Новий законопроєкт – вирок для контрабандистів

Контрабанда — одна з найбільших перешкод на шляху розвитку України, як успішної європейської держави. На сьогодні велика частина експортно-імпортних товаропотоків, що проходять через кордони нашої держави є нелегальною.

В той час, коли дохід від митниці за 2020 рік склав 360 мільярдів гривень, що становить 33% від загального доходу бюджету України, збитки, спричинені контрабандою, сягнули 300 мільярдів гривень. З них понад 100 млрд – внаслідок неефективної роботи митниці.

Контрабандне ввезення товарів в Україну сприяє зменшенню попиту на українську продукцію, що призводить до ліквідації виробництв, зниженню конкурентоспроможності українських підприємств на внутрішньому ринку та їх переміщення за кордон.

Нелегальне ввезення продукції є загрозою економіці та інвестиційній привабливості України.

Основний товар, який нелегально перетинає кордон — це сигарети.

Лише за останні 3 роки через контрабанду сигарет бюджет України недоотримав 8,5 млрд гривень, що приблизно дорівнює річним витратам на весь комунальний сектор країни.

Крім того, значний відсоток контрабандного імпорту становлять електроніка та машини — понад 20%; хімічні засоби — понад 14%; одяг та текстиль — понад 10%.

Контрабанда щороку породжує та підживлює корупцію, тим самим наносить відчутний удар по бюджету та економічній спроможності нашої держави.

Головними факторами, що створюють сприятливі умови для контрабанди, є досі не завершений процес демаркації та недостатнє інженерно­-технічне облаштування лінії державного кордону; втрата контролю над великими ділянками державного кордону на тимчасово окупованих територіях; недостатній рівень митного контролю міжнародних поштових відправлень через їх значну кількість; можливість анонімної реалізації контрабандних товарів через інтернет-­магазини та інтернет­-аукціони; недостатня координація наших правоохоронних та контролюючих органів зі своїми колегами з сусідніх держав.

Найпопулярніша схема контрабанди — недостовірне декларування. Суть схеми полягає у зниженні ваги та вартості товарів, а також — декларуванні не своїм товарним кодом.

Наприклад, замість контейнеру з високоякісним італійським шовком декларується в рази дешевший сатин, тим самим знижується його вартість та не сплачується відповідний податок.

Основними шляхами потрапляння контрабандної продукції в Україну є:

переміщення товарів поза пунктами пропуску на кордоні;

оформлення транспортних засобів з товарами (в т. ч. мікроавтобусів) як таких, що переміщуються "порожніми";

"перерваний транзит" — товари під час ввезення в Україну заявляються як "транзитні" з подальшим їх вивантаженням на території України та формальним закриттям "транзиту";

створення групи осіб, які проносять партію продукції на територію України. Вони користуються законодавчими пільгами для фізичних осіб, які перетинають кордон з товаром, придбаним не для комерційного перепродажу (товари на суму 500 євро та до 1000 євро в аеропортах);

поштова контрабанда — надання товарним комерційним партіям вигляду малих поштових відправлень, їх подрібнення під законодавчу неоподатковувану норму (наразі — це еквівалент 100 євро, однак вже ухвалений у першому читанні законопроєкт, що збільшує цю суму до 150 євро) з подальшим ввезенням на підставних фізичних осіб.

створення фірм-імпортерів, які отримують від митниці "особливі умови" (тарифи, "гра" з вагою та кодами тощо) для масштабного ввезення імпортних високоліквідних товарів.

Розуміючи розмір шкоди, що завдає контрабанда, українська влада нарешті розпочала активну боротьбу з найкрупнішими її "очільниками".

Нещодавно на засіданні Ради національної безпеки та оборони було введено санкції проти топ-десятки української контрабанди.

У 2011 році Верховна Рада декриміналізувала контрабанду товарів. Тобто, на сьогодні переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів не є контрабандою і не вважається злочином, а є адміністративним правопорушенням.

Відсутність кримінальної відповідальності за незаконне переміщення товарів (у тому числі підакцизних) через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а також — за недостовірне декларування сприяє збільшенню у державі сектору тіньової економіки, популяризує серед підприємців використання незаконних засобів та прийомів під час ведення бізнесу.

