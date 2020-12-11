Долар падає. Що робити?

Последние дни в интернете, на радио и телевидении стала очень популярной тема девальвации доллара.

Говорят, "зеленый" потерял в стоимости чуть ли не 12%, и это еще не предел.

Наши сограждане, видимо, уже рисуют в уме картинку, как на Уолл-стрит выстраиваются огромные очереди желающих поменять стремительно падающий доллар на фунты, евро, или, в крайнем случае, на рубли.

Поверьте: ничего подобного там не происходит.

Уверен, что подавляющее большинство американцев понятия не имеют, как сильно "обесценилась" их валюта. Однако они точно знают, что в последние месяцы, невзирая на карантины и рекордное падение экономики во втором квартале, американские фондовые индексы бьют все новые и новые рекорды.

То есть их страна становится богаче.

В рассуждениях в нашей прессе о рекордных ослаблениях доллара присутствует два серьезных искажения.

Во-первых, говоря об "обвале доллара" по сравнению с другими валютами, все говорят о специфическом промежутке времени, который начинается в двадцатых числах марта, то есть на пике коронавирусной паники.

Если смотреть на поведение доллара с середины марта, то он "сильно потерял в стоимости" по отношению к другим свободно конвертируемым валютам. Однако тот, кто об этом кричит, забывает добавить, что на протяжении месяца до этого доллар укрепился по отношению к большинству валют.

Укрепился он именно из-за паники, когда распродавали все, включая акции, облигации и другие валюты. То есть "девальвация" доллара с середины марта – это, в основном, следствие его резкого укрепления в начале марта. А укрепился он тогда по одной простой причине: доллару доверяют.

Во-вторых, говоря о "падении" доллара, мы примеряем на Америку свои реалии, а они у нас однозначные: девальвация гривни – это всегда ужас.

Здесь не тот случай: доллар – основная валюта и мерило всего в мире. Американцы могут с гордостью сказать, что их главный индекс фондового рынка S&P 500 с начала года вырос на 13% и на 65% – с 20-х чисел марта.

Вырос он, между прочим, в долларах. Также выросли мировые цены на зерно, металлы и нефть – и тоже в долларах. При этом никто почему-то не говорит, что доллар "упал" по отношению к фондовым индексам, нефти или пшенице. Просто потому, что так говорить – бессмысленно.

То же самое происходит с валютами. Например, британский фунт с 19 марта вырос в долларе на 16%, и никакой "зрады" в этом нет. Как и в том, что фунт резко, на 11%, подешевел за месяц до 19 марта.

Таким образом, с долларом все хорошо. Им по-прежнему можно измерять цены на основное сырье, фондовые индексы, цены на украинские еврооблигации (некоторые из них, между прочим, с середины марта подорожали на 100%) и даже "статки" отечественных олигархов.

А американцев жалеть не надо, они "обесценение" доллара даже не заметили. Хотя, может, в ближайшем будущем и заметят, когда у них вырастет экспорт, а с ним – и занятность американского населения. К тому же вырастут прибыли транснациональных корпораций, а с ними – и биржевые индексы.

Какой из этого всего можно сделать вывод?

Во-первых, делай, как американцы: не храни деньги под подушкой, даже в долларе (особенно в долларе, о чем я предупреждал еще весной).

Во-вторых, не паникуй, не беги сдавать доллары, коль они у тебя есть. При этом убедись, что твои сбережения диверсифицированы. Храня их в одной валюте и в одном месте, ты точно проиграешь.