Карабас і електричне шоу в країні дурнів

В Украине разумному человеку, понимающему как работает экономика страны, выжить и не тронуться рассудком — не просто. Сарказм и самоирония — становятся верными спутниками на всю жизнь.

Оппоненты действующей власти в попытке десакрализировать власть часто пытаются представить их безграмотными глупцами и тотальными непрофессионалами.

Разгоняются "мэмы" про "клоунов". А, в сущности, все с точностью до наоборот. Это мы все жители "страны дураков", где цинично зарабатывает синьор Барабас со свитой (кто забыл сюжет Коллоди-Толстого, там еще есть Дуремар, Базилио, Алиса и охраняют их служаки-доберманы). А марионетки и клоуны — обычные граждане и налогоплательщики.

Расскажу я вам, сограждане страны дураков, как нас "любят" последние полтора года.

Есть у нас в стране одна из самых крупных государственных компаний — НАЭК "Энергоатом". Она является самым техногенно опасным и самым убыточным предприятием всей страны. Нет компании, которая несла бы большие риски и генерировала бы большие убытки для бюджета, чем атомный монополист.

Текущие миллиардные убытки от производства атомной энергии покрываются десятилетиями прямым и косвенным госфинансированием. Отсроченные потери государственного бюджета каждый год увеличиваются на 1 млрд долларов – речь о размере недофинансированного фонда замены или выведения реакторов из эксплуатации.

А, ведь эта компания, производящая более 50% электроэнергии в стране, могла бы быть суперприбыльной если бы не одно "но".

Это прямо противоречит интересам крупных потребителей энергии и, по совместительству, спонсоров "Слуг народа".

Масштаб воровства огромен. Например, две недели назад — 21 декабря — на платформе Украинской энергетической биржи (УЭБ) состоялись торги по продаже электрической энергии НАЭК "Энергоатом".

На торги выставлялось 15,2 млн МВт/часов, а было продано даже больше — 13 млн МВт/ч. Более 80% всего объема (10,5 млн МВт/ч уже в который раз купило такое себе ООО "Юнайтед энерджи" по цене 1150 грн за МВт/час.

Это при том, что среднемесячная цена РДН (ликвидный сегмент рынка "спот" — рынок на день наперед) составила 1552 грн за МВт/ч).

Это при том, что предложения других участников торгов достигали 1300 грн за МВт/час. Например, другая государственная компания НЭК "Укренерго" пыталась купить по 1200 грн за МВт/ч.

Но все "неправильные" высокие заявки были отклонены заказчиком торгов!

Убытки НАЭК "Энергоатом" от этих торгов будут больше 1 млрд грн. А это уже надцатый раз, когда так цинично и неприкрыто биржевая площадка используется для воровства миллиардов гривен из госкомпании.

Для понимания масштаба одной сделки. Проданную с убытком электроэнергию потребуется производить на протяжении около 5 месяцев с полной загрузкой трех атомных блоков (по мощности, как Ровенская АЭС) с вовлечением нескольких тысяч сотрудников.

Как же талантливым хозяевам и менеджерам ООО "Юнайтед энерджи" удается раз за разом покупать такие фантастически большие и дешевые объемы электроэнергии?

Во-первых, афера эта, вероятно, невозможна без сговора с руководством НАЭК "Энергоатом".

Не знаю хороший ли специалист в ядерной безопасности и.о. генерального директора Петр Котин, но его публичные выступления по поводу экономической ситуации вызывают сомнения.

Во-вторых, уже год в преступном сговоре, очевидно, состоит ДП "Энергоатом трейдинг". Есть набор дешевых уловок как подыграть "нужным" покупателям.

Госкомпания постоянно играет "в поддавки".

Например, при последних торгах объявление торгов опять состоялось во второй половине дня в пятницу 18.12 в конце банковского операционного дня, когда другие потенциальные участники торгов уже не успевают перевести деньги за залоговое обеспечение участия в торгах.

А потом заказчик цинично включается в ход торгов с целью определения необходимого покупателя.

Космический размер предлагаемых лотов — еще один инструмент. Если бы лоты были в сто раз меньше, если бы залоги принимали дольше, если б трейдеры не были проститутками – "Энергоатом" был бы прибыльным, а не убыточным.

В-третьих, неэффективная работа ТБ "Украинская энергетическая биржа" (УЭБ). Эта частная компания, получившая монополию на торговлю электричеством в стране, в результате поспешного и непрозрачного отбора, где все условия были выписаны под нее одну.

