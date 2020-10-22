Маніпуляції на ринку електроенергії

Пока парламент под всеобщие проклятия пытается увеличить дефицит бюджета для погашения части долга производителям ВИЭ, а "Энергоатом" демонстрирует невообразимые коммерческие кульбиты, продавая электроэнергию ниже себестоимости и при этом попадая в штрафы за небалансы, ЗАО "Центрэнерго" наряду с несколькими "приближенными" компаниями продолжает зарабатывать, продавая "воздух".

Причем делает это продуманно и комплексно, очень изящно, тихо посмеиваясь и не нарушая закон.

НКРЭКУ нормативно закрепила правило ценообразования на балансирующем рынке, согласно которому тот, кто создал в энергосистеме негативный баланс, то есть поставил электроэнергии меньше, чем продал, для системы полезен.

Тот же, кто создает профицит и своими действиями может привести к коллапсу системы, вреден, и его нещадно штрафуют за небалансы. Этот принцип позволяет зарабатывать трейдерам до 30% на разнице между "проданной", но не поставленной энергией, а также получить компенсацию за небаланс.

Самым активным из них была и остается компания "Центрэнерго", которая через ТБ "Украинская энергетическая биржа" на рынке двусторонних договоров продает несуществующую электроэнергию по заниженной цене.

"Энергоатом" не может работать на этом рынке в таких объемах, но может продать электроэнергию на РДН (рынок на сутки вперед), цена на котором значительно выше.

Фактически "Центрэнерго" "продает" электроэнергию, которой у нее нет и вырабатывать которую она не собирается. Для этого компания устанавливает цену на рынке двусторонних договоров ниже себестоимости производства.

Это наносит экономические убытки генерирующим предприятиям, в частности "Энергоатому". Он теперь не может продать на РДН весь объем электроэнергии, которая у него будет произведена точно.

Что получает тот, кто вырабатывает электроэнергии больше, чем может продать? Штрафы. Еще и вынужден будет продать ее "Центрэнерго" с 50-процентной скидкой (это тоже прописано в законодательстве). Цифры в таблице демонстрируют растущие убытки одних и аппетиты других.

СКРИНШОТ

"Центрэнерго" систематически реализует дешевую электроэнергию определенному кругу покупателей, среди которых ООО "Юнайтед энерджи", АО "Никопольский завод ферросплавов", АО "Запорожский завод ферросплавов".

Они имеют двойной профит: минимизируют затраты на производственную деятельность и перепродают электроэнергию по рыночной цене.

Тем временем состояние госкомпаний "Энергоатом" и "Гарантированный покупатель" резко ухудшается. Избыток предложения, не подкрепленный реальной генерацией, приводит к невозможности реализации их продукции по рыночной цене на РДН из-за перенасыщения рынка.

Еще нюанс по поводу аукционов по двусторонним договорам. 11 сентября на платформе "Украинская энергетическая биржа" продали 1,5 млн МВт-ч на октябрь-ноябрь, заказчиком выступило ВП "Энергоатом-трейдинг". Заказчик удовлетворил запрос ООО "Юнайтед энерджи" по 1 120 грн за МВт-ч.

Другие покупатели предлагали цену 1200-1300 грн за МВт-ч, но они не стали победителями. Манипуляционными путями и с нарушением регламента сделку заключили с покупателем, который предложил не наивысшую цену.

Таким образом, прослеживаются антиконкурентные действия отдельных участников рынка, которые не дают вести коммерческую деятельность госпредприятиям, ведут к срыву договоренностей между государством и производителями ВИЭ и наносят прямой экономический ущерб стране.

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Как это можно предотвратить?



1. Ввести равные условия деятельности на рынке двусторонних договоров для государственных и частных субъектов экономики с обязательным мониторингом цен и источников продукции.



2. Обозначить понятие "манипуляции на рынке электроэнергии" и установить ответственность.



3. Обеспечить механизмы по предотвращению умышленного создания небалансов электроэнергии.



4. Аукционы по двусторонним договорам проводить исключительно в форме повышения, а не понижения цены (это не "зеленые" аукционы).



5. Внести изменения в регламент биржи, которые исключат влияние продавца на принятие решения по поводу акцепта предложения покупателя.

В результате указанных действий "Центрэнерго" и остальных субъектов угольной генерации за период с марта по июль убытки "Гарантированного покупателя" составили более 14,5 млрд грн, "Энергоатома" – около 1 млрд грн.

Если сюда прибавить убытки августа и сентября, то сумма с лихвой перекроет недостающие 19,6 млрд грн, которые так судорожно пытаются найти.