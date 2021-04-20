Друга закупівельна революція — рік потому

Подеколи в медіапросторі ширяться новини, на кшталт "Український театр купив в АТБ пиріжок через тендер на Prozorro".

З одного боку, сумно, що ще не всі журналісти навчилися розрізняти процедури закупівель і перевіряти інформацію.

З іншого боку — подібні новини свідчать про те, що з минулого року в системі можна знайти інформацію про всі публічні закупівлі країни, і громадськість за цим справді стежить.

Звісно, ніхто не купує по одному пиріжку на тендері з аукціоном. Просто вже рік, як замовники зобов’язані публікувати в системі інформацію про всі свої закупівлі від 1 копійки. Тепер ми бачимо все.

Частину допорогових закупівель вивели з тіні

Ще одна зміна, на яку ми дуже чекали, — запровадження спрощених закупівель.

До минулого року замовники мали право купувати на суму до порогу у 200 тис. грн для товарів і послуг та до 1,5 млн грн для робіт за прямими договорами, тобто без аукціону на зниження ціни.

Нова редакція ввела ще одну ланку — спрощені закупівлі від 50 тис. грн до порогу. Замовник оголошує закупівлю у системі. Якщо пропозиції подають двоє чи більше учасників, відбувається аукціон, якщо один — замовник може одразу підписати договір з ним.

У такий спосіб за рік провели понад 260 тисяч закупівель і зекономили майже 3 млрд грн.

Отже, з тіні вивели вже понад чверть мільйона закупівель. Проте дослідження TI Ukraine показало, що і замовники, і учасники не до кінця задоволені спрощеною процедурою.

Бізнес хоче мати більше можливостей захищати свої права на таких закупівлях, а замовників турбують деякі суперечності у законодавстві. На щастя, вже зареєстрували законопроєкт, який має їх виправити.

Натомість ми також помічаємо, що спрощені закупівлі стають непростими часто через самих замовників, які вимагають на них багато зайвих документів від учасників. Сподіваємось, що професіоналізація у сфері з часом виправить цю ситуацію.

Prozorro Market

Деякі замовники скаржаться, що спрощені закупівлі проводити довго, ресурсозатратно і не завжди виправдано. Із новою редакцією вони отримали чудову альтернативу — Е-каталог Prozorro Market.

Це такий собі державний E-bay, де зібрані пропозиції перевірених постачальників. Замовник у два кліки може купити товари на суму до 50 тис. грн — це значно швидше і має менше ризиків, бо підрядника вже кваліфікували адміністратори Prozorro Market.

Водночас для закупівель від 50 до 200 тис. грн нещодавно запрацював окремий інструмент запиту цінових пропозицій.

Замовник вказує, скільки і якого товару хоче придбати, а постачальники з обраної категорії Prozorro Market надають свої пропозиції. Далі система автоматично визначає переможця — того, хто запропонував найвигіднішу ціну.

Ми сподіваємося, що Е-каталоги будуть і далі розширюватися і вдосконалюватися, оскільки це ідеальний баланс між прозорістю і зручністю.

Нові правила оскарження

Нова редакція також привнесла більше можливостей захистити свої права на закупівлях для бізнесу, зокрема під час оскарження процедур закупівель в Антимонопольний комітет України. Насамперед оплата скарг стала зручнішою — запровадили електронний розрахунок.

Також вартість оскарження стала диференційованою — тепер вона залежить від очікуваної вартості закупівлі/лота, а також того, що саме оскаржують: вимоги тендерної документації, дискваліфікацію учасника тощо.

Водночас, якщо АМКУ задовольнить скаргу, кошти повертають скаржнику. Проте скаргу не можна відкликати.

Усе це допомагає боротися з тендерними тролями — недоброчесним бізнесом, який через оскарження закупівлі намагається затягнути або зірвати тендер.

Наразі ми працюємо над великим дослідженням ефективності оскарження закупівель в АМКУ за новими правилами. І вже можемо сказати, що зараз скарги задовольняють значно частіше, ніж це було за старими правилами.

Водночас доопрацювання потребує одне з нововведень, на яке бізнес покладав великі надії — скарга на відміну закупівлі. Інколи замовникам не подобаються учасники, які прийшли на тендер, тож вони його просто зупиняють.

І навіть коли АМКУ визнає такі дії неправомірними, деякі замовники знаходять шляхи, як обійти рішення органу. Наприклад, спочатку виконують рішення АМКУ, а потім скасовують закупівлю повторно.

Спроба побороти демпінг

З минулого року в Prozorro з’явився цікавий новий функціонал Аномально низької ціни (АНЦ). Система сама знаходить пропозиції, які потенційно можуть бути демпінговими, і підсвічує їх.

Постачальники повинні обґрунтувати свою пропозицію. Якщо вони не зможуть цього зробити, замовник має право обрати наступну за вигідністю пропозицію.

Очікувалося, що АНЦ стане захистом замовників від демпінгу, однак наразі працює не зовсім так, як було задумано.

