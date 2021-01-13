Торговельний фокус з лісом: друзям — усе, а суспільству — нічого?

Лісове господарство України уже тривалий час перебуває на стадії становлення. Спостерігається поступова трансформація володіння, користування і розпорядження лісами до сучасних ринкових вимог і правил.

Офіційні статистичні звіти та листи Державного агентства лісових ресурсів України, обласних управлінь лісових та мисливських господарств, окремо взятих лісгоспів майоріють райдужними показниками у формі чисел і цифр про їх начебто господарські та інші досягнення. Однак, "диявол" ховається в деталях.

Відсутність дієвого громадського контролю, недосконалість законодавчого регулювання, безмежний доступ до відновлювальних природних ресурсів – лісів, породили окремий прошарок чиновництва в лісовій сфері, який спеціалізується на "інтелектуальній" багатомільярдній корупції та зберігає вплив на найвище політичне керівництво держави.

Останні події навколо спроби Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів забезпечити продаж усієї (100%) заготовленої деревини виключно через аукціони є наглядним індикатором глибинних деструктивних процесів в управлінні лісами.

Адже, хороша ініціатива – зробити ринок деревини на 100% прозорим мало не коштувала очільнику Міндовкілля посади. Однією із причини написання Романом Абрамовським заяви про звільнення могло стати протистояння між корумпованими лісівниками та реформаторами у справі детінізації обігу деревини.

Ще восени минулого року я cпрогнозував можливий конфлікт лісопереробників, чиновників лісової галузі та реформаторів.

Справжні причини – мільярдні тіньові "потоки" від "тіньового обігу" деревини, які осідають у недоброчесних чиновників. Саме такий status quo працівники лісових господарств намагаються зберегти сьогодні та залучити на свою сторону ТОП-чиновників Уряду та Офісу Президента України.

Ситуація невизначеності і політичної нестабільності щодо управління лісами "на руку" недоброчесним лісівникам, які причетні, а то й часто самі організовують "інтелектуальну" корупцію.

На жаль, "успішними" кейсами "інтелектуальної" корупції та "хорошим" досвідом діляться з "партнерами" суспільних областей.

До прикладу, поки увага усіх була прикута до питання звільнення Міністра довкілля Романа Абрамовського легальні "схеми" продажу деревини за заниженими цінами активно поширилися з Волинської у Рівненську область. Інакше, ніж "торговельними фокусами" це важко назвати. Чому?

Місцезнаходження Товарної Біржі "Універсальна-Полісся" у тому ж самому приміщенні, що і Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, а її філіал, як вказується на сайті Біржі, є у м. Рівному.

Дивні і підозрілі співпадіння, але перед Новим 2021 роком, саме за адресою філіалу Волинської Біржі у Рівненський області зареєстровану нову Товарну Біржу "Суренж".

Спроби вчасно пройти реєстрацію і отримати акредитацію для добросовісних лісопереробників, на жаль, не увінчалися успіхами! Адже, зі сторони працівників торговельного майданчика заготовлено багато причин і всіляких для доброчесних покупців або їх фізично не допустити до торгів.

До речі, на сайтах обох бірж в якості працівників вказані особи, які, ймовірно, працюють одночасно на обох торговельних майданчиках – Товарній Біржі "Універсальна-Полісся" та Товарній Біржі "Суренж"!

Ці факти можна було б вважати малозначним, якби не те, що лісгоспи Рівненщини продали через новостворену Товарну Біржу "Суренж" 16 грудня 2020 року за стартовими цінами великі об’єми лісу.

"Торговельний" фокус?

Хоч такі торги називаються аукціонними, однак, насправді, конкурентних торгів не відбулося, покупці придбали товар за початковими цінами без ставок і здорової конкуренції.

Більше того, одні і ті ж компанії підозріло часто, отримують безперешкодний доступ до лісових ресурсів. Чомусь саме цим юридичним особам забезпечується біржами комфортна цінова політика, відсутність конкуренції. Як? Приховуванням місця і часу торгів, лотів, які виставляються тощо від добросовісних учасників ринку деревини.

Від усіх цих фокусів лісівників та недоброчесних лісопереробників втрачає суспільство, адже – недоотримує надходження до бюджетів різних рівнів. Також втрачають державні підприємства, в них бракує елементарних коштів для розвитку.

Різниця в цінах на лісопродукцію на 1 квартал 2021 року на "закритих" біржах і на доступних і відкритих для всіх біржах подекуди сягає 500-1000 гривень з 1 м3.

При великих об’ємах продажів – це сотні мільйонів гривень, які: або розчиняються в повітрі, або, напевно, є "апетитною" для корупціонерів складовою тіньового обігу лісоматеріалів.

Роман Абрамовський лишився на посаді Міністра довкілля у 2021 році, однак ніхто з опонентів – корумпованих лісівників від торговельних фокусів і ласих шматків "кешу" тіньового обігу деревини, на жаль, не збирається відмовлятися.

Детінізації ринку деревини, впорядкування обігу лісових матеріалів, контроль за рубками, кадрова реформа лісівників, реформа неефективної власної переробки лісгоспами деревини – усе це сьогодні залежить від політичної волі найвищого керівництва держави.

Офіс Президента України подає надії, що найвище керівництво держави вивчає ситуацію і готове посприяти реформаторам та навести лад у лісовій галузі.