Справедливости ради, следует упомянуть, что этот конкурс состоялся еще при старой власти.

Сегодня участники рынка постоянно сетуют на непрозрачность торгов, наличие у избранных участников инсайдерской информации и т.д. Искренне жаль, что платформа для торговли не была сделана на базе Prozorro или по предложениям американского USAID, а выбрали карманную "шарашкину контору" с владельцами в оффшорах.

В-четвертых, несчастный "Энергоатом" постоянно вылетает на рынок небалансов, где вынужден продавать свою энергию с дисконтом до 40% и иногда, наоборот, вынужден энергию по высоким ценам покупать, чтоб выполнить свои контрактные обязательства.

Не факт, что так же не случится и с последними торгами. С учетом ремонтной программы НАЭК "Энергоатом" прогнозировано не сможет физически обеспечить выполнение графика поставок проданной на аукционе электроэнергии и получит кучу дополнительных убытков от покупки энергии по рыночным ценам.

В-пятых, грабеж невозможен без "крыши" в лице коллективного "Дуремара" регуляторного органа НКРЕКП.

В-шестых, служаки доберманы-пинчеры в стране дураков раскормлены, жизнью довольны и гавкают только на мелких злодеев.

СБУ видит и знает о всех преступлениях в энергосекторе, для этого у них есть свои штатные агенты в каждой компании. И что? Тишина и покрывательство. Не видно активности В ГПУ, НАБУ, МВД, ДБР...

В частных разговорах офицеры и прокуроры закатывают глаза и загадочно говорят о том, что грабеж санкционирован властью, а они ее неотъемлемая часть.

Почему это наша общая проблема?

Убытки госкомпаний всегда в конечном счете покрываются за счет государственного бюджета и наших налогов. А могли бы быть прибыли и дополнительные поступления в бюджет.

Продажа электроэнергии в сговоре по заниженным ценами приводит к убыткам других госкомпаний ГП "Гарантированный покупатель" и НЭК "Укрэнерго". Как следствие, происходит кризис неплатежей и растет задолженность перед производителями возобновляемой и тепловой энергии.

Производителей возобновляемой энергии в Украине Карабаса "кинули" с начала 2020 года уже на 1 млрд долл. Иностранный капитал учел это урок и прямые иностранные инвестиции в страну сократились в феноменальные 20 раз.

Кроме этого, об обновлении изношенной генерации электричества в стране можно забыть. Какой смысл что-либо строить, если потом тебя обворуют и инвестиции не вернутся, а торговцы "воздухом" на бирже будут зарабатывать по 200-300 грн на МВт/часе за одну минуту торгов?

Госбанки также получают убытки вместо прибылей, впереди Украину ждут иски обворованных инвесторов на миллиарды долларов.

Буквально неделю депутаты предлагали согласовать кредитование НЭК "Укрэнерго" и, через него, НАЭК "Энергоатом" на миллиарды гривен. Оцените красоту игры.

Вместо того, чтоб прекратить ежемесячно обворовывать госкомпании, давайте выдадим им кредитов из госбанков, чтоб можно было еще больше украсть. Из банков украсть напрямую стало сложнее. Там НБУ и американцы с МВФ мешают.

Сходство с произведением Коллоди на этом не заканчивается. Чтоб дураки согласились зарыть свои золотые монеты, им нужно пообещать, что к утру из них вырастет золотоносное дерево.

В Украине дуракам (нам) прописана низкая "социальная" дотационная цена на электроэнергию для домашнего потребления.

Меньше 5% населения в состоянии осознать, что эта "щедрость" за их же счет. Что бесплатный сыр только в мышеловке. Что скидка на электроэнергию дома куда выгоднее богатым в огромных особняках чем неимущим в крохотных квартирах.

А оплачивают эту скидку из ОБЩИХ налогов не пропорционально. Что под прикрытием необходимости этой "социальной" цены творится весь беспредел, описанный выше. И что при распределении "скидок" всегда найдутся более проворные, способные урвать в тысячу раз больше.

Как иллюстрация, недавно НКРЕКП показало одно домохозяйство, потребляющее по 150 тыс квт/ч в год — как фабрика. А сколько сотен таких домохозяйств по стране...

P.S. Если помните сюжет, Карабас испытывал соблазн спалить Пиноккио в энергетических целях. В Украине часто стали в последнее время палить авто и дома критикам воровства государственных средств.

Но что остается делать людям, не желающим жить марионетками в стране дураков и не готовым бросать в беде свою Родину — Украину?! Рисковать и требовать перемен.

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