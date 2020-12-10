Чому в ЄС контрабанда криміналізована, а митниця має правоохоронні функції

Ни у одного государства в Евросоюзе не возникает сомнений, что функция таможни – не просто физически находиться на границе, собирать пошлины или растамаживать грузы.

В абсолютном большинстве стран ЕС таможни наделены правоохранительными инструментами.

Зачем это нужно Евросоюзу

Таможня несет основную ответственность за контроль международной торговли в и принятие мер по защите ЕС от недобросовестной и незаконной торговли.

Отвечает за то, что грузы, попадающие на территорию ЕС, были бы безопасны для общества, также соблюдались правила честной торговли.

Эти действия выполняются в тесном сотрудничестве с другими учреждениями, и где это необходимо, — с учетом национальных пограничных обязанностей. Таможня наделена широкими полномочиями — она может проводить любые таможенные проверки, которые сочтет необходимыми, — в частности, на основе анализа рисков.

Не удивительно, что Таможенный кодекс ЕС, который устанавливает общие правила и процедуры относительно товаров, ввозимых или покидающих таможенную территорию ЕС, утверждает институт таможни, главная задача которого не сбор пошлин или просто контроль грузов на границе, а наделяет таможню всевозможными инструментами контроля за безопасностью товаров и отводит ей роль так называемой "полиции грузов".

Конечно, упомянутые проверки должны производиться на основании качественного анализа рисков. Следует отметить, что физический контроль производится только в отношении небольшой части грузов, пересекающих границу.

И тут возникает вопрос, как из общего потока выбрать тех, кто играет не по правилам; как сделать эффективную систему управления рисками. Контроль на основании критериев риска и предусматривает таможенный кодекс ЕС.

Таким образом возникает потребность для государства создать эффективно работающую таможню, владеющую качественной информацией. И это в принципе невозможно без правовых инструментов – в первую очередь, возможности получать и анализировать высококачественную информацию из оперативных источников в симбиозе с таможенными данными.

Почему именно таможне нужны правоохранительные полномочия

Очень часто противозаконные грузы пересекают границу страны, но не предназначены для внутреннего рынка этого государства, т.е. передвигаются транзитом, а организаторы этой деятельности проживают в третьем государстве.

В таком случае, службы, компетенция которых ограничивается расследованием преступлений внутри страны, чаще всего о незаконных действиях граждан за границей государства и не будут знать.

К примеру: граждане Литвы живут в Германии, и с сообщниками с Украины организуют перевозку табачных изделий из Белоруссии в Великобританию. Все объекты расследования разбросаны по разным странам. Подобных случаев на практике очень много.

Увидеть общую картину может таможня, которая на основе анализа данных может отследить и задержать этот груз. Но если у нее не будет правовых инструментов, то задержание будет лишь отдельно взятым случаем выявления контрабанды на границе, — без надлежащего расследования, пресечения последующих случаев и уголовного преследования и наказания в отношении всех участников преступных схем.

С другой стороны, если такого рода правонарушения в одном из государств не попадают под уголовную юрисдикцию, возможность вести полноценное расследование сильно ограничена.

С какого момента в ЕС возникает уголовная ответственность

В разных странах ЕС предел стоимости товаров, от которой возникает уголовная ответственность, существенно отличается. Например в Словакии этот показатель не достигает 300 евро, как в Португалии сумма свыше 50 тыс.

Довольно трудно было бы объективно определить, какая всё таки система более эффективна – с более низким или высоким "порогом" возникновения уголовной ответственности.

Как снижение уровня возникновения уголовной ответственности повлияло на динамику правонарушений? Например, в Литве, в связи с гармонизацией уголовного кодекса, с 2019 минимальный предел возникновения уголовной ответственности за контрабанду товаров снизился с 10 тыс евро до 6 тыс.

Это значит, что по действующему законодательству Литвы контрабанда товаров до 6 тысяч евро – административное правонарушение, с 6 до 10 тысячи евро – преступление средней тяжести, свыше 10 тысяч евро – относится к категории тяжких преступлений.

Первоначально был сделан прогноз и предположение, что после внесения законодательных изменений все административные правонарушения, стоимостью от 6 до 10 тысяч евро, в похожем процентном отношении будут и в будущем.

Но предположения не подтвердились, и после снижения порога уголовной ответственности, значительная часть таких случаев контрабанды уменьшилась.

В то же время увеличилась контрабанда товарных грузов стоимостью до 6 тысяч, попадающих под административную ответственность. Это довольно наглядный пример, что несмотря на возможность получить более большую прибыль альтернатива уголовной ответственности отпугивает и является хорошей превенцией.

Аргументы, которые использовались в Украине в 2011 году при декриминализации этого преступления, довольно убедительны – гуманизация в целом, загруженность правоохранительных органов, а также предположение, что упрощение процедур принесёт больший доход бюджету, снизит уровень коррупции, уменьшатся сроки расследования и т.д.

Следует обратить внимание — если правонарушения носят системный характер и наносят большой ущерб государству, – правоохранительные органы должны иметь соответствующие инструменты противодействия.

Административная ответственность эффективна только в отношении простых правонарушений – грубо говоря, блок сигарет, бутылка водки, сумка товаров. В других случаях должны использоваться инструменты, которые дают более эффективный результат.

