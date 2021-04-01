6 головних проблем покупців житла в Україні

Щоб "успішно" купити квартиру в Україні, недостатньо просто мати гроші. Потрібно ще не спіткнутися об перешкоди, що підкрадаються з усіх боків. Далі про головні з них.

Купівля повітря

Ця проблема скоріше метафізична – до моменту введення будинку в експлуатацію, отримання права власності і повного запуску об'єкту, покупець купує фактично повітря, певну обіцянку в майбутньому отримати своє житло.

І ось ризики його не отримати – досить високі. Щоб їх мінімізувати, краще купувати готове житло в заселеному будинку. Так, це дорожче на 30-50%, але однозначно надійніше. А ось що вибирати – економію або здорові нерви, – вирішувати тільки вам.

Терміни введення в експлуатацію

Зрив термінів введення будинку в експлуатацію часто не залежить ні від масштабу забудовника, ні від його надійності. Більше того – не завжди це залежить тільки від нього.

Стандартне запізнення на 3-6 місяців не повинно викликати напад паніки у покупця, все, що більше – дійсно дзвіночок.

І якщо раніше зрив термінів великих компаній не викликав занепокоєння, оскільки була впевненість "вони великі – вони точно добудують", то 2020 рік показав, то не все так райдужно і прогнозовано.

Коронакриза, коливання курсу, пікети і мільйон інших причин впливають на перенесення термінів введення в експлуатацію.

Покупцеві потрібно бути морально готовим до такого розвитку подій і заздалегідь розуміти, що судитися із забудовником за зрив термінів – справа морально невдячна і практично безперспективна.

Легальність будівництва

Перевірити це можуть тільки професіонали – існує не менше 50 пунктів, де можуть критися деталі, які роблять будівництво нелегальним, притому, що, ліцензія генерального підрядника, статутний фонд, дозвіл на виконання робіт потрібного класу відповідальності, навіть отримані технічні умови нібито в порядку.

Все це ще не говорить про те, що будівництво легальне. На документах можуть бути всі підписи і печатки, але є ризик, що вони будуть оскаржені в судовому порядку і будівництво буде зупинено назавжди.

Звернення до профільного фахівця, юриста або експерта ринку нерухомості, які вміють це перевіряти, мінімізують ризик покупки потенційної недобудови.

Механізм продажу

Зараз квартири продаються через форвардні контракти, фонди фінансування будівництва, попередні договори, покупку вже готового житла та інші не заборонені законом способи.

Кожен з них має багато нюансів і несе певні ризики. Тому для перевірки договору краще залучити грамотного юриста, щоб розуміти, що ви купуєте, за які гроші і які правові наслідки існують, якщо ви не зможете виконувати цей договір.

Зовнішні мережі

З мережами в Україні абсолютний кошмар і жах – їх не вистачає, а ті, які є, в дуже жалюгідному стані. Багато забудовників дійсно намагаються заощадити на мережах, а деякі зовсім намагаються їх не робити і навіть не отримувати технічні умови.

Страждають в майбутньому, звичайно ж, мешканці. Перевірити технічні умови на можливість їх втілення, реальність і необхідність може тільки фахівець, перед покупкою дуже рекомендую звернутися до такого експерта за консультацією, щоб потім не сидіти без води або електроенергії роками і не перекривати дороги з вимогою підключити комунікації.

Експлуатація

Ваша квартира стала дійсно вашою, ви зробили ремонт, заселилися і приходить час експлуатації. Якою б гарною не була покупка, але якщо експлуатуюча компанія не виконує свої обов'язки або виконує їх погано, проживання навіть в ідеально побудованому будинку буде здаватися тортурами.

Дійсно, зараз топові забудовники створюють свої профільні експлуатуючі компанії з високим рівнем сервісу, гарантією якості, постійним моніторингом, додатками та іншими "плюшками", але знову ж таки це є не у всіх або процес ще не до кінця налагоджено, тому в момент покупки потрібно ознайомитися з тим, хто і як буде експлуатувати ваш будинок.

Купівля квартири в Україні – справа хоч і приємна, але на жаль, дуже складна. Тому, перефразовуючи приказку, — сім разів перевір, один раз купи.