Зважаючи на це, 23 квітня 2021 до Верховної Ради був внесений президентський законопроєкт № 5420, який визначено Главою держави як невідкладний, про внесення змін до Кримінального кодексу, що передбачають встановлення кримінальної відповідальності за контрабанду товарів, підакцизних товарів (крім електричної енергії) та за недостовірне декларування.

Цей законопроєкт передбачає запровадження штрафу за контрабанду товарів від 10 945 000 грн до 27 362 500 грн, якщо загальна вартість цих товарів складає 109 450 грн і більше.

Крім того, якщо цей злочин скоїла, особа, що вже раніше засуджувалась за контрабанду або за попередньою змовою група осіб чи службова особа з використанням влади чи службового становища, або ж якщо загальна вартість контрабандних товарів складає 656 700 грн і більше – в такому разі штраф складе від 54 725 000 грн до 82 087 500 грн, або винна особа буде позбавлена волі на строк від п'яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Якщо зазначені дії вчиняє організована група – в такому разі винні особи караються позбавленням волі на строк від семи до одинадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Також законопроєкт передбачає застосування значних санкцій до осіб, які займаються контрабандою підакцизних товарів (крім електричної енергії). Якщо такі дії вчинені у значному розмірі (загальна вартість предметів контрабанди складає від 54 725 грн і більше), то винні особи караються штрафом від 21 890 000 грн до 43 780 000 грн або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за контрабанду, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням влади чи службового становища, або у великому розмірі (загальна вартість предметів контрабанди складає від 437 800 грн і більше) караються штрафом від 82 087 500 грн до 131 340 000 грн або позбавленням волі на строк від шести до одинадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Якщо ж вказані дії вчинені організованою групою – це карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За недостовірне декларування товарів, якщо це призвело або могли призвести до неправомірного зменшення чи звільнення від сплати митних платежів у значних розмірах (від 142 285 грн і більше) законопроєктом передбачений штраф від 10 945 000 грн до 18 606 500 грн

Ті самі діяння, вчинені особою, раніше судимою за контрабанду, або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели чи могли призвести до неправомірного зменшення чи звільнення від сплати митних платежів у великих розмірах (від 711 425 грн і більше), – караються штрафом від 49 252 500 грн до 65 670 000 грн або позбавленням волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Якщо ж зазначені дії призвели або могли призвести до неправомірного зменшення або звільнення від сплати митних платежів в особливо великих розмірах (від 1 532 300 грн і більше) – винні особи караються штрафом від 103 977 500 грн до 131 340 000 грн або позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Зазначені діяння, вчинені за попередньою змовою зі службовою особою митного органу, або сприяння в будь-якій формі службовою особою митного органу з використанням влади чи службового становища, караються позбавленням волі на строк від п'яти до одинадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Однак, необхідно зазначити, що законопроєкт передбачає звільнення від кримінальної відповідальності контрабандиста, якщо він до притягнення до кримінальної відповідальності сплатив подвійний розмір несплаченого митного платежу.

Зауважу, що суми штрафів є актуальними на сьогоднішні та будуть лише зростати, оскільки вони пов’язані зі сумою неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що застосовується у кримінальному законодавстві.

Введення кримінальної відповідальності за контрабанду, а також — за недостовірне декларування має забезпечити зменшення кількості порушень правил переміщення товарів через митний кордон України та сприятиме припиненню схем незаконного переміщення товарів.

Досвід багатьох розвинутих європейських держав свідчить, що встановлення досить суворої кримінальної відповідальності є одним із найважливіших важелів для зупинення контрабанди.

Саме тому застосування комплексного підходу до боротьби з контрабандою та контрабандистами (криміналізація контрабанди, мінімізація людського фактору при проходженні митного контролю, посилення охорони кордону на ділянках поза пунктами пропуску та ін.) матиме позитивний вплив на розвиток національної економіки, зокрема, в частині збільшення податкових надходжень до Державного бюджету України в розмірі близько 300 млрд грн на рік.