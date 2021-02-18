Сонячний камінь вийшов з тіні

За останні 8 місяців Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) продала на відкритих аукціонах вже чотири дозволи на геологічну розвідку та видобуток бурштину у Житомирській області.

Загальний обсяг надходжень до бюджету лише від продажу дозволів складе понад 25 млн грн.

Це свідчить про те, що ми поступово стаємо свідками нової епохи легального видобутку бурштину в області.

Те, що під верхівкою айсбергу

Понад 25 млн грн надходжень до бюджету в масштабах цілої країни не є великою сумою. Проте це є підтвердженням того, що в Україні триває створення системи легального користування копалинами, зокрема й "сонячним каменем".

А отже це лише перший крок за яким варто очікувати на офіційне працевлаштування, сплату податків та рентних платежів, а також, що не менш важливо – рекультивацію земель після закінчення видобутку.

В минулі десятиліття бурштиновий бізнес був так само непрозорим, як і лісовий або пісочний.

За даними на 2018 рік, сумарні запаси українських родовищ перевищували позначку 1400 тон – це "бронза" після Польщі та Росії.

Бурштин видобувався практично безконтрольно й у промислових масштабах. Ділки насолоджувались диспропорційно високою маржею, в держави крали цінні копалини, не сплачували податки та плюндрували ліси.

Лише на Житомирщині за останні роки нелегальний видобуток бурштину фактично знищив майже 480 га лісу.

Покласти край цьому ганебному явищу – саме таке завдання я отримав від Президента України в серпні 2019 року. Восени того ж року Житомирська обласна державна адміністрація ініціювала створення оперативного штабу з протидії незаконному видобутку бурштину.

Спільно з обласною поліцією, СБУ, ДПСУ та лісниками (всім подяка за витримку та принциповість) ми організували роботу блокпостів у місцях нелегального видобутку. Доходило навіть до озброєного протистояння.

У Нацполіції мені розповідали про сутички з озброєними "охоронцями", нічне патрулювання і навіть погоні з перестрілками. Але ці "вестерни" на Житомирщині залишилися позаду.

Внаслідок системної боротьби з видобувачами-"нелегалами" в рамках кримінальних проваджень правоохоронці у 2019 році вилучили 5 автомобілів, 4 екскаватори, 2 установки для очищення та збагачення бурштину-сирцю, 22 мотопомпи, 2 ноутбуки та бурштин вагою понад 78 кг. На місці злочинів затримано 20 осіб.

У 2020-му силовики вилучили 1 мотопомпу, пожежні рукави, трактор і бурштин вагою близько 700 гр.

У I кварталі минулого року було зафіксовано лише 3 факти незаконного видобування цих корисних копалин (у 2019 році — 23). Після цього до кінця року таких фактів в області вже не було.

Висновок: вже з липня 2020 року промисловий видобуток бурштину в Житомирській області як вид кримінального бізнесу зник.

Хоча частина блокпостів все ще залишається на чергуванні, а території колишніх копалень патрулюють мобільні групи поліції з використанням дронів. Йдеться про цілодобову службу 20 поліцейських та 20 військовослужбовців Національної гвардії України.

Маленький і водночас великий крок для України

Від продажу лише чотирьох ділянок на Житомирщині держава отримала понад 25 млн. грн. Загальна кількість ділянок запланованих до відкритих торгів — понад два десятки. Держгеонадра вже готують їх до реалізації.

Продаються не тільки ділянки, але й легально видобутий бурштин – теж на відкритих аукціонах! У жовтні 2020-го 627 кг корисних копалин, видобутих на Рівненщині, продали за 21 650 000 грн.

Ми свідки, як запрацювала система відповідального видобутку, яка не тільки наповнюватиме обласний та місцевий бюджети живими коштами, але й створює легальні робочі місця та сплачує податки.

При цьому, ніхто не скасовує оцінку впливу на довкілля, дотримання вимог безпеки та природоохоронного законодавства – зокрема, рекультивацію земель після завершення робіт.

У 2021 рік Житомирська область увійшла без незаконного бурштинового бізнесу. Якщо хтось має протилежну інформацію, прошу передавати її нам в ОДА для перевірки та вжиття невідкладних заходів. Готові залучати журналістів та громадських активістів до таких перевірок.

Держава створила всім умови для законного підприємництва. Зокрема, ухвалений наприкінці 2019 року Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про видобуток бурштину…" пропонує бізнесу пільговий період оподаткування: розмір ставки рентної плати за користування надрами до 31 грудня 2020 року встановлюється у розмірі 5%, до 31 грудня 2021 року 8% і з 1 січня 2022 року — 10%.

Який наступний етап? Відхід наших підприємців від простого видобутку "сонячного каміння" до його обробки та виробництва товарів з підвищеною доданою вартістю. Товарів, які стануть брендом України.