Инструменты в уголовном процессе и оперативно-розыскной деятельности более эффективны

Хотя объективного анализа невозможно сделать из-за степени латентности такого рода преступлений, однако – нужно быть откровенными – ни одно государство не может похвастаться, что предотвращает большую часть потока контрабандных грузов.

Не раз дискутировали с европейскими коллегами об эффективности контроля, и пришли к общему мнению, что если правовые службы предотвращают около 30% всех контрабандных потоков – это уже очень высокий уровень.

В целом, контроль на границе пресекает менее половины всего нелегального грузопотока. Одна из причин – в большинстве случаев "окупаемость" контрабанды довольно высокая: не секрет, что, например, табачные изделия в Литве дороже, чем в Украине, в 3-4 раза, а в Великобритании – в 10 раз.

Достаточно нелегально провезти через границу один контейнер, — и второй уже могут и задержать, потому что первая нелегальная перевозка уже все окупила. Это наглядный пример того, что только административными инструментами, концентрируясь только на физическом контроле на границе, предотвратить это явление невозможно.

Административная ответственность ориентирована на быстрый процесс в отношении правонарушителя, но не на идентификацию всей группы, включая организаторов.

Уголовный процесс, в отличие от административного, дает возможность вести работу и разработку в отношении организаторов.

Это занимает намного больше времени, но удачно спланированная операция, всестороннее расследование позволяет задержать не отдельную партию контрабанды, а всю группу, в том числе и организаторов.

Если у службы таких инструментов нет, глубокие разработки фактически невозможны.

Следует иметь ввиду, что уголовный процесс по сравнению с административным является намного сложнее как во времени, так и в оценке доказательств.

Другими словами, если в рассмотрении административного правонарушения иногда хватает самого факта, то в уголовном процессе уровень доказательной базы должен быть значительно выше.

Эффективное расследование уголовных дел зависит от налаженной работы и сотрудничества всех служб, включая прокуратуру и суды. Также очень важную роль играет опыт работы и достаточное финансирование – служба получает надлежащие компетенции не через месяцы практики и только с учётом квалифицированного персонала и технической поддержки.

Во всех ли странах ЕС таможня имеет правоохранительные функции

Хотелось бы поделиться обзором, произведенным Европолом несколько месяцев назад какими полномочиями в расследованиях преступлении наделены таможенные службы в странах ЕС.

Как видно, таможенные службы абсолютного большинства стран ЕС наделены правоохранительными инструментами, т. е. могут проводить полноправные расследования в сфере таможенных правонарушений.

Даже те страны, которые не имеют проблематичных внешних границ или портов, видят в институте таможни полноправного игрока в сфере правоохраны.

Следует отметить, что в некоторых странах (Польша, Эстония, Латвия, Австрия) в недавнем времени произошли изменения – были соединены таможенные и налоговые службы. Х

очу акцентировать, что в этих службах и после объединения действуют специальные отделы, ответственные за борьбу с контрабандой и имеющие все полномочия правоохранительной деятельности.

Почему это работает в рамках границ ЕС?

Таможенные службы имеют соответствующие компетенции не только на национальном но и межгосударственном уровне. Это очень важно и в нашем случае, когда спецификой является перемещение грузов между странами.

Хотя Таможенный кодекс ЕС не наделяет таможенные службы правом вести оперативные и уголовно процессуальные действия, а правоохранительная деятельность в основном регламентируется национальными правовыми актами, однако в международных соглашениях и конвенциях довольно подробно установлены правила ведения правоохранительной деятельности в сфере международного сотрудничества.

Наиболее часто используемым инструментом для обмена срочной информацией между таможенными службами является Неапольская 2 конвенция.

Она позволяет производить обмен и предоставление информации без предварительной договоренности, наблюдение (слежку), контролируемые поставки между странами ЕС, предусматривает специальные действия.

В частности, производить преследование, наблюдение, слежку возможно и в другом государстве (конечно, с ограничением по расстоянию от границы), и эта информация будет считаться полученной правовым путем.

Следует отметить, что правовые системы стран ЕС унифицированы лишь отчасти, и это может затруднить планирование международных операций. Планируя их, всегда нужно учитывать, что правила других стран имеют различия в квалификации правонарушений, санкционировании разного рода правоохранительных методов, в использовании полученной информации и т.д.

Однако использование международных правоохранительных институций (Европол, Олаф, Евроюст и новая институция, которая начала работать только с этого года, Служба европейского прокурора) экономит время и позволяет до начала операции предусмотреть возможные правовые нюансы.

Хочу обратить внимание, что, в отличии от других вышеупомянутых институций, которые могут только собирать аналитическую информацию, координировать действия, — Служба европейского прокурора наделена инструментами вести самостоятельные расследования с представителями правоохранительных служб стран ЕС в отношении международной коррупции, мошенничества и преступлений, которые наносят большой ущерб бюджету ЕС.

Таким образом, таможни в странах ЕС в целом инкорпорированы в правоохранительную систему и наделены надлежащими правовыми инструментами. Для эффективной борьбы с правонарушениями между странами важна и возможность обмена информацией, и похожая квалификация правонарушений в странах ЕС.