Звіти для ФОПів по-новому

Інтернет-меми про 2020 рік та мрії про його завершення не були б такими смішними, якби всі знали про зміни в податках, звітах та інших документах для підприємців, які нам готує 2021-й.

Проте не все так страшно, якщо розібратися та озброїтися правильними інструментами. Зараз відкрите податкове вікно, а отже на часі подача звітів для ФОПів третьої групи.

Нова звітність та реквізити

Цього року набирають чинності нові форми звітності ФОПів. Однак, у січні підприємці звітуються ще за старими формами. Подати річний звіт по єдиному податку, ЄСВ, та податкову декларацію потрібно до 9 лютого 2021 року.

Під час заповнення звітності по ЄСВ важливо не забути врахувати зростання мінімальної заробітної плати з січня 2020-го — до 4723 грн, і з вересня — до 5 000 грн.

Що точно змінюється з 1 січня — це реквізити. Адже крім правильного подання звітів, потрібно ще правильно сплатити податки.

З 1 січня цього року вже набула чинності постанова ВР № 807-ІХ "Про створення і ліквідацію районів", за якою органи Державної казначейської служби відкривають нові рахунки для сплати податків і зборів до місцевих і державних бюджетів.

Тобто нові рахунки для сплати податків уже мають бути. Проте вони оновлені не в усіх "Електронних кабінетах платників податків". Де їх знайти нові?

На сайті ДПС, чекати на оновлення даних в "Електронному кабінеті", запитати напряму у своїй (місцевій) податковій або скористатися онлайн-сервісами, які автоматично "підтягують" актуальні реквізити.

У чому особливість нових рахунків? Податки потрібно буде платити вже не в райони, як це було раніше, а в тергромади. Якщо ж підприємці по інерції сплатили податки на старі рахунки, кошти повернуться й процедуру доведеться повторити.

Без книги обліку доходів

До 1 січня цього року підприємці мали вести свої доходи в спеціальних книгах обліку доходів за спеціальною формою та вимогами. Від початку року паперовий її варіант уже більше не потрібний.

Однак, тут варто наголосити: якщо ви стали підприємцем до кінця 2020 року (нехай навіть 20 грудня), вам усе одно паперова книга обліку ще потрібна.

Як жити без звичних книг? Тепер доходи можна фіксувати в будь-якому зручному форматі: записувати на папері, Exel, зберігати у таблиці в хмарних сервісах чи підключати банківський рахунок до спеціальних застосунків, які автоматично рахують як прибуток, так і податки, які необхідно внести у декларацію та сплатити.

Той же закон, що скасував обов’язкову встановлену форму книги обліку доходів, скасував і штрафи (від 51 до 136 грн) за неналежне ведення обліку доходів і витрат.

Вищі суми податків

З 1 січня 2021-го мінімальна зарплата становитиме 6000 грн. З грудня урядовці планують підняти цю цифру ще на 500 грн.

Відтак, до грудня 2021 року (до нового підвищення мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму) ФОПи ІІІ групи платитимуть ЄСВ 1320 грн та 5% від доходу.

Онлайн-сервіси для податків: безпека і зручність

Однак, скільки б усі не вивчали правила, час від часу помилки трапляються. Це і ведення та отримання доходів від діяльності, відмінної від зареєстрованого КВЕДу, і несвоєчасне подання звіту або сплата податків після дедлайну, перерахування коштів на інший банківський рахунок, неправильне обчислення податкової бази.

Найприкріше, коли ці помилки трапляються через неуважність, заклопотаність або інші людські фактори.

Щоб цього уникнути, підприємці у всьому світі користуються спеціальними онлайн-сервісами чи застосунками. Зростає популярність мобільного банкінгу та будь-якої комунікації з державними органами у смартфоні.

Сьогодні передові країни закликають сплачувати податки та заповнювати звіти й декларації в онлайн-режимі.

У період пандемії це допомагає зменшувати соціальні контакти, а також економить папір, поштові, людські й часові ресурси.

До того ж застосунки стають дедалі безпечнішими, про збереження особистих даних дбають за стандартами служб безпеки міжнародних банків.

До прикладу, в Естонії можливість подавати податкові декларації з’явилася ще 2000 року. За 10 років цією можливістю користувалося 92% платників податків.

Сьогодні вже 98% людей декларують свої доходи в електронному вигляді. Це займає близько 3 хвилин в інтернеті, стільки ж іде часу на саму сплату податків.

Такий же сервіс доступний підприємцям і в Японії. Завдяки e-tax (сайт Національного агентства з питань оподаткування Японії) бізнесмени можуть подавати декларації та сплачувати податки безпосередньо на одному веб-ресурсі, така можливість з’явилася навіть в іноземців, які ведуть свій бізнес на території Японії.

Аналогічно заповнити та сплатити податки онлайн можна через систему Free File у США. Мало того, урядовці просять громадян переводити ці активності в онлайн-режим через постійне зростання інфікованих на коронавірус.

В Україні такі сервіси надають банки та спеціальні сервіси для підприємців, а також застосунки. У них ви маєте змогу вести документацію, облік доходів, підрахувати суму податку та отримувати нагадування про дати рандеву з податковою.

Корисне також в усіх цих сервісах: вони оновлюють реквізити автоматично і "знають" про всі нововведення раніше за вас.

З цифровізацією сплати податків зростає й ринок сервісів та послуг, які допомагають у цьому розібратися. Від нагадування про своєчасне подання декларацій або інших документів до консультування чи автоматичного заповнення звітів.

До 2023-го міжнародні аналітики прогнозують серйозний ріст ринку бухгалтерського обліку — до $687,7 млрд.

Запит буде рости на сервіси хмарного ПЗ ведення бухгалтерії, технології блокчейн та штучний інтелект, а тому варто очікувати розвитку ринку технологій, які допомагають вести бізнес онлайн.