" інша? Наприклад, "кошмарити" бізнес і вимагати хабар за "вирішення" питань.

За словами Мельника, за три місяці 2021 року вилучено 15 тис тонн контрафактного пального на 516 млн грн. Неймовірне досягнення!

Адже за весь 2020 рік конфіскували пального лише на 540 млн грн. Ще закрили сім незаконних міні-НПЗ, зупинили роботу 221 точки продажу нелегального пального, демонтували 151 нелегальну АЗС, виписали штрафів на 136 млн грн.

Начебто проведена солідна робота. Але знову заглядаємо до ЄРСР і виявляємо, що в тих же 90% випадків справи закриваються, а майно повертається власникам.

З чим, на мою думку, ми маємо справу у звітах Мельника насправді?

По-перше, спостерігається імітація бурхливої діяльності за допомогою фейкової переможної звітності. На цьому тлі між ДФС, судами і правопорушниками розігруються банальні "договорняки" з "відкатами" в конвертах.

Не полишає відчуття, що фіскали спеціально складають протоколи так, щоб справа гарантовано розвалилася в суді.

По-друге, Мельник, імовірно, не контролює ситуацію в регіонах. Тоді припущення преси про те, що реально відомством керує тіньової куратор Андрій Гмирін, може бути цілком слушним.

По-третє, главі ДФС просто не вистачає професійних навичок для аналізу липових звітів своїх підлеглих, яких він сам недавно призначив.

По-четверте, Мельник все прекрасно розуміє, але вважає, що народні депутати не здатні проаналізувати його фейкові досягнення.

Яке з припущень правильне? А може, усі вони справедливі?

У будь-якому випадку, усе, що відбувається в ДФС, щонайменше свідчить про відсутність професіоналізму в керівництва служби. І за цю показуху, за відсутності реальних результатів, відповідає саме Мельник.

Незрозуміло тільки, чому міністр фінансів Сергій Марченко не бачить очевидних порушень у Державній фіскальній службі. Тому ми будемо домагатися проведення скрупульозного аудиту діяльності ДФС під керівництвом Мельника.