Немає чітких вимог, як саме учасник може підтвердити, що може продати так дешево. Закон містить перелік варіантів, як можна обгрунтувати АНЦ, але він не вичерпний.

Згідно з нашим дослідженням, учасники надали розрахунки, щоб підкріпити свою цінову пропозицію, лише у 24% обґрунтувань. Переважно ж вони взагалі не надають чітких аргументів.

Систему АНЦ потрібно й далі досліджувати і на основі статистичних даних вдосконалювати. Окрім цього, варто розглянути й інші способи попередження демпінгу.

Можливість виправити помилку

Нова редакція також подарувала учасникам закупівель можливість вносити корективи у свої тендерні пропозиції. Це стосується лише помилок, що стосуються кваліфікаційних критеріїв і права підпису. Якщо замовник знаходить їх у найбільш економічно вигідній пропозиції, він дає учаснику добу на виправлення.

Ця опція дозволила за рік зекономити понад 1,7 млрд грн, бо замовникам не довелося відхиляти найкращу пропозицію через формальні помилки.

До речі, цю опцію включили до нової редакції саме на прохання бізнесу. Ми сподіваємось, що у майбутньому перелік помилок, які можна виправити протягом 24 годин, лише розшириться.

Професіоналізація

Одна з найважливіших, але й напевно, найбільш тривалих частин реформи — професіоналізація сфери.

Насамперед поступово усі замовники переходять від тендерних комітетів до уповноважених осіб. А це вже не просто працівники, для яких закупівлі — додаткове навантаження, ще й часто неоплачуване, а справжні фахівці.

Щоб стати уповноваженою особою, потрібно буде скласти тест. Водночас, навіть якщо фахівець виконує й інші функції — має іншу основну роботу, за проведення закупівель йому будуть доплачувати.

Ми сподіваємося, що окрім справедливості, це нововведення підвищить ще й якість закупівель в країні.

Друга частина професіоналізації — Централізовані закупівельні організації (ЦЗО). Це організації, які створюють, щоб здійснювати закупівлі для інших замовників. Він складається зі спеціалістів сфери закупівель.

Наразі в Україні вже функціонує дві ЦЗО: ДУ "Професійні закупівлі" і ДП "Медичні закупівлі України". До речі, саме їхні фахівці опікуються наповненням Prozorro Market.

Насамперед це зручно для замовників, бо відповідальність за якість товару і доброчесність постачальників несуть не вони, а ЦЗО. І ЦЗО справді вдається проводити тендери на високому рівні.

Варто лише згадати осінню централізовану закупівлю 416 швидких ДП "Медичні закупівлі України". За допомогою попереднього аналізу ринку ЦЗО вдалося зекономити понад 120 млн грн.

Ми лише сподіваємося, що ЦЗО, які будуть надалі створювати в Україні, в регіонах наприклад, будуть не менш професійними.

Не ціною єдиною

"У Prozorro все вирішує ціна", — не перестаємо ми чути й понині, попри те, що нова редакція врегулювала використання нецінових критеріїв. Замовники можуть визначати й інші фактори, які будуть впливати на вибір переможця, єдине — вони мають важити не більше 30%.

Уявіть, що ви купуєте лампочку. Звісно, звичайна лампа розжарювання буде коштувати дешевше. Але якщо окрім ціни зважати також на тривалість використання, вигідніше придбати люмінесцентну. Вона світитиме приблизно в 10 разів довше.

На жаль, відколи нова редакція набрала чинності, замовники стали користуватися неціновими критеріями навіть рідше, ніж раніше. А ті, хто й застосовує функціонал, часто роблять це неправильно. Цю ситуацію потрібно виправляти.

Окрім цього, ми з нетерпінням чекаємо, коли у Prozorro запрацює функціонал вартості життєвого циклу. Тоді замовники зможуть проводити закупівлі, беручи до уваги не лише ціну товару, а і витрати, які він понесе протягом його експлуатації: споживання енергоресурсів, технічне обслуговування, утилізація, вплив на навколишнє середовище.

Відповідальність замовників

І насамкінець не можна не згадати, що нова редакція привнесла більше відповідальності і справедливості у сферу. Штрафи за порушення диференціювали.

Раніше за будь-яке порушення накладали штраф від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 11900 грн до 17000 грн). Тепер же, замовники платять 1700 грн за незначні порушення і до 170000 грн за значні.

Звісно, це не вирішує загалом проблеми контролю у сфері, але безумовно, такі зміни — перший крок у правильному напрямку.

Загалом нова редакція виправдала очікування. Вона справді принесла багато позитивних змін. Водночас варто пам’ятати, що будь-яка хороша реформа — це не кінець, а лише початок шляху.

Потрібно стежити за тим, як нові правила діють на практиці, аналізувати, знаходити недоліки і виправляти їх. І в жодному разі не знецінювати важливість і позитивний вплив реформи через те, що не все спрацювало на 100% так, як було задумано.

Нова редакція — це важлива і безперечно, позитивна подія для сфери. Але не можна на цьому зупинятися.