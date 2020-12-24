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Акциз з пального — бонус для громад до новорічних свят

Акциз з пального — бонус для громад до новорічних свят

Верховна Рада залишила акциз з продажу пального місцевим бюджетам. Що це означає?
Четвер, 24 грудня 2020, 17:42
Галина Васильченко
народна депутатка, фракція "Голос"

15 грудня Верховна Рада підтримала правки до Бюджетного кодексу, у тому числі мою, щодо збереження акцизу з продажу пального в розмірі 13,44% у місцевих бюджетах. Це необхідне та переможне рішення для громад. Чому? Зараз поясню.

Повернімось трохи у минуле та згадаймо квітень 2020 рік, коли парламент розглядав зміни до держбюджету через ситуацію з пандемією. 

Багато видатків довелось скоротити через потребу формування Фонду боротьби з COVID-19. 

Вийшло так, що чи не найбільше фінансових ресурсів забрали саме в громад, зокрема скасували багато важливих субвенцій та залишили лише 4,9 млрд грн на фінансування Державного фонду регіонального розвитку, кошти з якого йдуть на будівництво шкіл, садочків та інших інфраструктурних об'єктів. 

Громади переживали і досі переживають складні часи, водночас сподіваючись, що в 2021 році ситуація трохи покращиться.

І зараз історія повторюється. Уряд, схоже, забув, що в Україні фактично завершилась реформа децентралізації і громадам необхідні ресурси, щоб ефективно реалізовувати повноваження на місцях. Саме тому вирішив:

  • між першим та другим читанням скоротити Державний фонд регіонального розвитку (з майже 9 млрд грн залишили лише 4 млрд грн). Те, що залишилось вистачить хіба що для завершення деяких розпочатих проектів. Про щось нове можна не мріяти; 
  • виділити лише 200 млн грн на впорядкування ЦНАП;
  • зменшити субвенцію на органи місцевого самоврядування на 2 млрд грн;
  • до "повного комплекту" у громад хотіли ще й забрати акциз з продажу пального. 

Асоціація міст України підрахувала, що втрати від цього для громад могли би бути до 7,5 млрд грн

А це б призвело до: відсутності доплат медикам у зв'язку з коронавірусом, відсутності підтримки малого бізнесу та місцевого розвитку, збільшення ризиків переходу у тінь продажу пального тощо. 

Цього не можна було допустити. Саме тому я подала правку до Бюджетного кодексу щодо збереження акцизу в розмірі 13, 44% на місцях. Відтоді ж почала активно її відстоювати. 

Однак суттєве скорочення видатків для громад це не єдина причина, через яку так важливо було зберегти акциз з продажу пального. 

4 грудня парламент підтримав закони щодо допомоги бізнесу, які передбачають звільнення ФОПів 1 групи від сплати єдиного податку та ЄСВ на півроку. 

Так, це добра і правильна ініціатива. Але водночас єдиний податок є податком місцевим, тобто саме на місцеві бюджети вкотре лягає додаткове навантаження. Тож влада була просто зобов'язана передбачити компенсатори з держбюджету місцевим. 

Проте акциз вперто не хотіли залишати на місцях. Довелось поставити відповідні правки на голосування в залі. 

І тут перемога: спочатку депутати підтримали мою правку щодо збереження акцизу з продажу пального на 2021 рік, а потім правку колеги, яка передбачає збереження акцизу в розмірі 13, 44 % у місцевих бюджетах назавжди. Тож 7,5 млрд грн залишаються на місцях. 

Ось кілька прикладів, як збереження акцизу вплине на конкретні громади. Оскільки я депутатка-мажоритарниця Львівщини, то візьму, як приклад, громади цієї області. 

Для Львівської області вдалось зберегти близько 600 млн грн! У Львівській ОТГ збережено понад 130 млн грн, у Зимноводівській 24 млн грн, Сокільницькій 22 млн грн, а у Давидівській 20. 

Це значні кошти для громад. І головне: органи місцевого самоврядування самі вирішать, на що передусім найнеобхідніше їх витратити. А в часи пандемії та економічної кризи пріоритетів чимало. 

Бюджети громад це не щось абстрактне та незрозуміле. Це те, що стосується кожного з нас. 

Саме з цього бюджету фінансуються дитсадки та школи, субсидії для населення, пільговий проїзд, житлово-комунальне господарство, будівництво доріг, багато соціальних програм тощо. 

Ось тому чим більше коштів у бюджеті громад, тим більш комфортні наші з вами умови проживання і тим кращий благоустрій нашого села, селища чи міста. 

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
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