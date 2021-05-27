Як змінюється ринок рієлторських послуг в умовах пандемії

Карантинні обмеження стали своєрідним іспитом для великої кількості фахівців на ринку.

Зокрема це стосується опанування необхідних навичок в користуванні сучасними технічними засобами: проведенні онлайн-консультування, якісній фото-, відео-зйомці.

Можна говорити, що на середину травня 2021 року частка первинних онлайн-консультацій на ринку нерухомості вже становить понад 70% від загального обсягу.

Стріми та трансляції наживо з об’єкта нерухомості цікавлять понад 45% потенційних покупців. До того ж, майже 100% клієнтів потребують якісних відео- і фотоматеріалів.

Спілкування з потенційними клієнтами стало більш сучасним, більш зручним і швидким, як для клієнта, так і для рієлтора. Звісно, що нові технічні засоби і технології — це зміна ментальності, психології спілкування з клієнтом.

Тому з розвитком навичок і вмінь кожного фахівця, на ринку з’являються нові орієнтири професійної діяльності. Зокрема, в майбутньому АФНУ планує розробити і впровадити пілотний проєкт системи "Сімейний рієлтор".

Суть цієї системи полягатиме в тому, що фахівець з нерухомості буде на зв’язку в режимі 24/7, матиме необхідну кваліфікацію для надання юридичних, фінансових консультацій, а також за змогою вирішуватиме інші питання, пов'язані з нерухомістю.

Отже, за всіх консервативних умов роботи рієлтора, суттєві карантинні обмеження змусили ринок не лише підлаштуватися до обставин, а й використовувати нові технічні можливості з максимальною користю для клієнтів.

Боротьба за якість послуг

В Україні існує необхідність впровадження єдиних стандартів (правил) надання рієлторських послуг. Також існує нагальна потреба в прийнятті ефективного законодавства, яке б регулювало ринок.

Ще однією кричущою проблемою є слабка популяризація професії, дуже часто нерозуміння самими фахівцями з нерухомості цінності надаваних ними послуг.

Варто зауважити, що почасти самі рієлтори не завжди мають бажання бачити щось інше, крім самих себе.

Тому стрижнем розвитку ринку може стати об’єднання різних компаній та окремих фахівців. Спільнота — це пряма можливість домовитися і прийняти єдині стандарти роботи: від Кодексу етики до законодавчих ініціатив.

Але найвагомішим може стати посилення відповідальності рієлтора перед клієнтом, адже якість послуг окремого фахівця буде контролювати саме професійне об’єднання.

В травні Асоціація фахівців з нерухомості (рієлторів) України затвердила новий Кодекс професійної етики рієлтора. Зокрема в цьому документі йдеться про клієнторієнтований підхід в діяльності фахівців, ефективну співпрацю, дотримання принципу задоволення потреб споживачів.

Окрім цього документ, хоч і має більше "рамковий" стан, проте він впроваджує основні орієнтири роботи рієлторів та відповідальність за порушення: це виключення з лав Асоціації з оприлюдненням такої інформації серед колег.

Звісно, що такий крок, попри всі умовності і скептицизм, є важливим на шляху до впровадження єдиних стандартів послуг серед членів АФНУ. До того ж, цей документ слугує важливим чинником самоусвідомлення рієлтором належності до професійної спільноти.

"Рейдерство в законі": кому потрібен ринок рієлторів

Найголовнішою проблемою в подальшому розвитку ринку є намагання деяких політиків втрутитися в діяльність фахівців нерухомого майна.

Звісно, мова йде про славнозвісний Законопроєкт 3618, який внесений на розгляд 5-ї сесії Верховної Ради України.

Ще торік цей документ викликав шалену хвилю критики. Адже його прийняття може стати справжньою проблемою для ринку рієлторських послуг.

Він встановлює досить специфічне "регулювання" діяльності, яке більшість компаній вважає за пряме "рейдерство".

По-перше, законопроєкт монополізує ринок, незрозумілим чином створюючи спецорганізацію, до якої мають увійти всі без винятку рієлтори.

На переконання рієлторської спільноти, жорсткі обмеження доступу громадян до здійснення рієлторської діяльності, а саме те, що кожен фахівець має обов’язково стати членом "спецконтори", яка самотужки вирішуватиме, кому надавати можливість працювати на ринку, є грубим втручанням в діяльність ринку.

По-друге, Законопроєкт 3618 провокує колапс на ринку нерухомості та може суттєво позначитися на вартості, як рієлторських послуг, так і нерухомості.

Наразі велика кількість рієлторських компаній вже мають членство в професійніх організаціях: всеукраїнських, регіональних тощо.

Тому цілком логічно, що нав’язування штучної організації — це руйнування роботи ринку, який за майже 30 років пройшов доволі тернистий, але еволюційний шлях.

Саме професійні спільноти здатні самотужки впровадити єдині стандарти роботи, розробити фаховий, справжній законопроєкт, що ефективно регулюватиме ринок. Звісно, що це поступ до створення саморегулівної організації.

Попри всі складнощі, викликані карантином, та інші політичні, економічні обставини, ринок рієлторських послуг розвивається. Однак кожному фахівцеві завжди варто пам’ятати, що робота рієлтора — це, насамперед, робота з людьми, а вже потім з нерухомістю.