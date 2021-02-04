Глибоко, але прозоро: можливості для інвестування в українські надра

У грудні 2019 року Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) презентувала "Інвестиційний атлас надрокористувача".

На цьому публічному ресурсі зібрана інформація про ділянки та родовища, які держава готова запропонувати інвесторам для розробки.

Є можливість видобувати вуглеводневу сировину, металічні корисні копалини (хром, нікель, цирконій, марганцеві і титанові руди, золото, літій), неметалічні корисні копалини (глини, пісковики, вапняки, граніт), мінеральні води, горючі тверді корисні копалини (торф, кам'яне вугілля), бурштин.

На початку 2021 року атлас містив інформацію про 220 ділянок та родовищ. Кожна ділянка – це лот, який готується на електронний аукціон. Зокрема, у переліку – 22 площі із запасами вуглеводневої сировини (нафта, газ, конденсат), сім ділянок з титановими рудами, три ділянки з рудами золота.

Розвивати видобуток деяких видів корисних копалин – в інтересах держави. Наприклад, інвесторам запропоновані три ділянки з марганцевими рудами. У чому парадокс? Україна володіє величезними запасами марганцевих руд, за оцінками – 17% світових запасів, але сировину в Україну імпортують.

До атласу надрокористувача також включені два літієві об'єкти: родовище "Шевченкове" та ділянка "Крута балка". Літій використовується у виробництві батарей для смартфонів, ноутбуків, електрокарів. Не потрібно пояснювати, наскільки перспективним може бути цей інвестиційний проєкт.

Україна має чи не найбільші в Європі розвідані запаси цього металу. Наприклад, об'єм розвіданих запасів родовища "Шевченкове" становить 5,6 млн тонн літієвих руд категорії С1 та 8 млн тонн літієвих руд категорії С2. Попит на метал у світі щороку зростає, проте літій в Україні досі не видобувається.

Аукціони – інструмент пошуку справедливої ціни

Щоб розвіяти сумніви стосовно ефективності відкритих аукціонів, на яких продають спецдозволи користувачам надр, варто ознайомитися з результатами торгів щодо ділянки "Німшин". Аукціон відбувся 12 січня 2021 року.

Ціна спецдозволу зросла у 270 разів. Стартова вартість була 11,4 тис грн, а продали за 3,1 млн грн. І це не золотоносна чи вуглеводнева ділянка. Інвестор видобуватиме піщано-гравійну суміш. Чи все ми знаємо про потенціал надр?

У квітні 2020 року відбулися перші електронні аукціони з продажу спецдозволів. У 2020 році було оголошено 112 аукціонів, успішно завершилися 58. Завдяки конкурентній процедурі держава заробила додаткові 689 млн грн. Це різниця між стартовими цінами на лоти та цінами, за які вони були продані інвесторам.

Вартість багатьох спецдозволів зросла в десятки разів. Ми відібрали вісім найбільш показових аукціонів, де ціна продажу перевищила 10 млн грн.

Вісім аукціонів з продажу спецдозволів у "Прозорро.Продажі" з найбільшим зростанням ціни

Корисна копалина Площа або ділянка Стартова вартість, грн Продано, грн Зростання ціни, рази Вогнетривкі глини Кліщіївська ділянка 16 936 40 010 000 2 362 Марганцеві руди Покровська ділянка 186 371 10 000 020 54 Бурштин Ділянка "Західна друга" 333 200 12 630 000 38 Каоліни первинні, пегматити Центрально-Глинянська ділянка Дубрівського родовища 489 640 10 150 000 21 Бурштин Ділянка "Селище" 752 760 14 200 000 19 Бурштин Ділянка "Біла" 1 404 030 17 040 000 12 Каоліни первинні, пегматити Північно-Глинянська ділянка Дубрівського родовища 1 394 984 15 020 000 11 Вуглеводні Будищансько-Чутівська площа 81 560 800 650 500 000 8

Джерело: "Прозорро.Продажі", аналітичний відділ майданчика E-Tender

Серед найдорожчих лотів найбільше бурштинових ділянок. У 2020 році було придбано спецдозволи на користування 11 такими ділянками, а 11 та 25 лютого 2021 року на "Прозорро.Продажі" пройдуть аукціони щодо 12 ділянок.

П'ять з них розташовані в Житомирській області, сім – у Рівненській. Вони мають приблизно однакову площу (до 10 га), їх стартова вартість – 210-340 тис грн за спецдозвіл. Це ще один чудовий варіант для інвестування.

Відкритість процедури спецдозволів має допомогти майбутнім інвесторам зрозуміти, що їх може очікувати на бурштинових аукціонах.

Якщо проаналізувати торги, що вже відбулися, то умовна "мода" ціни продажу коливається в межах 4 млн грн за ділянку площею 10 га. Тобто вартість спецдозволу на розробку бурштинової ділянки зростає більш ніж у десять разів. У 2021 році вже продали одну бурштинову ділянку за 7 млн грн.

Загалом в атласі є інформація про 59 бурштинових ділянок. Інвестори можуть ініціювати аукціони щодо них або взяти участь в електронному аукціоні, якщо його ініціював хтось інший. До речі, умови участі в аукціонах для нерезидентів не відрізняються від умов, які існують для вітчизняних компаній.

Перемога на аукціоні у "Прозорро.Продажі" – єдиний спосіб отримати спецдозвіл на розробку ділянки. У жовтні 2020 року набрала чинності постанова Кабміну №993 про порядок продажу спецдозволів на користування надрами на електронних аукціонах на постійній основі.

Взяти участь в аукціоні просто: потрібно зареєструватися на акредитованому у "Прозорро.Продажі" електронному майданчику і зробити гарантійний внесок. Спеціалісти майданчика допоможуть в усіх процедурних питаннях. Переможцю аукціону залишиться лише підписати угоди з Держгеонадрами.

У 2021 році служба планує виставити на торги не менше ста лотів за всіма видами корисних копалин. Вікно можливостей відчинене.