Навіщо аграріям ліси?

Нещодавно деякі ЗМІ аграрної тематики опублікували інформацію, що низка аграрних організацій та асоціацій звернулась до Уряду з проханням повернути під контроль аграрного МінАПК Держлісагентство, Держводагентство та Держрибагентство.

За нашою інформацією, Уряд цю пропозицію сприйняв позитивно і відповідний проект Постанови має всі шанси бути прийнятим.

Чому не можна цього робити?

Управління лісами в структурі МінАПК було продовженням "радянщини", адже тоталітарна влада вважала природу не більше, ніж "сировинним придатком" для розвитку народного господарства.

Відповідно, у такій парадигмі лісу відводилась роль постачальника деревини і як максимум – місця для відпочинку.

Проте, навіть відповідно до Лісового кодексу України, ліс визначається в першу чергу як "тип природних комплексів (екосистема)".

В ньому чітко зазначено, що ліси є "національним багатством і за своїм призначенням та місцерозташуванням виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні, естетичні, виховні, інші функції".

Тобто, ліси є не плантаціями деревини, як вважають низка лобістів "аграрного підходу" до лісокористування, а цілісними природними екосистемами, які забезпечують низку екосистемних послуг – від очищення повітря та води, формування мікроклімату і закріплення ґрунтів до забезпечення деревними і недеревними ресурсами, а також нематеріальними благами.

І завданням державної політики в лісовій галузі повинно бути в першу чергу забезпечення виконання лісами їх екологічних функцій, а не "збір врожаю" шляхом масової заготівлі деревини.

Проте всі попередні роки це лишалось лише деклараціями – МінАПК та Держлісагенство цікавилось виключно фінансовими показниками, а масові вирубки високогірних, старовікових, рекреаційних, природоохоронних лісів їх керівництвом сприймались як належне.

Шанс на зміни з’явився менш ніж за 8 місяців тому, коли управління лісами передали в відновлене Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

Розроблений проєкт Державної стратегії управління лісами України до 2035 року, який визначає напрямки розвитку лісової галузі України з урахуванням принципів збалансованого розвитку, зокрема збереження біорізноманіття, пом’якшення зміни клімату та адаптації до її наслідків, збільшення лісистості України, зменшення площі суцільних рубок лісів та збільшення екологічної стійкості лісів, зокрема, за рахунок відновлення їх природної складної структури.

А одним із основних завдань цієї Стратегії та ключовою складовою розпочатої лісової реформи є розподіл повноважень Держлісагентства із залишенням за ним виключно функції з реалізації політики у сфері лісового господарства, без господарської складової, якою буде займатись окреме державне підприємство.

Це допоможе зруйнувати численні корупційні схеми, які існують нині в лісовій галузі і які ставали предметом розслідувань на рівні Європейського Союзу

Окрім цього, 12 грудня 2020 вступили в силу розроблені Міндовкілля нові правила проведення рубок, які радикально обмежили суцільні рубки в Карпатах і орієнтовно на 20% зменшать заготівлю деревини в гірських лісах.

Активізована робота щодо розширення територій природно-заповідного фонду. Уряд вже передав до Офісу Президента проєкти указів про розширення Карпатського біосферного заповідника та НПП "Верховинський".

Отримані всі необхідні погодження на створення національного природного парку "Холодний Яр" — мрію багатьох поколінь природоохоронців, які з 1996 (!) року безуспішно пробували переконати лісівників зберегти цей унікальний куточок природи.

Вперше за багато років не видають дозволи на проведення рубок на ділянках, де є червонокнижні види.

І хоча не все, про що говорили роками екологи зроблено – але до них нарешті почали дослухатись.

Не так давно Президент України визначив, що ключовим завданням України у сфері секторальної інтеграції з ЄС є залучення України до реалізації Європейського зеленого курсу.

Цей курс визначає необхідність екологізації всієї Європи. І питання лісів визначено в ньому в розділі "збереження біорізноманіття та відновлення екосистем", бо своєю задачею в лісовому секторі ЄС бачить забезпечення стійкості лісів та кліматичної нейтральності, збереження біорізноманіття та відновлення деградованих лісів.

То куди ми рухаємось – в Європу, чи назад в "совок"?

Тому підпорядкування Держлісагентства Міндовкіллю є найкращим варіантом для реалізації комплексної реформи лісової галузі та забезпечення збереження і невиснажливого використання українських лісів.

Саме цей варіант дає шанси забезпечити поєднання господарської діяльності в лісах із збереженням їх соціальних функцій та ефективним реагуванням на глобальні екологічні виклики.