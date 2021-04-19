План п’ятиріччя: що вдалося системі Prozorro за 5 років

Напевно, головне та найбільш вагоме досягнення системи Prozorro — це те, що український бізнес отримав доступ до держзакупівель. Як все відбувалося до цього?

Панувала епоха паперових тендерів та рішень "за закритими дверима". Причому, ні бізнес, ні громадськість не знали, хто та як отримав контракт. Сьогодні кожен охочий бачить, що та за якою ціною закуповує держава.

А компанії, щоб взяти участь у тендері, достатньо зареєструватися на одному з електронних майданчиків, акредитованих у Prozorro. До того ж, співпраця не обмежується географічно, адже продавати державі можна в різні регіони.

Вся інформація про закупівлі знаходиться у відкритому доступі. Звісно, зловживання з боку держзамовників трапляються, бо тут, як і в бізнесі, є доброчесні партнери та ті, з ким краще не співпрацювати.

Проте учасники закупівель можуть відстоювати свої права за допомогою скарг в Антимонопольний комітет. І приблизно 60% таких скарг задовольняються.

Поява невеликих закупівель у системі

Але так було не відразу. Спочатку закуповувати через систему потрібно було товари та послуги від 200 тис. грн та роботи на суму від 1,5 млн. За таких умов велика частина закупівель залишалася "у тіні", бо держпідприємства самостійно обирали собі постачальника та підписували з ним договір.

Минулого року це змінилося завдяки новій редакції закону "Про публічні закупівлі". Тож тепер закупівлі від 50 тис. грн також проводяться через Prozorro. Це дає бізнесу ще більше можливостей отримати контракт із державою, а держпідприємствам — заощаджувати кошти платників податків.

Інтеграція з іншими сервісами

Електронна система для держзакупівель — це звісно чудово, проте без взаємодії з іншими сервісами вона не була б такою ефективною. Сьогодні Prozorro є інтегрованою, зокрема, з Державним реєстром лікарських засобів МОЗ. Чому це важливо?

Бо коли держпідприємства купують лікарські засоби, вони мають вказувати їхню міжнародну непатентовану назву. Без інтеграції їм довелося би вводити дані вручну, а так можна просто обрати назву з переліку. До того ж, це мінімізує шанси припуститися помилки.

Не менш важливою є взаємодія з Державною фіскальною службою. Це дозволяє автоматично перевіряти, чи є у компанії, що бере участь у закупівлі, податкова заборгованість.

І, звісно, складно переоцінити інтеграцію з Державною казначейською службою. Завдяки їй можна переглядати відомості стосовно оплат за укладеним договором.

До речі, так компанія може дізнатися, як платить потенційний партнер — конкретне держпідприємство, і тільки після цього приймати рішення про співпрацю.

Створення каталогу Prozorro Market

Держпідприємства функціонують, як і звичайні компанії, тому трапляється, що їм потрібен якийсь товар дуже швидко, буквально "на вчора". Наприклад, папір для принтера на суму 60 тис грн. Звісно, можна оголосити тендер, проте це займе час, а необхідно ж якось друкувати.

Щоб державі було простіше закуповувати товари на невеликі суми (до 200 тис грн та 1 млн грн для підприємств-монополістів), з’явився електронний каталог Prozorro Market. За принципом роботи він близький до онлайн-магазину.

Тобто держпідприємство просто обирає товар згідно зі своїми характеристиками із наявних у каталозі позицій. Як вони туди потрапляють?

Доступ до каталогу та можливість продавати свої товари отримують попередньо акредитовані компанії. Форма оподаткування чи регіон реєстрації значення не мають, а комісія нараховується тільки, коли угода відбулася.

Тож бізнес може продавати державі без тендеру, а підприємства — купувати необхідний товар у два кліки. Спочатку року у Prozorro Market відбулися 2,1 тис угод на суму понад 58 млн грн.

Електронізація тендерної документації

Цієї події чекали довго, і вона сталася наприкінці минулого року. У системі стартувало переведення тендерної документації в електронний вигляд. Поки що це працює тільки для критеріїв, за якими держпідприємство може відмовити компанії в участі у закупівлі. Що мається на увазі?

Відсутність судимості, банкрутства, тощо. Раніше цю інформацію вносили в систему вручну, а учасник мав розшукати її в десятках аркушів тендерної документації. А тепер вона одразу відображається в електронній формі у Prozorro. Це нововведення економить час, як бізнесу, так і співробітникам держпідприємств.

Звісно, система неідеальна, і є чимало моментів, які потребують удосконалення. Проте Prozorro вдалося вивести відносини держави з бізнесом на новий рівень, і в майбутньому ця трансформація триватиме, закупівлі ставатимуть більш професійними та цифровими.